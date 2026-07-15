Chiếc bánh dẻo 4 trứng từng gây sốt Trung thu 2025 thành tâm điểm tranh cãi khi nhà phân phối và xưởng sản xuất dứt hợp tác, kéo theo cuộc "đấu tố" trên mạng.

Từ hiện tượng mạng đến cuộc chia tay bất ngờ

Mùa Trung thu 2025, chiếc bánh dẻo nhân bốn lòng đỏ trứng muối, nặng khoảng 350g, gây chú ý nhờ cách thưởng thức khác biệt. Thay vì cắt thành từng miếng như thông thường, người mua được hướng dẫn làm lạnh rồi dùng cây cán để ép dẹt chiếc bánh, giúp phần nhân phân bố đều hơn trong từng miếng.

Chính trải nghiệm mới lạ này đã tạo nên hàng loạt video lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội. Sản phẩm liên tục trong tình trạng "cháy hàng" dù có giá bán khoảng 290.000 đồng/chiếc - mức giá khá cao so với nhiều dòng bánh dẻo trên thị trường.

Drama "bánh dẻo thị phi" nhập 155.000 đồng bán 290.000 đồng xôn xao cõi mạng

Đứng sau thành công của sản phẩm là sự hợp tác kéo dài gần 10 năm giữa một nhà bán hàng online có lượng người theo dõi lớn và một xưởng sản xuất. Tuy nhiên, ngay trước mùa Trung thu năm nay, hai bên đồng loạt thông báo chấm dứt hợp tác.

Theo phía nhà phân phối, nguyên nhân xuất phát từ việc một số lô hàng giao trong các tháng 3, 4 và 5 bị mềm, nát, ảnh hưởng đến trải nghiệm khách hàng. Đơn vị này cho biết đã nhiều lần phản hồi nhưng chất lượng chưa được cải thiện nên quyết định chuyển sang xưởng sản xuất mới.

Ở chiều ngược lại, phía xưởng khẳng định công thức, nguyên liệu và quy trình sản xuất không thay đổi so với năm 2025. Đơn vị này cho rằng một số sự cố phát sinh do điều kiện thời tiết và quá trình vận chuyển, đồng thời cho biết đã hoàn tiền cho những đơn hàng gặp lỗi.

Giá bán được công khai, tranh luận bùng nổ

Điểm khiến câu chuyện vượt ra khỏi phạm vi một tranh chấp hợp tác là việc xưởng lần đầu công khai giá bán buôn sau khi hai bên dừng làm việc cùng nhau.

Theo thông tin được công bố, giá sỉ của sản phẩm dao động khoảng 155.000 đồng/chiếc, tùy số lượng đặt hàng. Giá bán lẻ trực tiếp từ xưởng ở mức 225.000-260.000 đồng/chiếc, thấp hơn mức 290.000 đồng mà nhà phân phối cũ từng áp dụng.

Bài đăng của xưởng sản xuất bánh trung thu.

Song song với việc công bố giá, xưởng cũng mở rộng kênh bán buôn và bán lẻ, đồng thời giới thiệu sản phẩm đến các đại lý.

Ngay sau đó, nhiều tài khoản mạng xã hội đã thử phân tích cơ cấu chi phí dựa trên những con số được công khai. Theo các tính toán này, khoảng chênh lệch giữa giá sỉ và giá bán lẻ không chỉ là lợi nhuận mà còn phải bù đắp nhiều khoản chi như quảng cáo, sản xuất nội dung, vận hành, nhân sự, bao bì, chiết khấu đại lý và rủi ro kinh doanh.

Tuy nhiên, những phân tích này chỉ mang tính tham khảo, bởi không phản ánh đầy đủ chi phí thực tế của từng doanh nghiệp và chưa được các bên xác nhận.

Cộng đồng mạng chia nhiều luồng quan điểm

Sự việc nhanh chóng thu hút hàng nghìn bình luận với nhiều góc nhìn khác nhau.

Một bộ phận cho rằng việc công khai giá sỉ ngay sau khi chấm dứt hợp tác là động thái dễ gây tranh cãi, bởi trong hoạt động thương mại, giá nhập thường được xem là thông tin giữa các đối tác.

Theo nhóm ý kiến này, thành công của một sản phẩm không chỉ đến từ chất lượng sản xuất mà còn là kết quả của quá trình xây dựng thương hiệu, đầu tư truyền thông, chăm sóc khách hàng và phát triển hệ thống phân phối. Đây đều là những giá trị vô hình nhưng có chi phí rất lớn.

Một số cư dân mạng đã thử "mổ xẻ" cơ cấu chi phí dựa trên các con số được công khai.

Một số người cũng cho rằng việc chủ động tiếp cận các đại lý từng thuộc hệ thống phân phối của đối tác cũ có thể tạo cảm giác cạnh tranh thiếu thiện chí, dù việc đúng hay sai còn phụ thuộc vào các điều khoản hợp tác giữa hai bên.

Ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến nhận định khi quan hệ hợp tác đã kết thúc, xưởng sản xuất hoàn toàn có quyền bán trực tiếp ra thị trường hoặc tìm kiếm khách hàng mới nếu không vi phạm hợp đồng.

Không ít người cũng đặt câu hỏi về tính nhất quán trong cách truyền thông. Trước thời điểm ngừng hợp tác, sản phẩm vẫn thường xuyên được quảng bá với chất lượng ổn định. Tuy nhiên, sau khi "đường ai nấy đi", các phản ánh về chất lượng lại xuất hiện dày đặc hơn trên mạng xã hội.

Người tiêu dùng mới là bên quyết định

Sau tất cả những tranh luận, người chịu tác động trực tiếp vẫn là khách hàng.

Một số người từng mua sản phẩm với giá cao cho biết cảm thấy bất ngờ khi biết mức giá bán buôn được công khai. Trong khi đó, nhiều khách hàng khác lại cho rằng giá bán là kết quả của sự thỏa thuận giữa người mua và người bán. Nếu sản phẩm đáp ứng kỳ vọng về chất lượng, mức giá vẫn được xem là hợp lý.

Đáng chú ý, thay vì khiến sức hút giảm nhiệt, những ồn ào thời gian qua lại vô tình trở thành "chất xúc tác" giúp chiếc bánh tiếp tục được chú ý.

Nhiều ý kiến cho rằng việc công khai giá sỉ sau khi ngừng hợp tác với người bán là thiếu chuyên nghiệp trong kinh doanh.

Trên các nền tảng video ngắn, hàng loạt KOL, KOC trong lĩnh vực ẩm thực và đời sống liên tục đăng tải video trải nghiệm, thử cách "ấn dẹt" chiếc bánh để kiểm chứng chất lượng. Lượng tìm kiếm và thảo luận về sản phẩm cũng tăng mạnh chỉ trong vài ngày.

Diễn biến này cho thấy một nghịch lý quen thuộc của thị trường tiêu dùng hiện đại: tranh cãi đôi khi lại trở thành công cụ quảng bá miễn phí, giúp sản phẩm tiếp cận thêm nhiều khách hàng mới.

Câu chuyện về "chiếc bánh dẻo thị phi" trở thành đề tài tranh cãi trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, về lâu dài, sức sống của một thương hiệu vẫn không thể chỉ dựa vào hiệu ứng truyền thông. Điều giữ chân người tiêu dùng cuối cùng vẫn là chất lượng sản phẩm, sự minh bạch trong kinh doanh và uy tín được xây dựng qua thời gian. Khi mùa Trung thu 2026 đang đến gần, chính thị trường sẽ là thước đo rõ nhất cho giá trị thực của chiếc bánh từng tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội.