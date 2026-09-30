Toàn cảnh vụ Phạm Băng Băng bị đòi nợ 10 triệu USD gây xôn xao

Phạm Băng Băng và em trai bị một công ty réo tên trên mạng xã hội, yêu cầu thanh toán khoản nợ liên quan tới bộ phim "Ba Thanh truyện" kéo dài nhiều năm.

Diễn viên "Hoàn Châu cách cách" và em trai bị một công ty trực tiếp réo tên trên mạng xã hội, yêu cầu thanh toán khoản nợ liên quan tới bộ phim "Ba Thanh truyện" kéo dài nhiều năm.

Những ngày qua, thông tin Phạm Băng Băng và em trai Phạm Thừa Thừa bị một công ty điện ảnh Trung Quốc công khai đòi nợ khoản tiền 67 triệu NDT (xấp xỉ 10 triệu USD) đang thu hút sự quan tâm của công chúng.

Cụ thể, lùm xùm bùng lên khi Công ty TNHH Giải trí Điện ảnh và Truyền hình Đông Dương Hỉ Nhạc đăng bức thư ngỏ, trực tiếp nhắc tên minh tinh Hoàn Châu cách cách và yêu cầu trả tiền. Đơn vị này cho biết khoản nợ liên quan đến tranh chấp đầu tư bộ phim Ba Thanh truyện đã kéo dài nhiều năm.

Nguồn gốc khoản nợ

Nguồn gốc vụ việc là hợp đồng đầu tư bộ phim Đại Tần nữ thủ phủ, sau đổi tên thành Thắng thiên hạ rồi cuối cùng đổi thành Ba Thanh truyện. Tháng 4/2017, Công ty TNHH Giải trí Điện ảnh Đông Dương Hỉ Nhạc ký hợp đồng với Công ty TNHH Văn hóa Truyền thông Điện ảnh và Truyền hình Ái Mỹ Thần (công ty của Phạm Băng Băng), đầu tư 60 triệu NDT vào dự án có tổng vốn 500 triệu NDT. Theo thỏa thuận, Đông Dương Hỉ Nhạc được hưởng khoản lợi nhuận bảo đảm 27 triệu NDT, tương đương 45% vốn đầu tư.

Phạm Băng Băng bị réo tên đòi nợ gây xôn xao mạng xã hội.

Trong dự án phim, Phạm Băng Băng và Cao Vân Tường đóng chính. Tác phẩm thực tế đã hoàn tất nhưng không thể phát hành sau những tranh cãi liên quan đời tư hai diễn viên. Năm 2018, Phạm Băng Băng vướng vụ bê bối thuế, còn Cao Vân Tường cũng vướng vào một vụ án tại Australia. Việc Ba Thanh truyện không thể lên sóng khiến tranh chấp giữa các bên phát sinh.

Theo trang China.com, từ tháng 12/2018, Đông Dương Hỉ Nhạc yêu cầu Ái Mỹ Thần hoàn tiền. Hai bên đạt thỏa thuận vào tháng 4/2019, theo đó Ái Mỹ Thần phải trả tiền theo từng đợt nhưng mới thanh toán hai lần, mỗi lần 10 triệu NDT. Đông Dương Hỉ Nhạc sau đó khởi kiện. Ngày 7/9/2021, Tòa án Nhân dân Cấp cao Bắc Kinh tuyên Ái Mỹ Thần phải trả 40 triệu NDT tiền vốn còn lại và 27 triệu NDT lợi nhuận, tổng cộng 67 triệu NDT, kèm khoản phạt do chậm thực hiện nghĩa vụ.

Tuy nhiên, trong quá trình thi hành án, công ty không có tài sản có thể cưỡng chế, khiến Đông Dương Hỉ Nhạc không thu hồi được vốn. Ban đầu, phía Đông Dương Hỉ Nhạc tin rằng công ty của Phạm Băng Băng thực sự cạn tiền. Cho đến khi đơn vị quản lý phá sản ủy thác một cơ quan kiểm toán lập “Báo cáo kiểm toán”, họ mới phát hiện một số vấn đề. Báo cáo cho thấy, trong giai đoạn 2018-2020, Ái Mỹ Thần đã chuyển tổng cộng hơn 200 triệu NDT cho hai doanh nghiệp tư nhân đứng tên Phạm Băng Băng, nhưng không có hợp đồng hay hóa đơn. Công ty cũng thanh toán hơn 9,34 triệu NDT cho một nghệ sĩ họ Vương và các bên liên quan, cũng không có hợp đồng và hóa đơn.

Ngoài ra, Ái Mỹ Thần liên tục chuyển gần 10 triệu NDT cho doanh nghiệp tư nhân đứng tên Phạm Thừa Thừa. Dòng tiền và mục đích sử dụng các khoản này cũng không rõ ràng. Một số khoản chi tiêu cá nhân và gia đình được thanh toán thông qua công ty, bên cạnh những khoản tiền chưa xác định được đích đến. Cần lưu ý, đây chỉ là các thông tin do bên Đông Dương Hỉ Nhạc đưa ra chứ chưa phải kết luận của cơ quan chức năng.

Động thái của các bên

Ngày 24/9/2026, Đông Dương Hỉ Nhạc gây xôn xao với động thái đăng thư công khai, trực tiếp réo tên Phạm Băng Băng và Phạm Thừa Thừa, yêu cầu giải quyết khoản nợ 67 triệu NDT.

Theo tài liệu mà Đông Dương Hỉ Nhạc đưa ra, mặc dù Ái Mỹ Thần không thể thanh toán khoản 67 triệu NDT theo phán quyết và cuối cùng phải tiến hành thanh lý phá sản, thương hiệu mỹ phẩm cá nhân Fan Beauty do nữ diễn viên sáng lập vẫn có doanh thu tăng trưởng qua từng năm, từ khoảng 300 triệu NDT năm 2021 lên khoảng 1,8 tỷ NDT năm 2025.

Đáng chú ý hơn, Công ty TNHH Văn hóa Truyền thông Bắc Kinh Nhị Thập Họa, công ty con do Ái Mỹ Thần sở hữu, vẫn hoạt động bình thường trong thời gian công ty mẹ tiến hành thanh lý phá sản, nhân viên vẫn được trả lương và đóng bảo hiểm xã hội.

Phía Phạm Băng Băng cho rằng Đông Dương Hỉ Nhạc đang mượn sức ép dư luận để đòi tiền.

Phía Đông Dương Hỉ Nhạc mong muốn đối phương giải thích những nghi vấn trên, đồng thời thực hiện nghĩa vụ pháp lý và hoàn trả khoản tiền còn nợ.

Sau khi bài đăng của Đông Dương Hỉ Nhạc gây xôn xao dư luận, Công ty luật Lam Bằng Bắc Kinh thông báo nhận ủy quyền của Phạm Băng Băng và Ái Mỹ Thần. Luật sư cho rằng trách nhiệm của pháp nhân và cá nhân cần được phân biệt; nếu muốn yêu cầu cá nhân chịu trách nhiệm liên đới, chủ nợ phải thực hiện qua thủ tục tố tụng, không thể dùng sức ép dư luận thay thế phán quyết của tòa.

Đông Dương Hỉ Nhạc sau đó bác bỏ nhận định cho rằng họ đang “dùng dư luận gây sức ép lên tư pháp”, khẳng định các thông tin được đưa ra dựa trên tài liệu kiểm toán và sao kê ngân hàng. Công ty này yêu cầu phía Phạm Băng Băng và Phạm Thừa Thừa cung cấp hợp đồng, hóa đơn, chứng từ liên quan các khoản tiền bị nêu. Nếu chứng minh được đây là giao dịch hợp pháp, Đông Dương Hỉ Nhạc cho biết sẽ chấp nhận; nếu không tranh chấp sẽ được đưa ra tòa.

Hiện tại, vụ việc đang thu hút dư luận. Cụm từ khóa Phạm Băng Băng bị truy đòi khoản nợ 67 triệu NDT thậm chí có thời điểm leo lên đầu danh sách chủ đề thịnh hành trên Weibo, với hơn 100 triệu lượt xem.