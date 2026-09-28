Quyền Linh trước khi ‘kêu cứu’ việc bị bạo lực mạng

Quyền Linh vừa lên tiếng khi gia đình bị công kích trên mạng. Trước đó, nam MC có hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, ghi dấu ở cả phim ảnh lẫn truyền hình.

Quyền Linh lên tiếng khi gia đình bị công kích

Theo Tiền Phong, tối ngày 27/9, Quyền Linh viết tâm thư gửi đến cơ quan pháp luật, cơ quan chuyên môn có thẩm quyền và cộng đồng mạng. Anh cho biết gia đình đang bị công kích, “thóa mạ tàn nhẫn”, đồng thời lo lắng vợ con bị ảnh hưởng bởi những lời cáo buộc trên mạng.

“Chẳng lẽ cứ để cho mạng xã hội bạo lực tinh thần, quyết định thay cho quan tòa”, Quyền Linh viết. Nam MC còn cho rằng sức ép từ những cuộc công kích có thể khiến người thân bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Quyền Linh khẳng định nếu bản thân làm sai, pháp luật sẽ xử lý. Hiện tại, anh mong có biện pháp bảo vệ công dân trước những nội dung mà anh cho là vu khống.

Quyền Linh vừa lên tiếng khi gia đình bị công kích trên mạng xã hội. Ảnh: FB Quyền Linh.

Trước đó, theo Znews, ngày 25/9, Quyền Linh khẳng định không liên quan đến sản phẩm An Cung giả.

“Tôi khẳng định hoàn toàn không liên quan đến sản phẩm An Cung hay bất kỳ sản phẩm nào được nhắc đến trong những thông tin đang lan truyền trên mạng”, Quyền Linh chia sẻ.

Nam nghệ sĩ mong công chúng xem xét thông tin đầy đủ để tránh hiểu lầm. Quyền Linh đồng thời cho biết sẽ đề nghị cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật nếu ai có hành vi cố tình sử dụng tên tuổi, hình ảnh của anh để đăng tải, bình luận thông tin sai lệch hoặc câu tương tác.

Hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật của Quyền Linh

Quyền Linh tên thật là Mai Huyền Linh, sinh năm 1969. Theo Vietnamnet, anh xuất thân trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn và từng theo học Trường Nghệ thuật Sân khấu 2, nay là Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM. Trong thời gian đi học, Quyền Linh làm nhiều công việc để trang trải cuộc sống.

Xuất thân là diễn viên, Quyền Linh ghi dấu qua nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh. Những tác phẩm gắn với tên tuổi của anh có “Khát vọng sống”, “Người Hà Nội”, “Đồng tiền xương máu”... Năm 1999, Quyền Linh đoạt giải Mai Vàng ở hạng mục Diễn viên phim truyền hình xuất sắc.

Sau nhiều năm theo đuổi diễn xuất, Quyền Linh chuyển hướng sang công việc dẫn chương trình. Năm 2004, anh bắt đầu thử sức với vai trò MC trong chương trình Nhịp sống sôi động của Đài Truyền hình TP HCM.

Một trong những chương trình gắn bó với tên tuổi Quyền Linh là Vượt lên chính mình. Giai đoạn 2005-2008, nam nghệ sĩ đảm nhận vai trò MC kiêm đạo diễn chương trình.

Quyền Linh gắn bó với nhiều chương trình truyền hình, trong đó Vượt lên chính mình là dấu ấn nổi bật trong sự nghiệp MC của anh. Ảnh: FB Quyền Linh.

Sau Vượt lên chính mình, Quyền Linh tiếp tục dẫn nhiều chương trình như Bạn muốn hẹn hò, Vì bạn xứng đáng... Trong đó, Bạn muốn hẹn hò là chương trình anh gắn bó trong nhiều năm với vai trò kết nối những người tham gia tìm kiếm bạn đời.

Bên cạnh công việc MC, Quyền Linh trở lại điện ảnh với “Hai Muối” sau nhiều năm vắng bóng trên màn ảnh rộng. Với vai ông Hai trong phim, anh giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc phim truyện điện ảnh tại Cánh Diều Vàng 2024.

Quyền Linh đóng ông Hai trong phim "Hai Muối". Vai diễn giúp anh giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc phim truyện điện ảnh tại Cánh Diều Vàng 2024. Ảnh: FB Quyền Linh.

Sau “Hai Muối”, Quyền Linh tiếp tục tham gia các dự án điện ảnh, trong đó có “Chốt đơn”.