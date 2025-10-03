Bắc Ninh kiểm tra đồ chơi trẻ em trên toàn tỉnh dịp Trung thu

Đoàn kiểm tra liên ngành sẽ kiểm tra chất lượng và an toàn đồ chơi trẻ em trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh dịp trước, trong và sau Tết Trung thu năm 2025.

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ký, ban hành kế hoạch số 90/KH-UBND kiểm tra liên ngành về chất lượng và an toàn đồ chơi trẻ em trên địa bàn tỉnh dịp trước, trong và sau Tết Trung thu năm 2025.

Kế hoạch nhằm kiểm tra nhằm đảm bảo các đồ chơi trẻ em lưu thông trên thị trường phục vụ Tết Trung thu năm 2025 có chất lượng phù hợp với quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các yêu cầu an toàn theo quy định; nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh đồ chơi trẻ em trong việc đảm bảo chất lượng theo quy định của pháp luật; kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm về chất lượng đồ chơi trẻ em lưu thông trên thị trường.

Cán bộ Quản lý thị trường kiểm tra các mặt hàng đồ chơi trẻ em tại nhà sách Tiến Thọ (phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh).

Đoàn kiểm tra tập trung vào các nội dung: Kiểm tra việc ghi nhãn sản phẩm, hàng hóa, gồm các nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa; thông tin cảnh báo về khả năng gây mất an toàn; tiêu chuẩn công bố áp dụng, dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy; mã số, mã vạch, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa theo quy định. Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa, gồm: Đánh giá cảm quan, lấy mẫu ngẫu nhiên để thử nghiệm (khi cần thiết).

Hình thức kiểm tra được thực hiện trực tiếp tại các cơ sở sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh bán buôn, bán lẻ đồ chơi trẻ em; siêu thị; cửa hàng lớn; chợ đầu mối ở các phường: Kinh Bắc, Từ Sơn, Bắc Giang, Nếnh, Thuận Thành.

Thời gian kiểm tra diễn ra từ ngày 01/10/2025 đến ngày 10/10/2025.

Sở Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này đảm bảo chất lượng, hiệu quả; có văn bản đề nghị các đơn vị, địa phương (gồm: Sở Công thương; Sở Y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, UBND các phường: Kinh Bắc, Từ Sơn, Bắc Giang, Nếnh, Thuận Thành) cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra, đồng thời chủ động ban q định thành lập đoàn theo quy định; tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra về Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Đồ chơi hình vũ khí giả rẻ: Những mối nguy hiểm tiềm tàng với trẻ nhỏ. (Nguồn: VTV).