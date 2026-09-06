Cộng hòa Dominica đăng quang Miss World 2026, Bảo Ngọc vào Top 6

Tối ngày 5/9, chung kết Miss World 2026 diễn ra tại Quảng trường 2/4, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, với sự tranh tài của 111 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Sau các phần thi, Joheirry Mola, đại diện Cộng hòa Dominica, đăng quang Miss World 2026. Đại diện Tây Ban Nha giành danh hiệu Á hậu 1, đại diện Malaysia trở thành Á hậu 2.

Đại diện Cộng hòa Dominica đăng quang Miss World 2026.

Đại diện Tây Ban Nha và Malaysia lần lượt là Á hậu 1 và Á hậu 2.

Đại diện Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc dừng chân ở Top 6. Cùng cô góp mặt trong nhóm này còn có các người đẹp đến từ Eritrea, Malaysia, Cộng hòa Dominica, Tây Ban Nha và Nam Phi.

Tại phần thi quyết định, 6 người đẹp lần lượt bốc thẻ ghi tên một thành viên ban giám khảo và nhận câu hỏi từ vị giám khảo đó.

Bảo Ngọc trình diễn áo dài trên sân khấu chung kết Miss World 2026.

Bảo Ngọc cùng các thí sinh trên sân khấu Miss World 2026. Đại diện Việt Nam dừng chân ở Top 6 chung cuộc.

Bảo Ngọc và đại diện Philippines cùng được gọi tên trong hành trình tiến sâu tại Miss World 2026.

Trước đó, Top 12 gồm Malaysia, Zimbabwe, Nigeria, Eritrea, Brazil, Cộng hòa Dominica, Philippines, Việt Nam, Nam Phi, Zambia, Pháp và Tây Ban Nha. Các thí sinh được chia thành 6 cặp để cùng trả lời câu hỏi. Trong đó, Malaysia và Zimbabwe vào Top 12 nhờ cùng giành giải Beauty With a Purpose, còn Nigeria và Eritrea giành hai suất People's Choice. Bốn cặp còn lại được lựa chọn theo khu vực, gồm Brazil và Cộng hòa Dominica ở châu Mỹ và Caribe; Philippines và Việt Nam ở châu Á và châu Đại Dương; Nam Phi và Zambia ở châu Phi; Pháp và Tây Ban Nha ở châu Âu.

Trước khi chọn Top 12, cuộc thi công bố Top 20 gồm Peru, Mỹ, Argentina, Cộng hòa Dominica, Brazil, Việt Nam, Trung Quốc, Quần đảo Cook, Indonesia, Philippines, Kenya, Nam Phi, Nigeria, Zambia, Zimbabwe, Gibraltar, Ukraine, Tây Ban Nha, Bỉ và Đức.

Top 20 Miss World 2026.

Ở Top 40, các thí sinh được xướng tên gồm: Puerto Rico, Guiana thuộc Pháp, Trinidad và Tobago, Cộng hòa Dominica, Belize, Canada, Peru, Brazil, Argentina, Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Gibraltar, Bỉ, Ukraine, Wales, Ba Lan, Scotland, Zambia, Nam Phi, Nigeria, Zimbabwe, Eritrea, Mozambique, Malawi, Kenya, Tanzania, Senegal, Indonesia, Philippines, Việt Nam, Malaysia, Campuchia, Trung Quốc, Quần đảo Cook, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Lebanon.

Danh sách Top 40 Miss World 2026 được chia theo bốn khu vực châu Phi, châu Mỹ và Caribe, châu Á và châu Đại Dương, châu Âu.

Các người đẹp châu Phi trong phần công bố Top 40 Miss World 2026.

Các đại diện châu Mỹ và Caribe tại phần công bố Top 40.

Các người đẹp châu Âu trong phần công bố Top 40 Miss World 2026.

Bên cạnh các danh hiệu chung cuộc, Miss World 2026 còn trao giải ở nhiều phần thi. Zambia chiến thắng Multimedia Challenge, Philippines giành giải Head to Head Challenge, Pháp được xướng tên ở Top Model.