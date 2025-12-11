Hà Nội

Xã hội

Bắc Ninh tặng thẻ bảo BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

40 thẻ bảo hiểm y tế với tổng trị giá hơn 41 triệu đồng được trao cho người dân có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống tại Bắc Ninh.

Khánh Hoài

Sáng 11/12, tại trụ sở chính thuộc phường Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh), Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh tổ chức chương trình “Tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn, mang Tết ấm đến với người nghèo Xuân Bính Ngọ 2026”.

Tại chương trình, 40 thẻ bảo hiểm y tế với tổng trị giá hơn 41 triệu đồng được trao cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống tại các phường: Bắc Giang, Đa Mai, Tiền Phong, Tân Tiến, Tân An và Yên Dũng.

cats-702.jpg
Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh và đại diện nhà tài trợ trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là hoạt động mở đầu trong chuỗi hoạt động trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, góp phần lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách”.

Đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh mong muốn các hộ gia đình được hỗ trợ tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, chủ động tham gia bảo hiểm y tế trong thời gian tới để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Ngày mai (12/12), chương trình tiếp tục được tổ chức tại phường Chũ và xã Lục Nam (tỉnh Bắc Ninh). Trong đợt này, có 481 thẻ bảo hiểm y tế sẽ được trao cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trong toàn tỉnh.

Bài liên quan

Xã hội

Hỗ trợ hàng tháng 4.960.000 đồng cho cán bộ, chiến sĩ Công an cấp xã ở Hà Nội

Chính sách hỗ trợ hàng tháng cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an cấp xã thuộc Công an Thành phố là 4.960.000 đồng/người/tháng.

Sáng 27/11, tại kỳ họp của HĐND TP Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP Hà Nội đã thay mặt UBND TP trình bày báo cáo tóm tắt Dự thảo Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết quy định nội dung, mức chi hỗ trợ lực lượng Công an cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

anh-chup-man-hinh-2025-11-27-luc-114057.png
Xem chi tiết

Xã hội

Nhiều hoạt động hỗ trợ người dân Gia Lai chịu thiệt hại do bão lũ

Ngày 24 và 25/11, lực lượng Công an tỉnh và doanh nhân Gia Lai đã huy động hơn 3,3 tỷ đồng để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Ngày 25/11, Công an phường An Khê phối hợp cùng Công an xã Uar trao tặng 200 suất quà với tổng trị giá khoảng 100 triệu đồng cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn xã.

Nguồn kinh phí chương trình được huy động từ cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị cũng như các nhà hảo tâm và người dân trên địa bàn phường An Khê.

Xem chi tiết

