[e-Magazine] Lê Hưng: ‘Tôi muốn tạo chỗ đứng bằng chính năng lực của mình’

Từng là người khá khép kín, Lê Hưng quyết định bước ra khỏi vùng an toàn để theo đuổi nghề người mẫu. Thành tích Top 10 cùng giải Best Face tại Nam Vương Du lịch Việt Nam 2026 trở thành dấu mốc giúp anh tích lũy kinh nghiệm, hiểu hơn về bản thân và con đường đang theo đuổi.

Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, Lê Hưng thừa nhận quyết định chuyển hướng không dễ dàng. Anh từng lo sợ thất bại, băn khoăn khi bắt đầu muộn và e ngại ánh nhìn của người khác. Tuy nhiên, thay vì để những nỗi lo cản bước, anh lựa chọn theo đuổi điều mình thực sự yêu thích.

- Điều gì đã thúc đẩy anh bước ra khỏi vùng an toàn để chuyển hướng sang nghề người mẫu?

- Trước đây, tôi là người khá khép kín. Một công việc ổn định cho tôi cảm giác an toàn, nhưng càng về sau, tôi càng nhận ra bản thân muốn thử sức với một điều khiến mình thực sự hào hứng. Nghề mẫu đến với tôi từ sự tò mò, rồi dần trở thành một mục tiêu nghiêm túc.

Quyết định chuyển hướng không có nghĩa là tôi hết sợ. Tôi vẫn sợ thất bại, sợ bắt đầu muộn, sợ người khác nghĩ mình mơ mộng. Nhưng tôi nghĩ sẽ đáng tiếc hơn nếu vài năm sau nhìn lại và nhận ra mình chưa từng cho bản thân một cơ hội.

- Khi anh quyết định rời công việc ổn định để theo đuổi nghề mẫu, gia đình phản ứng ra sao?

- Khi tôi nói muốn rời công việc ổn định, gia đình có lo lắng. Tôi hiểu điều đó vì nghề mẫu có nhiều cơ hội nhưng cũng nhiều bấp bênh. Sự lo lắng ấy xuất phát từ tình thương nên tôi không muốn chỉ dùng lời nói để thuyết phục mọi người.

Tôi chọn chứng minh bằng cách làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm với quyết định của mình và kiên trì qua từng cơ hội nhỏ. Đến hiện tại, điều khiến tôi vui nhất là gia đình dần nhận ra đây không phải một quyết định nhất thời. Sự tin tưởng của mọi người cũng là động lực để tôi đi đường dài với nghề.

- Thành tích Top 10 cùng giải Best Face tại Nam Vương Du lịch Việt Nam 2026 mang lại cho anh điều gì trong hành trình làm nghề?

- Mỗi trải nghiệm mang đến cho tôi một bài học khác nhau. Top 10 Nam Vương Du lịch Việt Nam 2026 giúp tôi tự tin hơn khi bước ra trước công chúng. Giải Best Face là một sự ghi nhận khiến tôi vui, đồng thời nhắc tôi rằng việc chăm sóc bản thân và giữ kỷ luật mỗi ngày đều có giá trị.

Nhưng điều tôi trân trọng nhất không nằm ở danh hiệu. Qua mỗi lần đứng trước ống kính, gặp những người giỏi và nhận góp ý, tôi hiểu rõ hơn mình đang có gì, còn thiếu gì và cần làm việc nghiêm túc đến đâu để tiến xa hơn.

- Giữa nhiều gương mặt trẻ cùng theo đuổi nghề mẫu, anh muốn xây dựng hình ảnh và dấu ấn riêng như thế nào để khán giả cũng như các nhãn hàng nhớ đến mình?

- Tôi muốn mọi người nhớ đến mình qua sự linh hoạt và thái độ làm việc. Một người mẫu có thể xuất hiện với nhiều hình ảnh khác nhau, nhưng dù ở concept nào, tôi vẫn muốn mang đến cảm giác chỉn chu, có năng lượng và có câu chuyện trong từng khung hình.

Với nhãn hàng, tôi muốn trở thành người có thể hiểu tinh thần của sản phẩm và thể hiện nó một cách phù hợp, thay vì chỉ tạo dáng đẹp. Còn với khán giả, tôi mong họ nhìn thấy một chàng trai Đà Nẵng dám thay đổi, chịu học hỏi và ngày càng tốt hơn qua từng dự án.

- Anh từng chia sẻ về sự cạnh tranh của thị trường người mẫu. Sau những trải nghiệm thực tế, anh nghĩ điều gì giúp một người mẫu duy trì cơ hội và phát triển lâu dài trong nghề?

- Ngoại hình có thể giúp tôi được chú ý lần đầu, nhưng thái độ và năng lực mới quyết định người khác có muốn làm việc cùng tôi lần tiếp theo hay không. Thị trường cạnh tranh là điều tôi cảm nhận rất rõ. Vì vậy, tôi luôn tự nhắc mình phải đúng giờ, chuẩn bị kỹ, biết lắng nghe và làm việc tốt với cả ê-kíp.

Tôi cũng nghĩ người mẫu cần liên tục hoàn thiện bản thân. Nếu chỉ dựa vào một lợi thế sẵn có, mình rất dễ bị đứng lại. Phát triển lâu dài là khi mình vừa giữ được màu sắc riêng, vừa đáp ứng được những yêu cầu mới của nghề.

- Anh từng nhận mình là người linh hoạt, đa năng. Ngoài kỹ năng của một người mẫu, anh đang trau dồi thêm những gì để mở rộng cơ hội nghề nghiệp?

- Tôi đang chú ý hơn đến cách diễn đạt trước máy quay, khả năng giao tiếp và cách kể một câu chuyện bằng hình ảnh. Những kỹ năng ấy giúp tôi thể hiện tốt hơn trong các buổi chụp, quay và khi làm việc với nhãn hàng.

Tôi cũng muốn hiểu thêm về thời trang, cách xây dựng hình ảnh cá nhân và quá trình tạo ra một chiến dịch. Khi hiểu công việc của những người xung quanh, tôi tin mình sẽ phối hợp tốt hơn và có thể đóng góp nhiều hơn cho một dự án.

- Anh từng chia sẻ dự định xây dựng một thương hiệu thời trang riêng. Sau những trải nghiệm thực tế trong ngành thời trang, kế hoạch này hiện đã cụ thể đến đâu?

- Đó vẫn là một mục tiêu tôi rất muốn theo đuổi. Sau khi có cơ hội tiếp xúc gần hơn với ngành thời trang, tôi nhận ra một thương hiệu cần nhiều hơn một vài thiết kế đẹp. Mình phải hiểu khách hàng là ai, sản phẩm có chất lượng ra sao và thương hiệu muốn nói điều gì.

Hiện tại, tôi muốn dành thời gian học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và định hình rõ phong cách mình muốn theo đuổi. Tôi chưa muốn vội công bố một kế hoạch khi bản thân chưa chuẩn bị đủ tốt. Nhưng mỗi trải nghiệm trong nghề mẫu đều đang giúp tôi tiến gần hơn đến mục tiêu ấy.

- Nếu vài năm nữa nhìn lại quyết định rời công việc ổn định để theo đuổi đam mê, anh mong mình khi ấy đã đạt được điều gì để có thể nói rằng lựa chọn năm đó là xứng đáng?

- Tôi mong khi nhìn lại, mình có thể nói rằng đã không bỏ cuộc chỉ vì những ngày đầu khó khăn. Tôi muốn có những sản phẩm khiến bản thân tự hào, có những cộng sự tin tưởng mình và có thể tự lo tốt cho cuộc sống bằng công việc mình yêu thích.

Nếu khi ấy tôi vẫn giữ được sự háo hức với nghề, tiếp tục học hỏi và tạo được chỗ đứng bằng chính năng lực của mình thì với tôi, quyết định bước ra khỏi vùng an toàn năm đó đã xứng đáng rồi.

- Cảm ơn người mẫu Lê Hưng đã chia sẻ!