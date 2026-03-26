Sau khi công an làm việc với Bảo Tín Minh Châu: Thị trường vàng ra sao?

Sáng nay 26/3 giá vàng trong nước giữ nguyên so với chốt phiên hôm qua, hiện giao dịch ở mức 170,5 triệu đồng/lượng (mua vào) - 173,5 triệu đồng/lượng (bán ra).

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (26/3), Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 170,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 173,5 triệu đồng/lượng, giữ nguyên cả chiều mua vào và bán ra so với phiên chiều 25/3. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng SJC ở mức 170,5- 173,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Biên độ chênh lệch giữa giá mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Giá nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji đang niêm yết ở mức 170,5- 173,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước sáng nay đứng im. Ảnh minh họa

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 24K được niêm yết ở mức 170,5- 173,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với cuối giờ chiều hôm qua.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý sáng nay giao dịch quanh mức 170,5 - 173,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Sáng 26/3, Bảo Tín Minh Châu hiện chưa niêm yết lại giá giao dịch sáng nay do thông báo 12h trưa nay mới mở cửa trở lại.

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 25/3, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng vọt thêm khoảng 5 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, sau đó bất ngờ điều chỉnh giảm bớt 2 triệu đồng/lượng vào cuối giờ chiều sau khi có thông tin công an xuất hiện tại Bảo Tín Minh Châu và đơn vị này đóng cửa nhiều cửa hàng vàng.

Cụ thể, cuối phiên giao dịch ngày 25/3, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 170,5-173,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), chỉ còn tăng 3,3 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều (mua vào - bán ra) so với phiên liền trước.

Cuối giờ chiều ngày 25/3, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 170,3-173,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 3,3 triệu đồng so với phiên liền trước. Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 170,5-173,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2,8 triệu đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới đêm qua có lúc vọt tăng tới 155 USD/ounce, chạm mức cao 4.602 USD/ounce. Tuy nhiên, sau đó kim loại quý này đột ngột đảo chiều giảm sâu. Đến 6 giờ sáng ngày 26/3 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ổn định ở mức 4.515 USD/ounce, nhưng vẫn cao hơn 68 USD so với cùng thời điểm ngày 25/3 (4.447 USD/ounce).

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng khi đà giảm của giá dầu giúp xoa dịu lo ngại lạm phát và làm suy yếu kỳ vọng về việc tăng lãi suất.

Trước thông tin công an khám xét cửa hàng Bảo Tín Minh Châu, nhiều khách hàng không khỏi lo lắng. Chị Phan Minh Sương (trú tại phường Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ: "Trước giờ tôi vẫn thường xuyên mua vàng ở Bảo Tín Minh Châu vì thấy thương hiệu này có tiếng và giao dịch cũng khá minh bạch. Tuy nhiên, sau thông tin cơ quan công an vào cuộc kiểm tra, tôi cũng có phần đắn đo. Thời gian tới, có thể tôi vẫn mua nhưng sẽ theo dõi thêm tình hình, không còn mua ngay khi giá biến động như trước nữa.”

Chị Phạm Kim Thoa (bán trái cây ở phường Cầu Giấy, Hà Nội) cho biêt: "Tôi từng mua vàng ở đây vài lần, chủ yếu là để tích trữ dài hạn. Thực ra chất lượng sản phẩm trước nay mình không có gì phàn nàn, nhưng thông tin công an khám xét hôm qua khiến tôi cẩn trọng hơn. Có lẽ trong thời gian tới tôi sẽ tạm dừng, chờ mọi thứ rõ ràng rồi mới quyết định có tiếp tục mua ở Bảo Tín Minh Châu hay chuyển sang thương hiệu khác.”

Trong khi đó, anh Trương Văn Hà (quê Bắc Ninh) cho rằng việc kiểm tra là bình thường trong quản lý thị trường. Tuy vậy, với người tiêu dùng như anh Hà thì thông tin này cũng ảnh hưởng ít nhiều đến quyết định mua. Thời gian tới, tôi có thể vẫn mua vàng nhưng sẽ ưu tiên theo dõi kỹ nguồn gốc, hóa đơn và uy tín từng cửa hàng, kể cả với Bảo Tín Minh Châu.

Theo dõi thông tin về việc cơ quan công an kiểm tra cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu, chị Lan Anh (ở phường Đông Ngạc) có phần lo lắng. Theo chị Lan Anh, trước giờ người dân vẫn tin tưởng các thương hiệu lớn. Thời gian tới, chị Lan Anh dự định sẽ chuyển thương hiệu vàng khác hoặc chỉ cần mua ở tiệm vàng tư nhân khác ở gần nhà, chỉ cần có hóa đơn đầy đủ.