Xã hội

Bắc Ninh chỉ đạo đảm bảo an toàn cho người dân sống ngoài bãi sông

Nước trên sông Thương, sông Cầu dâng cao, Bắc Ninh đề nghị các sở, ngành, đơn vị và các địa phương tập trung giải pháp bảo đảm an toàn cho người dân.

Khánh Hoài

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 10, tỉnh Bắc Ninh và các tỉnh phía Đông Bắc Bộ đã có mưa to đến rất to, làm lũ các sông lên cao. Tại Bắc Ninh, nước trên sông Thương, sông Cầu vẫn dâng cao.

Để bảo đảm an toàn cho người dân sinh sống tại khu vực ngoài bãi sông và các khu vực bãi sông đã bị ngập, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh vừa có Công văn số 3006/SNNMT-CCTL, đề nghị các sở, ngành, đơn vị và các địa phương ven sông Cầu, sông Thương tập trung giải pháp bảo đảm an toàn cho người dân sinh sống tại khu vực ngoài bãi sông.

a1-5251.jpg
Tối 1/10, đê bối Vân Hà - Tiên Sơn bị tràn cục bộ.

Theo đó, Sở đề nghị UBND các xã, phường liên quan khẩn trương thực hiện rà soát, thông báo và tổ chức di dời ngay toàn bộ các hộ dân và tài sản ngoài bãi sông đến khu vực an toàn. Tuyệt đối không được để người dân ở lại các khu vực có nguy cơ ngập lụt gây mất an toàn tính mạng.

Bố trí lực lượng quân đội, Công an, xung kích phòng, chống thiên tai và các lực lượng khác để tham gia hỗ trợ di dời và bảo đảm an ninh trật tự khu vực phải thực hiện di dân. Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, phương tiện vật tư, nhu yếu phẩm cần thiết để phục vụ sơ tán người dân trong trường hợp cần thiết.

Chỉ đạo các cơ quan thông tin truyền thông tại địa phương thường xuyên cập nhật, thông báo tình hình diễn biến lũ và tuyên truyền đến người dân để thực hiện chấp hành việc di dời bảo đảm an toàn.

Trong 24h tới, mực nước lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu và Phúc Lộc Phương (Bắc Ninh) sẽ lên mức trên báo động III; trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương sẽ lên mức trên báo động III (ở mức 6,50m).

Hiện đê bối Vân Hà - Tiên Sơn, phường Vân Hà (Bắc Ninh) đã xảy ra tràn cục bộ; một số khu dân cư ngoài bãi sông thuộc các khu vực thôn Diên Lộc (xã Tam Giang); thôn Đa Hội, Xuân Giang, Đồng Đạo (xã Hợp Thịnh); thôn Mai Trung, Mai Thượng, Mai Hạ, (xã Xuân Cẩm); phường Nếnh… đã bị nước tràn vào khu dân cư.

Xã hội

Nước ngập tràn, người dân Hà Nội đổ xô tung lưới bắt cá

Sau trận mưa to ngày 30/9, sáng nay một số nơi tại Hà Nội vẫn ngập sâu, người dân chuẩn bị lưới, cần câu để bắt cá tại các vũng nước sâu.

kto-tl_bf3a4c43ecb766e93fa6.jpg
Sáng 1/10, trong khu đô thị Hinode Royal Park (xã Hoài Đức, Hà Nội), khá đông người dân chuẩn bị vó lưới, cần câu để bắt cá tại các vũng nước sâu, nhất là khu vực gần sát các hồ cá.
kto-tl_64c753b9f34d7913205c.jpg
Không khí bắt cá trở nên nhộn nhịp khi thời tiết hửng nắng.
Bất động sản

Những khu đô thị ở Hà Nội ngập sâu sau mưa bão

Nhiều khu đô thị ở Hà Nội như Ciputra, Ngoại giao đoàn, Nam An Khánh, Geleximco..."chìm trong biển nước" sau trận mưa tầm tã ngày 30/9. 

khu-do-thi1.jpg
Mưa lớn kéo dài từ sáng 30/9 khiến nhiều khu đô thị ở Hà Nội ngập sâu. Khu đô thị Geleximco là một trong những điểm ngập sâu. Ảnh: Annt
khu-do-thi2.jpg
Nước tràn kín các tuyến đường nội khu. Hệ thống hầm để xe cũng chịu cảnh ngập nặng. Ảnh: Annt
Xã hội

Di dời hơn 60 hộ dân ở Hà Nội trong đêm do nước ngập sâu

Hơn 60 hộ đã bị ngập sâu, trong đó có điểm mực nước dâng cao đến hơn 1m nên UBND xã Sóc Sơn đã quyết di dời các hộ dân đến nơi tạm trú đã được bố trí, chuẩn bị.

Ngày 1/10, thông tin từ UBND xã Sóc Sơn, TP Hà Nội cho biết, ngay trong đêm 30/9, rạng sáng 1/10, lực lượng chức năng của xã đã hỗ trợ di dời hơn 60 hộ bị ngập sâu đến nơi an toàn.

img-6539-2-1759247307.jpg
Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di dời tài sản.
