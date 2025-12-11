Hà Nội

Xã hội

Bắc Ninh phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm lĩnh vực công thương

Quyết định áp dụng với các cơ quan, đơn vị được phân cấp thực hiện quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Khánh Hoài

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh vừa ký ban hành Quyết định số 90/2025/QĐ-UBND, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

cats-6850.jpg
Ảnh minh họa.

Theo đó, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành công thương trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, bao gồm: Cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm rượu, bia, nước giải khát, sản phẩm sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến từ bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành công thương, quản lý an toàn thực phẩm đối với siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích, các cơ sở thuộc hệ thống dự trữ, phân phối và các loại hình kinh doanh khác (gọi tắt là cơ sở sản xuất, kinh doanh). Các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

UBND tỉnh Bắc Ninh phân cấp cho Sở Công Thương quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm lĩnh vực công thương đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Tiếp nhận và quản lý hồ sơ tự công bố sản phẩm thực phẩm được sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh đối với các cơ sở được cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tiếp nhận và quản lý bản cam kết bảo đảm đối với các cơ sở an toàn thực phẩm được quy định tại các điểm d, đ, e khoản 1 Điều 12 của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm và được phân cấp quản lý quy định tại khoản 1 Điều này.

Phân cấp cho UBND cấp xã quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm lĩnh vực công thương đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh do cấp xã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc cấp huyện cũ cấp đăng ký kinh doanh) hoặc không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Tiếp nhận và quản lý hồ sơ tự công bố sản phẩm thực phẩm được sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cấp xã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc cấp huyện cũ cấp đăng ký kinh doanh) hoặc không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Tiếp nhận và quản lý bản cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh được quy định tại các điểm d, đ, e khoản 1 Điều 12 của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP và được phân cấp quản lý quy định tại khoản 1 Điều này.

Sở Công Thương, UBND cấp xã có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc thẩm quyền quản lý triển khai, thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2025 và bãi bỏ Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND, 45/2020/QĐUBND, 37/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang cũ.

