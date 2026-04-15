Thời tiết hôm nay 15/4: Hà Nội ngày nắng, TP.HCM mưa rào

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ngày 15.4, thời tiết tại Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Khu vực Trung Bộ duy trì nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng TP. Hồ Chí Minh và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác.

Thời tiết hôm nay 15.4:Hà Nội đang trải qua tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Ban ngày, chỉ số AQI thường xuyên ở mức 160–170, thuộc ngưỡng rất xấu và gây ảnh hưởng rõ rệt đến sức khỏe. Về đêm, mức độ ô nhiễm có giảm nhẹ xuống khoảng 130–140, song vẫn nằm trong vùng nguy hại. Người dân được khuyến cáo hạn chế vận động ngoài trời và nên đóng kín cửa để giảm tác động từ bụi bẩn.

Trong khi đó, TP. Hồ Chí Minh có phần khả quan hơn khi chỉ số AQI duy trì quanh mức 60–70, thuộc ngưỡng trung bình. Dù chưa đến mức đáng báo động, các chuyên gia vẫn khuyên nhóm nhạy cảm nên hạn chế ra ngoài và giữ không gian trong nhà kín để giảm thiểu ảnh hưởng từ ô nhiễm không khí.

TP. Hà Nội: Ngày nắng, đêm không mưa

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28°C

Nhiệt độ cao nhất: 32-34°C

Dự báo: Ngày nắng và đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

TP. Hồ Chí Minh: Đêm không mưa

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27°C

Nhiệt độ cao nhất: 32-35°C

Dự báo: Ngày nắng nóng, đêm không mưa.

Tây Bắc Bộ: Nắng nóng gay gắt

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26°C

Nhiệt độ cao nhất: 33-36°C, có nơi trên 36°C

Dự báo: Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt và đêm không mưa.

Đông Bắc Bộ: Ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27°C

Nhiệt độ cao nhất: 31-34°C, có nơi trên 35°C

Dự báo: Ngày nắng, có nơi nắng nóng và đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Thanh Hoá – Huế: Nắng nóng đặc biệt gay gắt

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27°C

Nhiệt độ cao nhất: 37-39°C, có nơi trên 39°C

Dự báo: Ngày nắng nóng gay gắt và có nơi đặc biệt gay gắt – chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nắng nóng gay gắt

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27°C

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 35-38°C; phía Nam 32-35°C

Dự báo: Ngày nắng nóng; riêng phía Bắc có nắng nóng gay gắt – chiều tối và đêm có mưa rào rải rác. Mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ: Chiều tối có mưa rào

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24°C

Nhiệt độ cao nhất: 33-36°C

Dự báo: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ: Đêm có mưa rào

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27°C

Nhiệt độ cao nhất: 32-35°C, có nơi trên 35°C

Dự báo: Ngày nắng, có nơi nắng nóng – chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.