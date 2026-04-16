Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắc Bộ sắp đón mưa dông, cảnh báo thời tiết cực đoan

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết trên cả nước đang có sự phân hóa rõ rệt.

Theo Văn Ngân/VOV.VN

Bà Lê Thị Hồng Vân, Dự báo viên Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, đợt nắng nóng tại Bắc Bộ đang có xu hướng giảm dần. Trong các ngày 15-16/4, khu vực phía Tây Bắc Bộ chỉ còn nắng nóng diện rộng ở mức 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Trong khi đó, khu vực phía Đông Bắc Bộ, bao gồm Hà Nội, nhiệt độ phổ biến dao động từ 31-34 độ C, không còn gay gắt như những ngày trước.

Ảnh minh họa
Đáng chú ý, từ đêm 16/4 đến ngày 17/4, do ảnh hưởng của không khí lạnh từ phía Bắc kết hợp với hội tụ gió trên cao, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to kèm dông. Lượng mưa phổ biến từ 20–40mm, cục bộ có nơi trên 100mm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Các chuyên gia cảnh báo, trong mưa dông có thể kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh - những yếu tố có thể gây thiệt hại về tài sản và đe dọa an toàn tính mạng. Người dân được khuyến cáo hạn chế ra đường khi không cần thiết, đồng thời tuyệt đối không trú dưới cây lớn, cột điện hoặc khu vực trống trải để tránh nguy cơ bị sét đánh hoặc vật thể rơi trúng.

Trong trường hợp đang di chuyển và gặp thời tiết xấu bất ngờ, cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn, kiên cố. Việc theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo chính thức từ cơ quan khí tượng cũng được nhấn mạnh nhằm chủ động ứng phó với các diễn biến bất thường của thời tiết.

Từ ngày 17/4, khi không khí lạnh ảnh hưởng sâu hơn, Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ chuyển mát, đánh dấu việc đợt nắng nóng tạm thời chấm dứt.

Trái ngược với Bắc Bộ, khu vực Trung Bộ, đặc biệt từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk vẫn đang duy trì nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C, gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và sức khỏe người dân.

Dự báo từ ngày 17/4 trở đi, nắng nóng tại khu vực Trung Bộ có khả năng dịu dần, tuy nhiên vẫn cần đề phòng các tác động tiêu cực do nền nhiệt cao kéo dài.

Chuyên gia nhận định, sự chuyển biến nhanh của thời tiết trong giai đoạn giao mùa là yếu tố khiến các hiện tượng cực đoan như dông lốc, mưa đá dễ xảy ra hơn. Vì vậy, người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động các biện pháp phòng tránh, vừa đảm bảo an toàn trong mưa dông ở miền Bắc, vừa bảo vệ sức khỏe trước nắng nóng tại miền Trung.

Trước diễn biến thời tiết phân hóa mạnh giữa các vùng, việc cập nhật thông tin chính thống và chuẩn bị các phương án ứng phó kịp thời sẽ là yếu tố quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro trong những ngày tới.

vov.vn
Link bài gốc Copy link
https://vov.vn/xa-hoi/bac-bo-sap-don-mua-dong-co-kha-nang-xuat-hien-mua-to-den-rat-to-post1284481.vov
#mưa dông #thời tiết Bắc Bộ #mưa dông #nắng nóng giảm #không khí lạnh #cảnh báo lốc sét

Bài liên quan

Thời tiết ngày 16/4, miền Trung nắng nóng gay gắt, miền Bắc đón mưa dông

Hôm nay 16/4, thời tiết trên cả nước phổ biến ngày nắng, nhiều khu vực xuất hiện nắng nóng, riêng Thanh Hóa đến Huế nắng nóng gay gắt. 

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 15 đến ngày 17/4, thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt, nhiều khu vực xuất hiện nắng nóng, trong khi Bắc Bộ có khả năng đón mưa dông trở lại.

Tại Bắc Bộ và Thanh Hóa, đêm 15 và ngày 16/4 có mưa rào và dông vài nơi vào ban đêm, ban ngày trời nắng, có nơi xuất hiện nắng nóng. Từ đêm 16 sang ngày 17/4, khu vực này chuyển mưa, có nơi mưa vừa, rải rác dông, cục bộ có điểm mưa to.

Xem chi tiết

Ngày 10/4, cả nước nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ

Ngày 10/4, nắng nóng tiếp tục bao trùm nhiều khu vực trong cả nước, trong đó Bắc Bộ và Trung Bộ có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ vượt 40 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 9/4, khu vực từ Nghệ An đến Tp. Huế xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 37-40 độ, có nơi trên 40 độ như: Tương Dương (Nghệ An) 41.3 độ, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 41.0 độ, Tuyên Hóa (Quảng Trị) 40.3 độ, …; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-50%.

Khu vực Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa, Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ như: Phù Yên (Sơn La) 39.6 độ, Mai Châu (Phú Thọ) 38.8 độ, Phố Ràng (Lào Cai) 39.5 độ, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 38.5 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-50%.

Xem chi tiết

Thời tiết hôm nay 15/4: Hà Nội ngày nắng, TP.HCM mưa rào

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ngày 15.4, thời tiết tại Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Khu vực Trung Bộ duy trì nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng TP. Hồ Chí Minh và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác.

Hà Nội ngày nắng và đêm không mưa. Ảnh minh họa
Thời tiết hôm nay 15.4:Hà Nội đang trải qua tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Ban ngày, chỉ số AQI thường xuyên ở mức 160–170, thuộc ngưỡng rất xấu và gây ảnh hưởng rõ rệt đến sức khỏe. Về đêm, mức độ ô nhiễm có giảm nhẹ xuống khoảng 130–140, song vẫn nằm trong vùng nguy hại. Người dân được khuyến cáo hạn chế vận động ngoài trời và nên đóng kín cửa để giảm tác động từ bụi bẩn.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới