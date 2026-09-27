[GALLERY] Diễn viên Ngọc Huyền ngày càng quyến rũ ở tuổi 27

Từ cô nàng Vân Vân nhí nhảnh trong Thương ngày nắng về, Ngọc Huyền ngày càng trưởng thành với nhan sắc nổi bật cùng phong cách có phần táo bạo hơn.