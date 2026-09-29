Đại diện Việt Nam có thêm tín hiệu vui tại Miss Grand International 2026

Tại Miss Grand International 2026, Emoura Phạm vào Top 40 Country’s Power of the Year và được khán giả bình chọn tham gia Grand Live Talk đầu tiên.

Theo ban tổ chức Miss Grand International 2026, sau vòng 1 Country’s Power of the Year, 40 thí sinh giành quyền bước vào vòng 2. Emoura Phạm có tên trong danh sách này.

Tại vòng 2, Top 40 được chia ngẫu nhiên thành 4 bảng, mỗi bảng gồm 10 thí sinh. Hai người có kết quả cao nhất ở mỗi bảng sẽ giành quyền đi tiếp, qua đó xác định 8 đại diện vào vòng sau.

Emoura Phạm nằm ở bảng D cùng đại diện Costa Rica, Bờ Biển Ngà, Cộng hòa Czech, Haiti, Ấn Độ, Paraguay, Puerto Rico, Tây Ban Nha và Venezuela.

Theo thể lệ được ban tổ chức công bố, vòng bình chọn kéo dài từ 17h ngày 28/9 đến 17h ngày 30/9 (giờ Việt Nam), trên tài khoản Instagram chính thức của Miss Grand International.

Emoura Phạm trong một hoạt động tại Miss Grand International 2026. Ảnh: Miss Grand International. Ảnh: FB Emoura Phạm.

Ở một hoạt động khác, Emoura Phạm nằm trong nhóm 5 thí sinh được khán giả bình chọn tham gia Grand Live Talk đầu tiên. Bốn đại diện còn lại được lựa chọn qua bình chọn đến từ Tanzania, Chile, Quần đảo Virgin thuộc Mỹ và Pakistan.

Năm thí sinh đến từ Bờ Biển Ngà, Peru, Kazakhstan, Zimbabwe và El Salvador góp mặt thông qua bốc thăm may mắn.

Theo Vietnamnet, Grand Live Talk là chuỗi trò chuyện trực tiếp giữa đương kim Miss Grand International Emma Tiglao (Philippines) và các thí sinh. Buổi trò chuyện đầu tiên diễn ra chiều ngày 27/9 với sự góp mặt của Emoura Phạm cùng các đại diện được lựa chọn.

Đáng chú ý, Emoura Phạm để lại ấn tượng tốt với ông chủ tịch Miss Grand International Nawat Itsaragrisil. Theo Tiền Phong, trên livestream, ông Nawat nhận xét Emoura đẹp, thông minh và siêng năng. Trong buổi tiệc tối, ông tiếp tục khen khả năng ngoại ngữ của cô.

Emoura Phạm chụp ảnh cùng ông Nawat Itsaragrisil - Chủ tịch Miss Grand International. Ảnh: FB Emoura Phạm.

Emoura Phạm tên thật Turner Katherine Margaret, tên tiếng Việt Phạm Chấn Phương, sinh năm 2000. Cô cao 1m7, số đo ba vòng 79-59-92 cm, có mẹ là người Việt Nam và bố là người Anh. Người đẹp sống tại Việt Nam từ nhỏ trước khi sang Mỹ học phổ thông năm 15 tuổi.

Miss Grand International 2026 quy tụ khoảng 80 thí sinh, diễn ra tại Thái Lan từ ngày 18/9 đến 10/10. Bán kết dự kiến tổ chức ngày 7/10, chung kết diễn ra ngày 10/10.