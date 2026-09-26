[INFOGRAPHIC] Đọ tài sắc Kỳ Duyên - Lan Ngọc - Chi Pu

Honda City 2026 vừa ra mắt tại Malaysia với loạt thay đổi về thiết kế, tiện nghi và công nghệ an toàn với màn hình lớn hơn, camera 360 độ và cảnh báo điểm mù...
Vào vai Voi trong “Đội bóng nữ làng Xuân”, Việt Anh chia sẻ về nhân vật, những cảnh quay bên Đan Lê và trải nghiệm diễn xuất đáng nhớ.
Emoura Phạm vào Top 15 Tài năng, đồng thời gây chú ý qua những màn xuất hiện tại Miss Grand International 2026.
Dịp Trung thu 2026, thôn Xuân Lai, xã Xuân Lập, tỉnh Thanh Hóa đã gói gần 2.000 chiếc bánh chưng để làm quà cho các cháu nhỏ và những gia đình trong thôn.
Nhiều hoa hậu, á hậu Việt lấn sân điện ảnh, góp mặt trong loạt phim từ hài, tình cảm đến kinh dị.
17 ngày quay "Út Lan 2" giúp Gia Tuệ có thêm trải nghiệm diễn xuất, học cách vượt qua nỗi sợ và trở nên tự tin, mạnh dạn hơn.
Ở tuổi 27, Thiên An nhan sắc ngày càng thăng hạng. Sau khi làm mẹ, nữ diễn viên trẻ được nhận xét chuyển từ vẻ đẹp trong trẻo sang nét mặn mà, quyến rũ.
Bộ ảnh mừng sinh nhật mới nhất của Trúc Anh gây chú ý với vẻ đẹp mơ màng, trong trẻo, khiến nhiều khán giả bất giác nhớ đến nhân vật Hà Lan.
Emoura Phạm lọt Top 10 Grand Day Experience tại Miss Grand International 2026, có cơ hội trò chuyện cùng Chủ tịch Nawat.
Hồ Quang Hiếu có sự nghiệp ca hát thành công, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên Tuệ Như và hai con.
Đối diện gần 400 diễn viên nhí tại buổi casting “Trại buôn người”, Bồ Câu từng nghĩ mình khó có cơ hội. Sau bốn vòng thử vai, em được chọn vào vai Út Đẹt.
Các người đẹp đăng quang Miss International Queen sở hữu nhan sắc nổi bật, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như ca hát, người mẫu, kinh doanh.
Đinh Khánh Duy chia sẻ hành trình đến với diễn xuất, cơ duyên vào vai Hà Bá trong “Út Lan 2” và mong muốn thử sức với vai hài.
Emoura Phạm liên tục thay đổi hình ảnh với loạt trang phục đa dạng trong những ngày đầu dự Miss Grand International 2026 tại Thái Lan.
Sau phán quyết của tòa, Thiên An cho biết tôn trọng quyết định và sẵn sàng hỗ trợ Jack-J97 gặp con.
Lý Nhã Kỳ gây chú ý khi xuất hiện ở sự kiện tại TP HCM với hình ảnh quý cô thanh lịch, cổ điển.
Ở tuổi 38, Hoàng Thùy Linh duy trì sức hút trên sân khấu lẫn đời thường. Nhan sắc xinh đẹp cùng phong cách biến hóa giúp cô nhận được sự chú ý từ công chúng.
Gia đình Dương Khắc Linh có thêm hai thành viên khi Lưu Ngọc Duyên sinh đôi hai bé gái Dani và Sani.
Pháo có mặt tại Miss Universe Vietnam 2026. Tuy nhiên, việc nữ rapper rút khỏi Miss Grand Vietnam chỉ vài tháng trước khiến màn trở lại này vướng tranh cãi.
Trước những ồn ào của Trường Giang, chiều 21/9, Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) TP HCM đã có văn bản nêu quan điểm xung quanh vấn đề này,
Sau Miss Grand Vietnam 2026, rapper Pháo tiếp tục thử sức ở đấu trường nhan sắc khi lọt Top 30 Miss Universe Vietnam 2026.