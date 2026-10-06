Người đàn ông chém 3 mẹ con ở Cà Mau, bé gái 6 tuổi tử vong

Nghi do mâu thuẫn tình cảm, một người đàn ông ở Cà Mau mang dao tấn công người phụ nữ cùng hai con, khiến bé gái 6 tuổi tử vong, hai nạn nhân còn lại bị thương.

Theo thông tin trên báo Dân Việt, khoảng 17h20 ngày 5/10, người dân tại ấp 3, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau nghe tiếng kêu cứu nên đến kiểm tra và phát hiện 3 mẹ con chị N.L.H. (39 tuổi) bị một người đàn ông dùng dao tấn công.

Nghi phạm được xác định là T.C.C. (40 tuổi, trú tại ấp 3). Sau khi gây án, người này bị người dân khống chế, bàn giao cho lực lượng chức năng. Thời điểm bị bắt, C. có dấu hiệu say xỉn.

Ba nạn nhân gồm chị H. và hai con riêng là V.N.T.K. (6 tuổi) và V.N.B.C. (11 tuổi). Vụ việc xảy ra khi 3 mẹ con đang trên đường từ trường về nhà.

Các nạn nhân được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Năm Căn cấp cứu. Do vết thương quá nặng, bé K. tử vong tại bệnh viện. Chị H. và bé C. được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau tiếp tục điều trị.

Theo thông tin ban đầu, C. và chị H. có quan hệ tình cảm, chung sống như vợ chồng khoảng 4 năm. Cơ quan chức năng bước đầu nhận định vụ việc có thể xuất phát từ mâu thuẫn ghen tuông.

Công an xã Năm Căn đã bảo vệ hiện trường, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với C. và phối hợp với Công an tỉnh Cà Mau điều tra, làm rõ vụ việc.