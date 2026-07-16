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Kinh doanh - Địa ốc

Bắc Ninh công nhận 15 vườn vải đẹp năm 2026

15 Vườn vải đẹp đạt giải sẽ được trao Giấy chứng nhận, tôn vinh tại Hội nghị tổng kết công tác sản xuất, tiêu thụ vải thiều năm 2026.

Bảo Ngân

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh vừa ký Quyết định số 1942/QĐ-UBND về việc công nhận giải thưởng cuộc thi Vườn vải đẹp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2026.

Theo Quyết định, 15 vườn vải thuộc 8 xã, phường gồm: Phúc Hòa, Tân Sơn, Phượng Sơn, Sơn Hải, Kiên Lao, Lục Ngạn, Chũ và Nam Dương được công nhận đạt giải. Cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 9 giải Khuyến khích.

Trong đó, giải Nhất thuộc về vườn vải của ông Ngô Văn Cường, thôn Quất Du 2, xã Phúc Hòa với diện tích 1 ha, giống vải U hồng, đạt 95,2 điểm. Hai giải Nhì thuộc về ông Trần Văn Bốn, xã Nam Dương và ông Ngô Văn Tĩnh, xã Tân Sơn. Ba giải Ba thuộc về các chủ vườn tại xã Lục Ngạn, Phượng Sơn, Sơn Hải.

15 Vườn vải đẹp đạt giải sẽ được trao Giấy chứng nhận, tôn vinh tại Hội nghị tổng kết công tác sản xuất, tiêu thụ vải thiều năm 2026 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

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Vườn vải của ông Ngô Văn Cường, thôn Quất Du 2, xã Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh.
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Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức trao giải; đồng thời tăng cường kết nối doanh nghiệp, hỗ trợ xúc tiến tiêu thụ vải thiều.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì hoàn thiện việc in Giấy chứng nhận cho 15 Vườn vải đẹp đạt giải, trình lãnh đạo UBND tỉnh ký, đóng dấu, đóng khung để trao tại Hội nghị tổng kết công tác sản xuất, tiêu thụ vải thiều năm 2026; đồng thời tiếp tục hướng dẫn các chủ vườn áp dụng quy trình sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu trong những năm tiếp theo.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các địa phương tiếp tục xây dựng, phát triển các chương trình du lịch tham quan, trải nghiệm tại các vườn vải đạt giải.

UBND xã, phường có vườn đạt giải hướng dẫn chủ vườn duy trì sản xuất an toàn, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch trải nghiệm; đồng thời tổ chức cho hộ trồng vải trên địa bàn tham quan, học tập kinh nghiệm nhằm nhân rộng mô hình trong những năm sau.

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Bắc Ninh chào ngày mới. Nguồn: Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh.

#vườn vải #Bắc Ninh #15 vườn vải đẹp

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