Sao băng Geminids bùng nổ cuối tuần, Việt Nam ngắm ở đâu đẹp nhất?

Mưa sao băng Geminids sẽ đạt cực đại vào đêm 13 rạng sáng ngày 14/12. Khi ấy, bầu trời sẽ bùng nổ với số lượng sao băng xuất hiện nhiều nhất.

Geminids được mệnh danh là "vua" của các trận mưa sao băng. Mưa sao băng này được coi là một trong những trận mưa sao băng ngoạn mục nhất trong năm, với khả năng xuất hiện khoảng 120 sao băng mỗi giờ vào lúc cực điểm. Ảnh: bjdlzx via Getty Images.
Đợt mưa sao băng Geminids cuối cùng trong năm 2025 đã bắt đầu từ ngày 4/12. Tuy nhiên, cường độ của trận mưa sao băng này đang tăng dần theo từng ngày và sẽ đạt cực đại vào cuối tuần này. Ảnh: Jeff Dai/Stocktrek Images/Alamy.
Theo các chuyên gia, thời điểm cực đại của mưa sao băng Geminids sẽ bùng nổ trên bầu trời vào đêm ngày 13, rạng sáng ngày 14/12. Đây sẽ là thời điểm tuyệt vời nhất để người yêu thiên văn quan sát hiện tượng kỳ thú này. Ảnh: Getty Images/iStockphoto.
Địa điểm lý tưởng để quan sát mưa sao băng Geminids đạt cực đại là những khu vực nông thôn hẻo lánh, nơi không bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm ánh sáng từ đèn đường đô thị. Ảnh: Anadolu via Getty Images, FILE.
Khi ấy, mọi người có thể chiêm ngưỡng cảnh tượng ngoạn mục với hơn 100 vệt sao băng lao qua bầu trời mỗi giờ. Ảnh: EarthSky Community Photos.
Các chuyên gia cho hay mưa sao băng Geminids được quan sát thuận lợi nhất tại bán cầu bắc. Ảnh: David Cox 2023.
Tuy nhiên, những người yêu thiên văn ở phía nam đường xích đạo vẫn có cơ hội chiêm ngưỡng hiện tượng thiên văn kỳ thú này sau khi tâm điểm mọc lên vào khoảng nửa đêm. Ảnh: NurPhoto / Getty Images file.
Ở Việt Nam, người yêu thiên văn có thể quan sát mưa sao băng Geminids nếu lựa chọn được địa điểm có góc nhìn rộng, ít ánh sáng nhân tạo (tuyệt đối không quan sát ở nơi có ánh đèn chiếu trực tiếp vào mắt). Mọi người có thể quan sát bằng mắt thường mà không cần dụng cụ hỗ trợ nào. Ảnh: Pratik Chorge / Hindustan Times / Getty Images file.
Mời độc giả xem video: Bản đồ vũ trụ với hơn 900.000 ngôi sao, thiên hà và hố đen. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (TH)
#Mưa sao băng Geminids #Hiện tượng thiên văn đặc biệt #Thời điểm cực đại 13-14/12 #ngắm mưa sao băng

