Bắc Ninh tặng thẻ bảo BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

40 thẻ bảo hiểm y tế với tổng trị giá hơn 41 triệu đồng được trao cho người dân có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống tại Bắc Ninh.

Sáng 11/12, tại trụ sở chính thuộc phường Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh), Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh tổ chức chương trình “Tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn, mang Tết ấm đến với người nghèo Xuân Bính Ngọ 2026”.

Tại chương trình, 40 thẻ bảo hiểm y tế với tổng trị giá hơn 41 triệu đồng được trao cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống tại các phường: Bắc Giang, Đa Mai, Tiền Phong, Tân Tiến, Tân An và Yên Dũng.

Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh và đại diện nhà tài trợ trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là hoạt động mở đầu trong chuỗi hoạt động trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, góp phần lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách”.

Đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh mong muốn các hộ gia đình được hỗ trợ tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, chủ động tham gia bảo hiểm y tế trong thời gian tới để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Ngày mai (12/12), chương trình tiếp tục được tổ chức tại phường Chũ và xã Lục Nam (tỉnh Bắc Ninh). Trong đợt này, có 481 thẻ bảo hiểm y tế sẽ được trao cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trong toàn tỉnh.