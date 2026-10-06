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Hai xe đầu kéo đâm trực diện trên cao tốc, đầu xe biến dạng

Hai xe đầu kéo đâm trực diện trên tuyến nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, khiến đầu xe hư hỏng và tài xế bị thương.

Trường Hân t/h
Video: Tin tức 24h/ Facebook

Ngày 5/10, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra giữa hai xe đầu kéo trên tuyến nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, đoạn qua tỉnh Hưng Yên.

Khoảng 9h15, tại Km21+600, đoạn qua tổ dân phố Đặng Cầu, phường Phố Hiến, xe đầu kéo biển số 89H-110.XX kéo sơ-mi rơ-moóc 89RM-001.XX do tài xế L.Q.K. (SN 1986, trú tại Hưng Yên) điều khiển, lưu thông hướng Hưng Yên - Ninh Bình.

Khi đến gần ngã tư, xe bất ngờ lao qua dải phân cách, đâm trực diện xe đầu kéo biển số 90C-046.XX kéo sơ-mi rơ-moóc 35RM-027.XX do tài xế Đ.K.L. (SN 1991, trú tại Ninh Bình) điều khiển theo chiều ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến một xe bị lật ngửa, vật liệu trên xe văng xuống đường. Phần đầu cả hai phương tiện biến dạng, hư hỏng nặng; hai tài xế bị thương nhẹ.

Lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên nhanh chóng có mặt để phân luồng giao thông, dọn dẹp hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

#đầu kéo #tai nạn cao tốc #Hưng Yên #Ninh Bình #giao thông #tai nạn nghiêm trọng

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