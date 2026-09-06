Phần thi ứng xử xuất sắc của Top 6 Miss World 2026

Vượt qua 110 cô gái, Joheirry Mola - đại diện Cộng hòa Dominica đăng quang Miss World 2026. Đại diện Tây Ban Nha giành danh hiệu Á hậu 1, trong khi Á hậu 2 thuộc về đại diện Malaysia. Đại diện Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc cùng hai người đẹp Eritrea và Nam Phi dừng chân ở Top 6.

Sáu người đẹp góp mặt trong Top 6 Miss World 2026. Chung cuộc, đại diện Cộng hòa Dominica đăng quang, Tây Ban Nha giành danh hiệu Á hậu 1 và Malaysia là Á hậu 2.

Trong phần thi ứng xử, tân Hoa hậu Joheirry Mola cùng 5 người đẹp còn lại đều có những câu trả lời ngắn gọn, thuyết phục. Theo thể thức chương trình, mỗi thí sinh bốc một thẻ ghi tên thành viên ban giám khảo và nhận câu hỏi từ vị giám khảo có tên trên thẻ.

Theo Philstarlife, đại diện Eritrea – Snit Habteab Tewoldemedhin nhận câu hỏi: “Thách thức lớn nhất mà thế hệ của bạn đang phải đối mặt hiện nay là gì? Và nếu trở thành tân Miss World, bạn có thể làm gì để góp phần giải quyết vấn đề đó?”.

Mỹ nhân Eritrea trả lời: “Cảm ơn rất nhiều vì câu hỏi. Tôi cho rằng thách thức lớn nhất hiện nay là việc sử dụng mạng xã hội sai cách và chưa nhận ra chúng ta có thể tận dụng những cơ hội của mình như thế nào, có thể sử dụng những khả năng của bản thân ra sao để nâng đỡ người khác và trở thành tiếng nói cho những người không có tiếng nói để tự bảo vệ quyền lợi của mình.

Là một sinh viên chuyên ngành khoa học thần kinh, tôi muốn sử dụng khoa học để chứng minh với các bậc cha mẹ rằng con cái của họ đều có khả năng và có một vị trí chính đáng trên thế giới này. Tôi cũng muốn khuyến khích thế hệ trẻ tiếp tục sử dụng tiếng nói của mình để nâng đỡ người khác. Xin cảm ơn rất nhiều”.

Đại diện Eritrea - Snit Habteab Tewoldemedhin trả lời câu hỏi ứng xử tại chung kết Miss World 2026.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc nhận câu hỏi: “Ngày nay, thành công thường gắn liền với sự giàu có, địa vị và thành tựu nghề nghiệp. Tuy nhiên, mỗi người lại có cách hiểu riêng về ý nghĩa thực sự của thành công. Định nghĩa của bạn về thành công là gì?”.

Đại diện Việt Nam trả lời: “Định nghĩa của tôi về thành công chính là cha mẹ tôi, những người đang ngồi ở đằng kia. Cha mẹ tôi đều là bác sĩ và họ đã dạy tôi về giá trị của sự cống hiến và hy sinh vì người khác. Tôi đã chứng kiến họ trải qua vô số đêm ở phòng cấp cứu, cố gắng cứu sống những người khác. Dù tôi không nối bước cha mẹ để trở thành bác sĩ, tôi sẽ cống hiến theo một con đường khác.

Và con đường tôi lựa chọn là trở thành một nhà hoạch định chính sách. Hy vọng mà tôi nhìn thấy nằm ở những người trẻ, những người sẽ định hình lại tương lai để tạo nên một tương lai tốt đẹp hơn, bền vững hơn, an toàn hơn và bình đẳng cho tất cả mọi người. Xin cảm ơn”.

Đại diện Việt Nam - Lê Nguyễn Bảo Ngọc trong phần thi ứng xử Top 6 Miss World 2026.

Đại diện Tây Ban Nha – Elisabeth Reynes Alabern nhận câu hỏi: “Nếu có thể gặp một người để giúp bạn đạt được mục tiêu của dự án Beauty With a Purpose, bạn muốn gặp ai và tại sao?”.

Mỹ nhân Tây Ban Nha trả lời: “Nếu được gặp một người vì dự án Beauty With a Purpose của mình, tôi muốn gặp Josephine Baker. Tôi tin rằng bà là một người phụ nữ đã làm được rất nhiều điều cho thế giới này. Bà là một phụ nữ dũng cảm mà bà của tôi thực sự biết, bởi bà tôi từng làm việc cùng bà. Bà đã giúp đỡ những người khác. Bà đấu tranh cho sự bình đẳng, không chỉ dành cho người da màu mà còn vì sự an toàn cho tất cả mọi người, vì hòa bình.

Tôi là một người hướng đến hòa bình và sự bình đẳng. Dự án Beauty With a Purpose của tôi liên quan đến chứng khó đọc. Vì vậy, Josephine Baker chắc chắn là người tôi rất muốn gặp để được tìm hiểu và học hỏi. Xin cảm ơn rất nhiều”.

Đại diện Tây Ban Nha - Elisabeth Reynes Alabern trả lời câu hỏi về dự án Beauty With a Purpose.

Đại diện Nam Phi – Romanda Hombir nhận câu hỏi: “Sau khoảng thời gian ở đây và gặp gỡ những người đến từ khắp nơi trên thế giới, điều gì bạn sẽ mang theo từ trải nghiệm này?”.

Mỹ nhân Nam Phi trả lời: “Sau khi giao lưu với hơn 100 phụ nữ tại Miss World, tôi đã học được rất nhiều điều khác nhau. Nhưng có một điều tôi nhận thấy ở tất cả họ, đó là sự kiên cường mà những người phụ nữ mang trong mình. Tôi đã nghe những câu chuyện về những người xuất phát gần như từ con số không nhưng lại biến việc giúp đỡ người khác thành sứ mệnh của cuộc đời mình.

Tôi cũng chứng kiến những người khác lựa chọn đủ can đảm để thử sức, ngay cả khi họ cảm thấy bản thân chưa đủ tốt.

Và tôi cũng thấy rằng sau những thất bại, nhiều người đã đứng dậy. Giống như họ, tôi lựa chọn kiên cường trong suốt hành trình. Tôi hy vọng mọi người không chỉ nhìn thấy câu chuyện của tôi mà còn nhìn thấy những người phụ nữ đã đứng trên sân khấu này như biểu tượng của sự kiên cường, cũng như minh chứng cho những điều có thể xảy ra khi phụ nữ được trao cơ hội để tỏa sáng và đầu tư cho cộng đồng của mình. Xin cảm ơn”.

Đại diện Nam Phi - Romanda Hombir chia sẻ về những trải nghiệm tại Miss World 2026 trong phần thi ứng xử.

Đại diện Cộng hòa Dominica – Joheirry Mola Dominguez nhận câu hỏi: “Bạn đã hỗ trợ hoạt động Beauty With a Purpose nào tại đất nước mình và bạn sẽ phát triển hoạt động đó như thế nào nếu đăng quang Miss World?”.

Mỹ nhân Cộng hòa Dominica trả lời: “Xin chào Việt Nam. Chào Cộng hòa Dominica. Tôi rất hạnh phúc. Dự án Beauty With a Purpose của tôi là đưa chương trình tiếng Anh đến với trẻ em tại những cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn. Bởi tôi tin rằng khi các em biết ngôn ngữ này, rất nhiều cơ hội và cánh cửa mới có thể mở ra trong cuộc đời các em.

Tôi đã nói chuyện với các cô gái và nói với họ rằng nhờ tiếng Anh mà chúng ta có mặt ở đây. Chúng ta có công cụ để thể hiện cảm xúc, để nói lên mục đích của mình. Với tôi, đó là điều tôi sẽ luôn ghi nhớ trong tim, rằng tôi có thể trao cho những đứa trẻ ấy một điều rất quan trọng, một công cụ mà các em có thể sử dụng trong suốt phần đời còn lại. Xin cảm ơn rất nhiều”.

Đại diện Cộng hòa Dominica - Joheirry Mola trong phần thi ứng xử Top 6 Miss World 2026.

Đại diện Malaysia – Taanusiya Chetty nhận câu hỏi: “Theo bạn, bạn có trách nhiệm gì trong việc bảo vệ môi trường cho các thế hệ tương lai? Và bạn sẽ truyền cảm hứng cho trẻ em tham gia vào sứ mệnh đó như thế nào?”.

Đại diện Malaysia - Taanusiya Chetty trong phần thi ứng xử Top 6 Miss World 2026.

Đại diện Malaysia trả lời: “Nếu nhìn từ nghề nghiệp của mình với tư cách là một giáo viên, tôi sẽ khuyến khích học sinh trồng cây ngay từ khi còn rất nhỏ. Bởi điều đó cũng giúp các em hiểu rằng một cái cây cần thời gian để lớn lên từ những hạt giống mà mình đã gieo.

Hãy tưởng tượng bạn bước đi trên một con đường đầy giông bão nhưng không có ai đưa cho bạn một chiếc ô.

Tôi muốn trở thành một người giáo viên có thể trao chiếc ô ấy cho học sinh, bất kể các em đến từ hoàn cảnh nào. Những hạt giống các em gieo cần thời gian để lớn lên. Và khi làm được điều đó, bạn sẽ có thể tạo ảnh hưởng đến nhiều người khác trên khắp thế giới. Xin cảm ơn”.