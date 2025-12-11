Không khí lạnh mạnh sắp tràn về, miền Bắc mưa rét

Trong 2 ngày 13-14/12, vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng xảy ra rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại, đồng bằng Bắc Bộ nhiều nơi cũng xuất hiện rét đậm.

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 11/12, khu vực Bắc Bộ đã duy trì hình thái ngày nắng, đêm có mưa rải rác; sáng sớm một số nơi xuất hiện sương mù. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 24-27°C. Hiện, phía Bắc đang có một bộ phận không khí lạnh mạnh di chuyển xuống phía Nam.

Ngày 13/12, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc tăng lên cấp 3, vùng ven biển đạt cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Từ ngày 13/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét; Trong 2 ngày 13-14/12, vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng xảy ra rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại, đồng bằng Bắc Bộ nhiều nơi cũng xuất hiện rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất dự báo tại vùng núi và trung du Bắc Bộ ở mức 7-10°C, nhiều nơi vùng núi cao dưới 5°C; đồng bằng Bắc Bộ 11-14°C; Bắc Trung Bộ 12-15°C. Tại Hà Nội, đêm 12 và ngày 13/12 có mưa vừa đến mưa to kèm dông, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 13/12, nền nhiệt giảm sâu, trời chuyển rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-14°C.

Trên biển, từ chiều 13/12, Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 2-4m. Khu vực Bắc Biển Đông (gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có gió cấp 7, có lúc cấp 8, giật 9; sóng 4-6m. Từ tối và đêm 13/12, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và phía Tây Nam Biển Đông (gồm phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật 8-9; biển động mạnh, sóng cao 3-5m.

Cảnh báo thiên tai: từ đêm 12 đến hết đêm 13/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, kèm khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm 13 đến hết đêm 14/12, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phần phía Đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to.

Tác động tiềm ẩn gồm rét đậm, rét hại ảnh hưởng đến chăn nuôi và cây trồng; mưa lớn gây nguy cơ ngập úng vùng trũng, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực dốc; mưa lớn cục bộ dễ gây ngập cục bộ ở đô thị và khu công nghiệp. Gió mạnh, sóng lớn trên biển gây nguy hiểm cho tàu thuyền và hoạt động hàng hải.

