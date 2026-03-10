Độc đáo loạt 'nhà trọ sa mạc' tuổi đời 500 năm của Con đường Tơ lụa

Hà Nội

Kho tri thức

Trên những tuyến thương mại cổ xưa của Trung Đông, các caravanserai từng là nơi nghỉ chân quan trọng cho thương nhân, lữ khách và đoàn lạc đà.

Là “nhà trọ sa mạc” của Con đường Tơ lụa. Caravanserai là những khu nhà trọ kiên cố được xây dựng dọc các tuyến thương mại lớn của Ba Tư cổ đại, đặc biệt trên Con đường Tơ lụa. Tại đây, các đoàn thương nhân cùng lạc đà chở hàng có thể dừng chân nghỉ ngơi, tiếp nước và trao đổi hàng hóa sau những chặng đường dài xuyên sa mạc. Ảnh: Pinterest.
Tên gọi có nguồn gốc Ba Tư cổ. Từ “caravanserai” bắt nguồn từ hai từ Ba Tư: “karvan” nghĩa là đoàn lữ hành và “saray” nghĩa là cung điện hoặc nhà lớn. Cái tên này phản ánh đúng chức năng của công trình – một nơi trú ngụ rộng rãi dành cho các đoàn thương nhân và khách lữ hành trên những tuyến đường thương mại cổ đại. Ảnh: Pinterest.
Thiết kế như một pháo đài nhỏ. Phần lớn caravanserai ở Iran được xây với tường dày, cổng lớn và sân trong rộng. Kiến trúc này không chỉ tạo không gian cho người và động vật nghỉ ngơi mà còn giúp bảo vệ đoàn lữ hành khỏi cướp bóc hoặc thú hoang trong những vùng sa mạc hẻo lánh. Ảnh: Pinterest.
Sân trung tâm dành cho lạc đà và hàng hóa. Ở giữa caravanserai thường là một khoảng sân lớn nơi các đoàn lạc đà có thể nghỉ ngơi và dỡ hàng. Xung quanh sân là các phòng nhỏ cho thương nhân, kho chứa hàng, chuồng động vật và đôi khi cả khu bếp hoặc giếng nước phục vụ khách lữ hành. Ảnh: Pinterest.
Phát triển mạnh dưới triều đại Safavid. Nhiều caravanserai nổi tiếng ở Iran được xây dựng hoặc mở rộng dưới triều đại Safavid vào thế kỷ 16–17. Các vị vua Safavid đã cho xây dựng hàng trăm nhà trọ dọc các tuyến thương mại để thúc đẩy giao thương và tăng cường kết nối trong đế chế rộng lớn của họ. Ảnh: Pinterest.
Một số công trình có kiến trúc rất tinh xảo. Dù phục vụ mục đích thực dụng, nhiều caravanserai vẫn được trang trí bằng gạch nung, mái vòm và cổng vòm đặc trưng của kiến trúc Ba Tư. Những chi tiết trang trí này khiến nhiều công trình vừa mang vẻ uy nghiêm vừa mang giá trị nghệ thuật cao. Ảnh: Pinterest.
Từng là trung tâm giao lưu văn hóa. Caravanserai không chỉ là nơi nghỉ chân mà còn là điểm gặp gỡ của thương nhân từ nhiều vùng đất khác nhau. Tại đây, người Ba Tư, Ả Rập, Trung Á hay thậm chí thương nhân từ châu Âu có thể trao đổi tin tức, hàng hóa và văn hóa. Ảnh: Pinterest.
Nhiều caravanserai vẫn tồn tại đến ngày nay. Hàng trăm caravanserai cổ vẫn còn được bảo tồn trên khắp Iran. Một số đã được trùng tu và chuyển thành bảo tàng, khách sạn hoặc điểm du lịch, giúp du khách ngày nay có thể hình dung cuộc sống của các đoàn lữ hành trên Con đường Tơ lụa hàng thế kỷ trước. Ảnh: Pinterest.
