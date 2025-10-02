Bắc Ninh chỉ đạo đảm bảo an toàn cho người dân sống ngoài bãi sông

Nước trên sông Thương, sông Cầu dâng cao, Bắc Ninh đề nghị các sở, ngành, đơn vị và các địa phương tập trung giải pháp bảo đảm an toàn cho người dân.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 10, tỉnh Bắc Ninh và các tỉnh phía Đông Bắc Bộ đã có mưa to đến rất to, làm lũ các sông lên cao. Tại Bắc Ninh, nước trên sông Thương, sông Cầu vẫn dâng cao.

Để bảo đảm an toàn cho người dân sinh sống tại khu vực ngoài bãi sông và các khu vực bãi sông đã bị ngập, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh vừa có Công văn số 3006/SNNMT-CCTL, đề nghị các sở, ngành, đơn vị và các địa phương ven sông Cầu, sông Thương tập trung giải pháp bảo đảm an toàn cho người dân sinh sống tại khu vực ngoài bãi sông.

Tối 1/10, đê bối Vân Hà - Tiên Sơn bị tràn cục bộ.

Theo đó, Sở đề nghị UBND các xã, phường liên quan khẩn trương thực hiện rà soát, thông báo và tổ chức di dời ngay toàn bộ các hộ dân và tài sản ngoài bãi sông đến khu vực an toàn. Tuyệt đối không được để người dân ở lại các khu vực có nguy cơ ngập lụt gây mất an toàn tính mạng.

Bố trí lực lượng quân đội, Công an, xung kích phòng, chống thiên tai và các lực lượng khác để tham gia hỗ trợ di dời và bảo đảm an ninh trật tự khu vực phải thực hiện di dân. Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, phương tiện vật tư, nhu yếu phẩm cần thiết để phục vụ sơ tán người dân trong trường hợp cần thiết.

Chỉ đạo các cơ quan thông tin truyền thông tại địa phương thường xuyên cập nhật, thông báo tình hình diễn biến lũ và tuyên truyền đến người dân để thực hiện chấp hành việc di dời bảo đảm an toàn.