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Giải trí - Giới trẻ

Bảo Ngọc đẹp rạng rỡ trong chung kết Miss World 2026

Lê Nguyễn Bảo Ngọc xuất hiện nổi bật trong phần trình diễn mở màn chung kết Miss World 2026. Đại diện Việt Nam đã chắc suất Top 40 trước đêm thi.

Thu Cúc

Đêm chung kết Miss World 2026 mở màn với tiết mục Dances of the World. Đây là phần trình diễn đặc trưng của Miss World, nơi các người đẹp thể hiện những điệu múa truyền thống, giới thiệu văn hóa quê hương tới khán giả.

Đại diện Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc xuất hiện với trang phục “Lưng trời vương nắng” của hai nhà thiết kế Bùi Thế Bảo và Nguyễn Nguyên Bảo. Thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh thiếu nữ Tây Bắc trong điệu múa khèn của đồng bào H'Mông mỗi độ xuân về.

Trang phục sử dụng sắc hồng chủ đạo, kết hợp họa tiết thổ cẩm, tua rua và nhiều chi tiết đính kết. Bảo Ngọc cầm cờ Việt Nam khi trình diễn và nhận được nhiều tiếng reo hò, cổ vũ từ khán giả.

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Bảo Ngọc trong phần trình diễn mở màn chung kết Miss World 2026. (Ảnh: BTC)

Theo thể thức, ban giám khảo lần lượt lựa chọn Top 40, Top 20, Top 12 và Top 6. Ba thí sinh xuất sắc nhất sẽ được trao danh hiệu Hoa hậu, Á hậu 1 và Á hậu 2. Năm nay, ban tổ chức lần đầu dành một suất trong Top 6 cho thí sinh nhận lượt bình chọn cao nhất từ khán giả.

Bảo Ngọc đã chắc suất Top 40 nhờ chiến thắng Top Model khu vực châu Á - châu Đại Dương. Cô cũng lọt Top 20 Head to Head Challenge và Top 24 Beauty With a Purpose.

Trước giờ thi, đại diện Việt Nam đứng đầu bảng dự đoán cuối cùng của Missosology, tăng 4 bậc so với bảng dự đoán đầu tiên. Đây là nhận định của chuyên trang sắc đẹp, không phải kết quả chính thức của Miss World 2026.

Xem video: Bảo Ngọc trong cuộc thi Miss World 2026.
#Miss World 2026 #Bảo Ngọc #Chung kết #Hoa hậu #sắc đẹp #Chung kết Miss World 2026

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