Bắc Ninh vẫn còn gần 6,1 nghìn hộ dân bị ngập úng

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, sáng 13/10, toàn tỉnh hiện còn 49 thôn, tổ dân phố ở 10 xã, phường còn ngập úng, cô lập cục bộ, với tổng cộng ảnh hưởng, chủ yếu ở ven sông Thương và sông Cầu.

Cụ thể, ven sông Thương có xã Yên Thế còn thôn Yên Cư với khoảng 60 hộ, ngập từ 0,6 -0,8 m. Xã Bố Hạ còn 4 thôn là Tân Xuân, Xuân Lan, Cầu Gụ, Cà Ngo với gần 600 hộ, ngập từ 0,5 - 1 m. Xã Phúc Hòa còn 9 thôn với hơn 600 hộ bị ảnh hưởng, ngập từ 0,5 - 1,2 m. Xã Ngọc Thiện còn 3 thôn với gần 200 hộ, ngập từ 0,5 - 0,7 m.

Nhiều hộ dân ở xã Bố Hạ (Bắc Ninh) vẫn bị ngập úng, cô lập. (Ảnh: TTXVN).

Xã Tân Yên còn 10 thôn với gần 1 nghìn hộ, mức ngập trung bình từ 0,5-1 m. Xã Mỹ Thái còn 10 thôn với hơn 2 nghìn hộ, ngập 0,7- 1,5 m. Xã Tiên Lục còn 6 thôn với hơn 500 hộ, ngập từ 1,0- 1,5 m. Phường Đa Mai còn tổ dân phố Ngọc Trì có 128 hộ, ngập từ 0,4 - 0,6 m.

Các xã, phường ven sông Cầu có phường Vân Hà còn 2 tổ dân phố Thổ Hà, Yên Viên với 658 hộ, ngập từ 0,3- 0,5m. Phường Việt Yên còn 3 tổ dân phố Nghĩa Vũ, Trung, Trại Đồi với 280 hộ, ngập từ 0,8- 1,2m.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Ninh, đến 6h sáng 13/10, mực nước sông Thương tại Trạm Phủ Lạng Thương còn 5,87 m (giảm 0,58 m so với 12/10, thấp hơn báo động 2 khoảng 0,57 m). Trên sông Cầu tại Trạm Phúc Lộc Phương là 6,76 m (giảm 0,61 m, dưới báo động 2); tại Trạm Đáp Cầu là 5,09 m (giảm 0,51 m, dưới báo động 1). Dự báo trong 24h tới, mực nước tiếp tục giảm từ 0,8 - 1 m, tạo điều kiện tiêu thoát và vệ sinh môi trường.

