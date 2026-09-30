Trấn Thành tiết lộ cát-xê: 'Tôi báo giá rất bèo so với đồng nghiệp'

Trấn Thành chia sẻ về hành trình làm nghề và mức cát-xê của mình cách đây 20 năm.

Nam nghệ sĩ nhớ lại những năm đầu mới nổi tiếng, khi cát-xê của anh cho một show diễn ở tỉnh chỉ khoảng 1,5 triệu đồng. Theo Trấn Thành, cách đây khoảng 20 năm, đây là khoản tiền không nhỏ bởi thu nhập trung bình của nhiều người khi đó chỉ ở mức vài triệu đồng mỗi tháng.

Trấn Thành trong chương trinh Woneder. Ảnh: Chụp màn hình

“Tôi báo giá rất bèo so với đồng nghiệp xung quanh. Người ta báo giá cao hơn tôi rất nhiều. Tôi báo giá 1 triệu rưỡi một show đi tỉnh”, anh kể.

Một lần, Trấn Thành bất ngờ được một nhãn hàng ký hợp đồng 10 show liên tiếp. Tổng cát-xê anh nhận được là 15 triệu đồng. Với nam nghệ sĩ thời điểm đó, đây là số tiền ngoài sức tưởng tượng.

“Tôi không ngờ lần đầu tiên trong đời mình nhận được 15 triệu đồng. Số tiền này với tôi hồi đó như một giấc mơ. Tôi không thể tin mình có thể kiếm được số tiền nhiều như thế, không biết làm nghề gì mà lại kiếm được số tiền đó”, Trấn Thành nhớ lại.

Nhãn hàng ứng trước một nửa cát-xê, tương đương 7,5 triệu đồng, phần còn lại được thanh toán sau khi anh hoàn thành đủ 10 show. Trấn Thành cho biết khi cầm khoản tiền đầu tiên trong tay, anh xúc động đến mức bật khóc.

“Tôi cầm 7 triệu rưỡi trong tay mà rưng rưng nước mắt. Tôi vừa cầm 7 triệu rưỡi chạy xe mà nước mắt cứ chảy ra. Tôi cảm ơn trời Phật đã cho tôi cái nghề giúp tôi có tiền để lo cho gia đình”, anh chia sẻ.

Tuy nhiên, ngay sau khoảnh khắc xúc động ấy, Trấn Thành lại đưa ra một quyết định mà chính anh sau này cũng cho rằng khá “điên”: dùng gần một phần ba số tiền vừa nhận để mua nước hoa.

Theo lời kể, khi chạy xe chưa hết một con hẻm, Trấn Thành nhìn thấy một cửa hàng nước hoa và lập tức dừng lại. Vốn yêu thích nước hoa từ nhỏ, anh vào cửa hàng, thử nhiều mùi hương rồi quyết định mua một chai Chanel có giá 2,1 triệu đồng.

Trấn Thành hiện là MC hàng đầu của Việt Nam. Ảnh: FBNV

“Tôi mới chỉ cầm 7 triệu rưỡi trong tay mà dám mua chai nước hoa 2 triệu 1. Đúng là cái máu nghệ sĩ của tôi. Tôi mê nước hoa khủng khiếp, mê cái gì là phải làm cái đó cho bằng được”, anh nói.

“Tôi là tính nghệ sĩ đúng nghĩa. Tôi thích cái gì là phải làm cho bằng được, mê cái gì là phải làm ngay cái đó”, Trấn Thành nói.

Trấn Thành, tên đầy đủ Huỳnh Trấn Thành, sinh ngày 5/2/1987 tại TP.HCM, là một trong những nghệ sĩ đa năng nổi bật của showbiz Việt Nam. Anh có cha là người gốc Hoa và mẹ quê Tiền Giang. Ngay từ khi còn trẻ, Trấn Thành đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật và theo học ngành Diễn viên tại Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM. Bước ngoặt đầu tiên trong sự nghiệp của anh đến vào năm 2006 khi giành giải Ba cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình, từ đó chính thức bước chân vào con đường hoạt động chuyên nghiệp với vai trò MC.

Nhờ lối dẫn duyên dáng, hoạt ngôn và khả năng ứng biến linh hoạt, Trấn Thành nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình qua hàng loạt chương trình ăn khách như Rap Việt, Người ấy là ai?, Siêu trí tuệ Việt Nam, Nhanh như chớp… Không chỉ thành công trong vai trò người dẫn chương trình, anh còn gây ấn tượng với khán giả ở lĩnh vực hài kịch và điện ảnh. Trấn Thành từng tham gia lồng tiếng cho các bom tấn hoạt hình như Madagascar 3: Europe's Most Wanted và Despicable Me 2, cho thấy sự đa dạng trong hoạt động nghệ thuật.

Ở mảng điện ảnh, Trấn Thành ghi dấu ấn khi chuyển hướng sang vai trò nhà sản xuất và đạo diễn. Năm 2021, anh tham gia đồng sản xuất và đóng vai chính trong Bố già – bộ phim tạo nên cơn sốt phòng vé, đạt doanh thu kỷ lục và đại diện Việt Nam dự vòng sơ tuyển Oscar. Tiếp nối thành công, năm 2023 anh ra mắt Nhà bà Nữ, tiếp tục lập kỷ lục doanh thu và gây nhiều tranh luận về đề tài gia đình, thế hệ. Đến năm 2024, tác phẩm Mai do anh đạo diễn và sản xuất tiếp tục khẳng định vị thế khi đạt doanh thu cao, củng cố tên tuổi Trấn Thành như một “đạo diễn trăm tỷ” của điện ảnh Việt. Năm 2026, Thỏ ơi!! của anh đã có doanh thu hơn 300 tỷ đồng, đưa Trấn Thành trở thành đạo diễn duy nhất có doanh thu 2.000 tỷ đồng với 5 phim điện ảnh.

Bên cạnh sự nghiệp, đời sống cá nhân của Trấn Thành cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Anh kết hôn với ca sĩ – diễn viên Hari Won vào cuối năm 2016. Sau nhiều năm hoạt động, Trấn Thành được đánh giá là nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn, không ngừng mở rộng vai trò từ MC, diễn viên hài đến nhà làm phim.