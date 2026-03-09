Hà Nội

Tính toán mới nhất về khả năng 'sát thủ thành phố' va chạm với Mặt trăng

Kho tri thức

Quan sát mới nhất từ ​​kính thiên văn James Webb xác nhận tiểu hành tinh "sát thủ thành phố" 2024 YR4 không va chạm với Trái đất hay Mặt trăng vào năm 2032.

Tâm Anh (TH)
Các tính toán mới nhất về quỹ đạo của tiểu hành tinh 2024 YR4 đã được các chuyên gia thực hiện nhờ dữ liệu thu thập bởi Kính viễn vọng không gian James Webb (JWST). Ảnh: Getty Images.
Theo dữ liệu được kính thiên văn James Webb thu thập vào ngày 18 và 26/2 vừa qua bằng các thiết bị hồng ngoại nhạy bén, các nhà nghiên cứu có thể tính toán lại chính xác quỹ đạo của tiểu hành tinh "sát thủ thành phố" 2024 YR4. Ảnh: ronib1979/Getty Images.
Kết quả phân tích dữ liệu cho thấy khả năng tiểu hành tinh 2024 YR4 va chạm với Mặt trăng vào năm 2032 giảm từ 4,3% xuống còn 0%. Điều này có nghĩa khả năng va chạm của 2024 YR4 với Mặt trăng đã được loại trừ hoàn toàn. Ảnh: Erik Simonsen via Getty Images.
Theo tuyên bố của NASA vào ngày 5/3, tiểu hành tinh 2024 YR4 sẽ bay sượt qua Mặt trăng ở khoảng cách 21.200 km so với bề mặt Mặt trăng, gần hơn cả khoảng cách mà một số vệ tinh nhân tạo quay quanh Trái đất. Ảnh: Getty Images.
Trong khi đó, 2024 YR4 sẽ sượt qua Trái đất ở khoảng cách hàng trăm nghìn km khi nó quay trở lại Hệ Mặt trời trong lần tiếp cận gần nhất là vào năm 2032. Ảnh: buradaki via Getty Images.
Việc nhanh chóng xác định và loại trừ nguy cơ va chạm của tiểu hành tinh 2024 YR4 với Mặt trăng và Trái đất vào 6 năm tới cho thấy mức độ tiến bộ đáng kể của hệ thống giám sát không gian hiện nay. Ảnh: NASA, ESA, CSA, N. Bartmann (ESA/Webb), Martin Kornmesser (ESA), Serge Brunier (ESO), Nick Risinger (Photopic Sky Survey).
Tiểu hành tinh 2024 YR4 được các nhà thiên văn phát hiện lần đầu vào cuối năm 2024. Các quan sát bằng những kính viễn vọng khác cho thấy tảng đá vũ trụ này rất lớn, có đường kính từ 53 - 67m và quỹ đạo của nó sẽ đưa tiểu hành tinh này đến rất gần Trái đất. Ảnh: dottedhippo via Getty Images.
Nếu một tiểu hành tinh có kích thước như vậy va chạm với Trái đất thì có thể xóa sổ một thành phố với sức mạnh tương đương 500 quả bom nguyên tử được thả xuống thành phố Hiroshima, Nhật Bản vào cuối Thế chiến 2. Do đó, 2024 YR4 được mệnh danh là "kẻ hủy diệt thành phố". Ảnh: NOIRLab/NSF/AURA/R. Proctor.
Kể từ khi phát hiện, các chuyên gia, nhà thiên văn theo dõi sát sao quá trình di chuyển của 2024 YR4 và tính toán xác suất va chạm với Trái đất và Mặt trăng. Ảnh: ESA/P.Carril.
Xác suất va chạm của tiểu hành tinh 2024 YR4 với Mặt trăng được các chuyên gia từng dự đoán là 4,3%. Ảnh: Getty.
Mời độc giả xem video: Bản đồ vũ trụ với hơn 900.000 ngôi sao, thiên hà và hố đen. Nguồn: THĐT1.
