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Bảo Ngọc nói gì sau khi vào Top 6 Miss World 2026?

Sau chung kết Miss World 2026, Lê Nguyễn Bảo Ngọc nhìn lại quãng thời gian dự thi và gửi lời tri ân những người đã ở bên cô.

Thu Cúc (Ảnh: BTC)

Sau khi Miss World 2026 khép lại, Lê Nguyễn Bảo Ngọc đăng tải bài viết nhìn lại những ngày tham gia cuộc thi. Đại diện Việt Nam mở đầu: “Cảm ơn và biết ơn một hành trình thật đẹp”.

Trong thời gian dự thi, Bảo Ngọc có cơ hội gặp gỡ những người bạn mới, đặt chân đến nhiều địa điểm tại Việt Nam, đồng thời lắng nghe những câu chuyện và tìm hiểu các nền văn hóa khác nhau. Khi cuộc thi kết thúc, cô chia sẻ những lời xúc động về những người đã ở bên mình trong suốt chặng đường vừa qua.

Nói về gia đình, Bảo Ngọc viết: “Cha mẹ luôn là nơi con biết mình có thể trở về. Dù con ở đâu, hành trình có dài đến đâu, những lời hỏi han, dặn dò và tình yêu của cha mẹ vẫn luôn ở đó. Có lẽ điều may mắn nhất của con là trên mỗi chặng đường, con chưa bao giờ phải đi một mình. Con thương và biết ơn cha mẹ rất nhiều”.

Bên cạnh gia đình, đạo diễn Hoàng Nhật Nam và bà Phạm Kim Dung cũng là những người được Bảo Ngọc dành nhiều tình cảm trong bài viết.

“Em biết ơn anh Hoàng Nhật Nam và chị Dung vì đã luôn thương, tin tưởng và dành rất nhiều tâm sức cho hành trình này. Từ những quyết định lớn đến những điều rất nhỏ phía sau sân khấu, anh chị đều đã ở đó. Với em, điều ấy thật sự rất quý giá”, cô chia sẻ.

Những ngày chuẩn bị cho các phần xuất hiện tại Miss World cũng để lại nhiều kỷ niệm với Bảo Ngọc. Người đẹp nhớ lại: “Ngọc vẫn nhớ những ngày mọi người cùng nhau chạy đua với thời gian, những buổi chuẩn bị kéo dài và cả những lúc ai cũng mệt nhưng chưa một lần bỏ cuộc. Có những điều khán giả sẽ không bao giờ nhìn thấy, nhưng Ngọc thì sẽ luôn nhớ”.

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Lê Nguyễn Bảo Ngọc trong các phần thi tại chung kết Miss World 2026.

Phía sau sân khấu, nhiều thành viên trong ê-kíp đảm nhận các công việc liên quan đến trang phục, phần trình diễn, hình ảnh và những khâu chuẩn bị khác.

“Ngọc biết hành trình này đẹp đến vậy là bởi đã có rất nhiều người đặt tâm huyết của mình vào đó. Thật lòng, Ngọc biết ơn từng người”, cô bày tỏ.

Tình cảm từ khán giả quê nhà cũng được Bảo Ngọc nhắc đến khi nhìn lại những ngày tranh tài. Cô chia sẻ: “Có những lúc mệt, chỉ cần đọc được một lời nhắn từ mọi người cũng đủ để Ngọc có thêm động lực bước tiếp. Tình cảm ấy Ngọc sẽ không bao giờ xem là điều hiển nhiên. Cảm ơn mọi người vì đã thương Ngọc, tin Ngọc và ở bên Ngọc đến những ngày cuối cùng”.

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Bảo Ngọc (thứ hai từ phải sang) cùng các người đẹp trong Top 6 Miss World 2026.

Với Bảo Ngọc, hành trình tại Miss World 2026 còn mang đến nhiều giá trị vượt ra ngoài kết quả của cuộc thi. Cô viết: “Miss World khép lại, nhưng Ngọc trở về với nhiều hơn những gì mình từng nghĩ: những người bạn, những bài học, những kỷ niệm và thật nhiều yêu thương. Cảm ơn Miss World. Và cảm ơn tất cả những người đã làm nên hành trình này cùng Ngọc”.

Xem video: Bảo Ngọc trong cuộc thi Miss World 2026.
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