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[GALLERY] Lời chúc ngọt ngào của Quốc Trường dành cho Ngọc Trinh

Giải trí - Giới trẻ

[GALLERY] Lời chúc ngọt ngào của Quốc Trường dành cho Ngọc Trinh

Quốc Trường gửi lời chúc sinh nhật Ngọc Trinh, sau những lần cả hai vướng đồn đoán về chuyện tình cảm.

Thu Cúc (tổng hợp)
Mới đây, Quốc Trường đăng ảnh bên Ngọc Trinh và gửi lời chúc nhân dịp sinh nhật cô. Nam diễn viên viết: “Chúc mừng sinh nhật đại tiểu thư nhé. Chúc quãng đời còn lại của em sẽ luôn màu hồng và đỏ như chiếc váy em mặc!”. Ảnh: FB Quốc Trường.
Mới đây, Quốc Trường đăng ảnh bên Ngọc Trinh và gửi lời chúc nhân dịp sinh nhật cô. Nam diễn viên viết: “Chúc mừng sinh nhật đại tiểu thư nhé. Chúc quãng đời còn lại của em sẽ luôn màu hồng và đỏ như chiếc váy em mặc!”. Ảnh: FB Quốc Trường.
Trong loạt ảnh được chia sẻ, Ngọc Trinh diện váy đỏ đính kết, đứng cạnh Quốc Trường trong bộ suit trắng. Hai người cùng tạo dáng tại không gian tiệc được trang trí với hoa đỏ và ánh nến. Ảnh: FB Quốc Trường.
Trong loạt ảnh được chia sẻ, Ngọc Trinh diện váy đỏ đính kết, đứng cạnh Quốc Trường trong bộ suit trắng. Hai người cùng tạo dáng tại không gian tiệc được trang trí với hoa đỏ và ánh nến. Ảnh: FB Quốc Trường.
Câu chúc “quãng đời còn lại” nhận được sự chú ý bởi trước đó, Quốc Trường và Ngọc Trinh từng nhiều lần vướng đồn đoán về chuyện tình cảm. Ảnh: FB Quốc Trường.
Câu chúc “quãng đời còn lại” nhận được sự chú ý bởi trước đó, Quốc Trường và Ngọc Trinh từng nhiều lần vướng đồn đoán về chuyện tình cảm. Ảnh: FB Quốc Trường.
Theo Dân Việt, Quốc Trường và Ngọc Trinh từng gây xôn xao với tình huống được cho là cầu hôn. Nam diễn viên sau đó phủ nhận, cho biết đây chỉ là màn tạo bất ngờ nhằm tăng thêm không khí vui vẻ cho chương trình. Ảnh: FB Quốc Trường.
Theo Dân Việt, Quốc Trường và Ngọc Trinh từng gây xôn xao với tình huống được cho là cầu hôn. Nam diễn viên sau đó phủ nhận, cho biết đây chỉ là màn tạo bất ngờ nhằm tăng thêm không khí vui vẻ cho chương trình. Ảnh: FB Quốc Trường.
Chia sẻ về mối quan hệ với Ngọc Trinh, Quốc Trường cho biết hai người là anh em, gắn bó trong công việc lẫn cuộc sống. Anh khẳng định cả hai không có chuyện tình cảm như những đồn đoán trên mạng xã hội. Ảnh: FB Quốc Trường.
Chia sẻ về mối quan hệ với Ngọc Trinh, Quốc Trường cho biết hai người là anh em, gắn bó trong công việc lẫn cuộc sống. Anh khẳng định cả hai không có chuyện tình cảm như những đồn đoán trên mạng xã hội. Ảnh: FB Quốc Trường.
Quốc Trường và Ngọc Trinh duy trì mối quan hệ gần gũi, thường xuyên trò chuyện, gặp gỡ và thoải mái tạo dáng cùng nhau trước ống kính. Ảnh: FB Quốc Trường.
Quốc Trường và Ngọc Trinh duy trì mối quan hệ gần gũi, thường xuyên trò chuyện, gặp gỡ và thoải mái tạo dáng cùng nhau trước ống kính. Ảnh: FB Quốc Trường.
Tại họp báo ra mắt phim điện ảnh “Một thời ta đã yêu”, Ngọc Trinh diện váy đen ôm sát. Quốc Trường trực tiếp ra đón khi cô tiến vào khu vực chụp ảnh, sau đó cả hai cùng tạo dáng trước ống kính. Ảnh: Saostar.
Tại họp báo ra mắt phim điện ảnh “Một thời ta đã yêu”, Ngọc Trinh diện váy đen ôm sát. Quốc Trường trực tiếp ra đón khi cô tiến vào khu vực chụp ảnh, sau đó cả hai cùng tạo dáng trước ống kính. Ảnh: Saostar.
Ngoài những lần gặp nhau tại sự kiện, Quốc Trường và Ngọc Trinh còn chia sẻ những khung hình đời thường. Hai người thoải mái ngồi cạnh, tương tác gần gũi khi không xuất hiện trên thảm đỏ. Ảnh: Saostar.
Ngoài những lần gặp nhau tại sự kiện, Quốc Trường và Ngọc Trinh còn chia sẻ những khung hình đời thường. Hai người thoải mái ngồi cạnh, tương tác gần gũi khi không xuất hiện trên thảm đỏ. Ảnh: Saostar.
Cả hai cũng từng thực hiện những bộ ảnh chung với nhiều phong cách khác nhau. Sau những đồn đoán tình cảm, Quốc Trường - Ngọc Trinh vẫn thoải mái đồng hành trong công việc và các hoạt động chung. Ảnh: Saostar.
Cả hai cũng từng thực hiện những bộ ảnh chung với nhiều phong cách khác nhau. Sau những đồn đoán tình cảm, Quốc Trường - Ngọc Trinh vẫn thoải mái đồng hành trong công việc và các hoạt động chung. Ảnh: Saostar.
Xem video: "Ngọc Trinh đóng Thẩm mỹ viện âm phủ". Nguồn Vietnamnet
Thu Cúc (tổng hợp)
#Quốc Trường #Ngọc Trinh #tình cảm #sinh nhật #ảnh chung #mối quan hệ

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