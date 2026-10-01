Tuyết Nhung kể về album đặc biệt dành tặng cố ca sĩ Phi Nhung

Ca sĩ Tuyết Nhung cùng Hamlet Trương dành gần một năm thực hiện “Nhớ một vì sao”, album gồm 9 sáng tác như món quà dành tặng cố ca sĩ Phi Nhung.

Ngày 2/10, Tuyết Nhung và Hamlet Trương ra mắt album vật lý “Nhớ một vì sao”. Dự án gồm 9 sáng tác của Hamlet Trương, trong đó có những ca khúc từng được cố ca sĩ Phi Nhung thể hiện.

Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, Tuyết Nhung cho biết cô muốn tiếp cận những ca khúc từng gắn với mẹ bằng góc nhìn của riêng mình. Nữ ca sĩ chọn cách hát dựa trên cảm xúc và trải nghiệm cá nhân, thay vì cố gắng tái hiện cách thể hiện quen thuộc.

Tuyết Nhung nhận bó hoa chúc mừng từ người hâm mộ nhân dịp ra mắt album vật lý “Nhớ một vì sao”. Ảnh: NVCC

“Tôi không cố hát giống mẹ”

Trong quá trình chuẩn bị album, Tuyết Nhung và Hamlet Trương cùng trao đổi về cách xử lý từng ca khúc.

Tuyết Nhung nói: “Tôi muốn làm một món quà dành cho mẹ Nhung qua những ca khúc từng gắn với tiếng hát của mẹ. Gần một năm là khoảng thời gian tôi và anh Hamlet Trương cùng chăm chút từng bài hát, vì chúng tôi muốn đây không chỉ là một album mà còn là một câu chuyện tưởng nhớ được kể bằng sự trân trọng.

Tôi không cố hát giống mẹ, vì tôi biết không ai có thể thay thế một giọng hát đã trở thành ký ức của khán giả. Tôi chọn hát bằng cảm xúc và trải nghiệm của chính mình, để những ca khúc quen thuộc có thêm một câu chuyện mới.

Khi hát lại, tôi có rất nhiều cảm xúc và ký ức. Nhưng tôi không muốn biến những điều đó thành áp lực. Tôi muốn âm nhạc trở thành cách để mình nhớ về mẹ một cách đẹp nhất.

“Những gì chưa tỏ” với tôi là một ca khúc mang màu sắc bolero đặc biệt trong album. Bài hát gợi lên những điều mình từng muốn nói với một người thương nhưng đôi khi chưa kịp nói.

Tôi nghĩ mỗi người nghe sẽ tìm thấy một câu chuyện của riêng mình trong ca khúc. Có những điều tưởng rằng lúc nào cũng có thể nói, nhưng rồi đôi khi lại không còn cơ hội. Chính cảm giác đó khiến tôi dành nhiều tình cảm cho bài hát.

Tôi và anh Hamlet cũng có những phần song ca trong album. Chúng tôi không cố làm hai giọng hát giống nhau mà để mỗi người giữ màu riêng. Chính sự khác biệt đó, khi hòa lại, tạo nên màu sắc riêng cho những bản song ca.

Tôi nghĩ khi song ca, điều quan trọng là cả hai phải biết lắng nghe nhau. Mỗi người có một cách hát và cách truyền tải cảm xúc khác nhau. Khi biết nhường nhau ở những chỗ cần thiết, bài hát sẽ tự nhiên hơn”.

Tuyết Nhung và Hamlet Trương giới thiệu album “Nhớ một vì sao” đến khán giả. Sản phẩm được cả hai ấp ủ và thực hiện trong gần một năm. Ảnh: NVCC

“Với tôi, CD không chỉ để nghe nhạc mà còn để lưu giữ một ký ức”

Album được phát hành dưới dạng vật lý trong bối cảnh thói quen thưởng thức âm nhạc của khán giả đã thay đổi mạnh. Với Tuyết Nhung, việc giữ lại một sản phẩm hữu hình mang đến cho dự án một ý nghĩa khác.

Cô chia sẻ: “Với tôi, CD không chỉ để nghe nhạc mà còn để lưu giữ một ký ức. Tôi mong khi cầm “Nhớ một vì sao” trên tay, khán giả không chỉ nghe 9 ca khúc mà còn cảm nhận được tình cảm tôi gửi vào món quà dành cho mẹ.

Tôi biết hiện nay mọi người có thể nghe nhạc rất nhanh trên điện thoại. Vì vậy, khi một người vẫn dành thời gian cầm một chiếc CD trên tay, nghe từng ca khúc và giữ nó lại, với tôi, đó là một tình cảm rất đặc biệt.

Sau này, khi cầm “Nhớ một vì sao”, chúng ta vẫn có thể nhớ về nhau bằng tình thương quý.

Tôi cũng mong những khán giả yêu thương mẹ sẽ cho tôi cơ hội để thử sức với dự án lần này. Tôi biết mình còn phải học hỏi rất nhiều, nhưng đây là sản phẩm tôi dành nhiều tình cảm.

“Bậu ơi đừng khóc” là bài hát tôi tâm đắc nhất trong CD và cũng là bài hát tôi dành rất nhiều cảm xúc, ký ức về mẹ. Tôi mong mẹ ở nơi xa cũng sẽ nghe được những gì tôi hát”.