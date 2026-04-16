Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Thời tiết ngày 16/4, miền Trung nắng nóng gay gắt, miền Bắc đón mưa dông

Hôm nay 16/4, thời tiết trên cả nước phổ biến ngày nắng, nhiều khu vực xuất hiện nắng nóng, riêng Thanh Hóa đến Huế nắng nóng gay gắt. 

Theo PV/VOV.VN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 15 đến ngày 17/4, thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt, nhiều khu vực xuất hiện nắng nóng, trong khi Bắc Bộ có khả năng đón mưa dông trở lại.

Tại Bắc Bộ và Thanh Hóa, đêm 15 và ngày 16/4 có mưa rào và dông vài nơi vào ban đêm, ban ngày trời nắng, có nơi xuất hiện nắng nóng. Từ đêm 16 sang ngày 17/4, khu vực này chuyển mưa, có nơi mưa vừa, rải rác dông, cục bộ có điểm mưa to.

Khu vực từ Nghệ An đến Đắk Lắk tiếp tục duy trì hình thái thời tiết nắng nóng diện rộng. Chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ban ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Từ ngày 17/4, vùng từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk xuất hiện nắng nóng, một số nơi nắng nóng gay gắt.

Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối. Ban ngày trời nắng, có nơi xảy ra nắng nóng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh.

Ảnh minh họa

Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.hiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 36-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; phía Nam 31-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

TP HCM: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

vov.vn
Link bài gốc Copy link
https://vov.vn/xa-hoi/thoi-tiet-hom-nay-164-mien-trung-nang-nong-gay-gat-ha-noi-tang-nhiet-len-33-do-c-post1284186.vov
#nắng nóng #thời tiết #thời tiết ngày 16/4 #hà nội tăng nhiệt #dự báo thời tiết #thời tiết mới nhất

Bài liên quan

Xã hội

Bỏ qua rét Nàng Bân, miền Bắc bước vào nắng nóng gay gắt

Dù chưa hết tháng 2 âm lịch, nhiều khu vực tại miền Bắc đã phải đối mặt với nắng nóng gay gắt, khác thường so với mọi năm.

Nhiều người dân miền Bắc đang trải qua một mùa nắng nóng bất thường, khi cái nóng đến sớm hơn dự kiến cả tháng. Ngay cả trong những ngày cuối tháng 2 âm lịch, khi mà thông thường là thời điểm của tiết trời se lạnh hoặc mưa xuân, thì nhiệt độ cao kỷ lục đã bao trùm nhiều tỉnh thành.

Theo ghi nhận, vào ngày 31/3, khu vực Tây Bắc Bộ đã trải qua ngày nắng nóng diện rộng đầu tiên. Kể từ ngày 6/4 cho đến nay, tình trạng nắng nóng gay gắt lan rộng khắp Tây Bắc Bộ và Đồng bằng Bắc Bộ. Riêng khu vực Tây Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất trong ngày liên tục duy trì ở mức 36-39 độ C, thậm chí có nơi còn vượt ngưỡng 40 độ C.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Thời tiết hôm nay 15/4: Hà Nội ngày nắng, TP.HCM mưa rào

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ngày 15.4, thời tiết tại Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Khu vực Trung Bộ duy trì nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng TP. Hồ Chí Minh và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác.