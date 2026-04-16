Bắc Bộ sắp đón mưa dông, cảnh báo thời tiết cực đoan

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết trên cả nước đang có sự phân hóa rõ rệt.

Bà Lê Thị Hồng Vân, Dự báo viên Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, đợt nắng nóng tại Bắc Bộ đang có xu hướng giảm dần. Trong các ngày 15-16/4, khu vực phía Tây Bắc Bộ chỉ còn nắng nóng diện rộng ở mức 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Trong khi đó, khu vực phía Đông Bắc Bộ, bao gồm Hà Nội, nhiệt độ phổ biến dao động từ 31-34 độ C, không còn gay gắt như những ngày trước.

Ảnh minh họa

Đáng chú ý, từ đêm 16/4 đến ngày 17/4, do ảnh hưởng của không khí lạnh từ phía Bắc kết hợp với hội tụ gió trên cao, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to kèm dông. Lượng mưa phổ biến từ 20–40mm, cục bộ có nơi trên 100mm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Các chuyên gia cảnh báo, trong mưa dông có thể kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh - những yếu tố có thể gây thiệt hại về tài sản và đe dọa an toàn tính mạng. Người dân được khuyến cáo hạn chế ra đường khi không cần thiết, đồng thời tuyệt đối không trú dưới cây lớn, cột điện hoặc khu vực trống trải để tránh nguy cơ bị sét đánh hoặc vật thể rơi trúng.

Trong trường hợp đang di chuyển và gặp thời tiết xấu bất ngờ, cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn, kiên cố. Việc theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo chính thức từ cơ quan khí tượng cũng được nhấn mạnh nhằm chủ động ứng phó với các diễn biến bất thường của thời tiết.

Từ ngày 17/4, khi không khí lạnh ảnh hưởng sâu hơn, Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ chuyển mát, đánh dấu việc đợt nắng nóng tạm thời chấm dứt.

Trái ngược với Bắc Bộ, khu vực Trung Bộ, đặc biệt từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk vẫn đang duy trì nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C, gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và sức khỏe người dân.

Dự báo từ ngày 17/4 trở đi, nắng nóng tại khu vực Trung Bộ có khả năng dịu dần, tuy nhiên vẫn cần đề phòng các tác động tiêu cực do nền nhiệt cao kéo dài.

Chuyên gia nhận định, sự chuyển biến nhanh của thời tiết trong giai đoạn giao mùa là yếu tố khiến các hiện tượng cực đoan như dông lốc, mưa đá dễ xảy ra hơn. Vì vậy, người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động các biện pháp phòng tránh, vừa đảm bảo an toàn trong mưa dông ở miền Bắc, vừa bảo vệ sức khỏe trước nắng nóng tại miền Trung.

Trước diễn biến thời tiết phân hóa mạnh giữa các vùng, việc cập nhật thông tin chính thống và chuẩn bị các phương án ứng phó kịp thời sẽ là yếu tố quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro trong những ngày tới.