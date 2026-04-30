Nhóm PV
HOT VIDEO
Luật chơi xanh toàn cầu siết chặt, doanh nghiệp Việt đứng trước áp lực
Diễn đàn thúc đẩy tăng trưởng xanh cảnh báo EU siết tiêu chuẩn, gây áp lực lớn cho doanh nghiệp Việt.
Hà Nội công bố hàng loạt bãi đỗ xe phục vụ vùng phát thải thấp từ 1/7
Hà Nội công bố danh sách bãi đỗ xe phục vụ vùng phát thải thấp thí điểm từ 1/7 tại phường Hoàn Kiếm.
John Ternus trở thành CEO thứ tám của Apple từ tháng 9/2026
John Ternus, cựu vận động viên bơi lội, chính thức kế nhiệm Tim Cook làm CEO Apple từ tháng 9/2026, kỳ vọng duy trì sự ổn định.
Bộ Nội vụ chốt tăng 8% lương hưu từ 1/7, người thấp nhất gần 4 triệu
Từ 1/7/2026, Bộ Nội vụ điều chỉnh tăng 8% lương hưu và trợ cấp BHXH cho toàn bộ người hưởng, người có mức thấp dưới 3,5 triệu được tăng thêm 300.000 đồng/tháng.
TP.HCM bứt phá với Metro số 2, siêu cảng Cần Giờ và loạt dự án nghìn tỉ
Trong dịp 30/4, TP.HCM khởi công dự án lớn như Metro số 2, siêu cảng Cần Giờ và các dự án nghìn tỉ, thúc đẩy phát triển kinh tế đô thị.
Hà Nội chỉnh trang vỉa hè: Nơi thông thoáng, nơi bị lấn chiếm
Hà Nội nỗ lực cải tạo vỉa hè, nhiều tuyến phố đã thoáng đẹp, nhưng vẫn còn những nơi còn bị lấn chiếm gây khó khăn cho người đi bộ.
Cuộc đua AI của các tỉ phú Việt tại đại hội cổ đông 2026
Các tập đoàn lớn của Việt Nam đã tích hợp AI vào hoạt động kinh doanh nhằm hướng tới lợi nhuận vượt bậc tại đại hội cổ đông 2026.
Xuất khẩu vàng Thụy Sĩ tăng vọt, dòng vàng đổ về London
Tháng 3, xuất khẩu vàng Thụy Sĩ tăng 30%, hơn 57 tấn vàng sang Anh, phản ánh dòng chảy chiến lược quay lại London của ngành vàng.
Hà Nội miễn phí xe buýt, metro 7 ngày dịp lễ 30/4-1/5
UBND TP Hà Nội miễn phí vé xe buýt và metro 7 ngày dịp Giỗ Tổ và 30/4-1/5, áp dụng 128 tuyến xe buýt trợ giá và 2 tuyến metro Cát Linh-Hà Đông, Nhổn-ga Hà Nội.
Bạc tăng 78% tại Trung Quốc, ngân hàng trung ương mua vàng liên tục 17 tháng
Trong tháng 3, Trung Quốc nhập khẩu 836 tấn bạc, 162 tấn vàng, ngân hàng trung ương duy trì mua vàng liên tiếp 17 tháng.