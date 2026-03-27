Bảo Tín Minh Châu… từ thương hiệu vàng lâu năm đến câu hỏi pháp lý

Bảo Tín Minh Châu được xem là một trong những thương hiệu vàng uy tín hàng đầu tại Hà Nội với mạng lưới kinh doanh rộng và lượng khách hàng lớn.

Trước khi bị công an kiểm tra vào chiều 25/3, vốn là thương hiệu lâu đời tại Hà Nội, bên cạnh chuỗi cửa hàng bắt đầu bằng chữ "Bảo Tín" khác như: Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Thanh Vân, Bảo Tín Hồng Quân... Tiền thân của những cửa hàng vàng mang tên "Vàng Bảo Tín" do bà Lương Thị Điểm (sinh năm 1936) sáng lập tại huyện Thường Tín (cũ), Hà Nội.

Quá trình phát triển của Bảo Tín Minh Châu

Thương hiệu Bảo Tín Minh Châu được ông Vũ Minh Châu (sinh năm 1953) thành lập 1989. Năm 1995, thương hiệu này được chuyển thành Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, đặt trụ sở tại đường Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng (cũ), Hà Nội.

Sau hơn 30 hoạt động, Bảo Tín Minh Châu đã có 3 cơ sở kinh doanh tại Hà Nội và trên 200 đại lý trên toàn quốc với hai dòng sản phẩm chính là Vàng rồng Thăng Long và vàng trang sức.

Bảo Tín Minh Châu là thương hiệu lâu đời tại Hà Nội, luôn thu hút đông đảo khách hàng.

Theo nguồn tin trên Báo Người lao động, tại thời điểm năm 2018, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu có vốn điều lệ 100 tỷ đồng do 2 cổ đông góp vốn. Trong đó, ông Vũ Minh Châu góp 90,17 tỷ đồng, tương đương 90,17%; người còn lại là ông Vũ Phương Nam góp 9,83 tỷ đồng, tương đương 9,83%.

Tháng 6/2024, Bảo Tín Minh Châu nâng vốn điều lệ lên thành 300 tỷ đồng. Khi đó, ông Vũ Minh Châu góp 290,12 tỷ đồng, sở hữu 96,723% cổ phần; ông Vũ Phương Nam giữ nguyên phần vốn góp 9,83 tỷ đồng, tương ứng 3,277% cổ phần.

Tại ngày 28/10/2024, ông Vũ Minh Châu không còn là người đại diện pháp luật; bà Phạm Lan Anh giữ chức Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Ngày 9/6/2025, công ty nâng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 400 tỷ đồng. Trong đó, ông Vũ Minh Châu nắm giữ 97,5% số vốn, phần còn lại do cổ đông Vũ Phương Nam góp hơn 9,8 tỷ đồng, tương đương 2,458% vốn điều lệ.

Tại lần thay đổi gần đây nhất vào tháng 3/2026, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đã nâng số lượng ngành nghề kinh doanh từ 13 lên 14, trong đó bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu hoặc đi thuê.

Bảo Tín Minh Châu kinh doanh ra sao?

Theo thông tin đăng tải trên VietnamFinance, năm 2024, quy mô tài sản của Bảo Tín Minh Châu tăng trưởng một cách đầy ấn tượng. Từ 113,8 tỷ đồng vào năm 2023, tổng tài sản của doanh nghiệp đã tăng gấp 3,3 lần, lên thành 377,8 tỷ đồng vào thời điểm cuối năm 2024.

Tài sản của Bảo Tín Minh Châu chiếm phần lớn (96%) là tài sản ngắn hạn, đặc biệt là hàng tồn kho. Theo đó, từ mức 51 tỷ đồng vào năm 2023, hàng tồn kho của doanh nghiệp tăng gấp 5,4 lần lên 327 tỷ đồng vào năm 2024.

Bộ sưu tập vàng nhẫn VRTL của Bảo Tín Minh Châu. (Ảnh: Bảo Tín Minh Châu)

Trên bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2024, Bảo Tín Minh Châu ghi nhận hơn 24,1 tỷ đồng nợ phải trả, tăng 2,4 lần so với năm 2023. Tất cả số nợ của doanh nghiệp đều là nợ ngắn hạn, trong đó thuế và các khoản phải nộp nhà nước là gần 9,5 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2024, Bảo Tín Minh Châu ghi nhận doanh thu thuần hơn 6.952 tỷ đồng, tăng 396% so với năm 2023. Những năm trước đó, doanh thu của doanh nghiệp chỉ dao động ở mức trên dưới 1.000 tỷ đồng/năm.

Mặc dù doanh thu lớn nhưng giá vốn "neo" ở mức cao (6.780 tỷ đồng) nên lợi nhuận gộp của Bảo Tín Minh Châu trong năm 2024 chỉ còn lại 171,2 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các khoản chi phí (bán hàng, quản lý...), Bảo Tín Minh Châu báo lãi sau thuế 49,1 tỷ đồng trong năm 2024, tăng gấp 10 lần so với năm 2023 và gấp nhiều lần so với những năm trước nữa.

Lùm xùm pháp lý

Đáng chú ý, trước khi lực lượng chức năng kiểm tra, Bảo Tín Minh Châu từng lĩnh “trát phạt” từ cơ quan chức năng.

Theo đó, tháng 5/2025, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố kết luận thanh tra đối với 6 doanh nghiệp, ngân hàng hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vàng, trong đó có Công ty Bảo Tín Minh Châu.

Cơ quan thanh tra phát hiện Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu có vi phạm về chấp hành chế độ báo cáo hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng. Công ty còn vi phạm về giao dịch bán vàng với giá bán cao hơn giá niêm yết.

Công an xuất hiện tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu - Cầu Giấy tối 25/3.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp này còn bị xác định có dấu hiệu cung cấp thông tin gây nhầm lẫn nhằm thu hút khách hàng, tiềm ẩn hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Một trong những nội dung đáng chú ý là các vi phạm trong công tác phòng, chống rửa tiền: Không nhận diện, phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro; Không báo cáo các giao dịch có giá trị lớn; Không có hệ thống kiểm soát khách hàng có ảnh hưởng chính trị (PEP); Không xây dựng đầy đủ quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền; Không bố trí hoặc đăng ký bộ phận chuyên trách

Những sai phạm này được đánh giá là tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với an toàn tài chính và minh bạch thị trường vàng.

Theo Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, ngay sau khi kết thúc thanh tra trực tiếp, cơ quan này đã báo cáo các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Trên cơ sở đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phê duyệt việc chuyển hồ sơ sang Bộ Công an để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Riêng Bảo Tín Minh Châu bị xử phạt hành chính 2,64 tỷ đồng, đồng thời bị yêu cầu: Chấm dứt ngay các hành vi vi phạm; Khắc phục toàn bộ sai phạm trong kinh doanh vàng; Tuân thủ quy định về thuế, hóa đơn, chứng từ; Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ phòng, chống rửa tiền.