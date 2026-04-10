Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Ngày 10/4, cả nước nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ

Ngày 10/4, nắng nóng tiếp tục bao trùm nhiều khu vực trong cả nước, trong đó Bắc Bộ và Trung Bộ có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ vượt 40 độ C.

Theo PV/VOV.VN

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 9/4, khu vực từ Nghệ An đến Tp. Huế xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 37-40 độ, có nơi trên 40 độ như: Tương Dương (Nghệ An) 41.3 độ, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 41.0 độ, Tuyên Hóa (Quảng Trị) 40.3 độ, …; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-50%.

Khu vực Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa, Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ như: Phù Yên (Sơn La) 39.6 độ, Mai Châu (Phú Thọ) 38.8 độ, Phố Ràng (Lào Cai) 39.5 độ, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 38.5 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-50%.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến phổ biến từ 35-36 độ, có nơi trên 37 độ như: Ayunpa (Gia Lai) 38.0 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Dự báo diễn biến trong ngày 10/4 và 11/4:

Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Khu vực Tây Bắc Bộ và từ Tp. Đà Nẵng đến phía Đông tỉnh Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%.

Khu vực Đông Bắc Bộ (ngoại trừ Quảng Ninh, Hải Phòng), cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%, riêng khu vực Đông Bắc Bộ từ 55-60%.

Cảnh báo: Nắng nóng ở các khu vực trên còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 10/4

TP Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ.

Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng (riêng Quảng Ninh, Hải Phòng ngày nắng), có nơi nắng nóng gay gắt; đêm không mưa. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ; riêng Quảng Ninh, Hải Phòng 32-34 độ.

Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; đêm không mưa. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 37-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; phía Nam 32-35 độ

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất : 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

TP HCM có mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ.

Bài liên quan

Xã hội

Thời tiết hôm nay 9/4: Nắng nóng gay gắt trên cả nước, có nơi 40 độ C

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay (9-4): Khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, có nơi nắng nóng.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt.

Khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Xem chi tiết

Xã hội

Nắng nóng gay gắt bao trùm TP Hồ Chí Minh và Nam Bộ trong tháng 4

Trong tháng 4, nhiệt độ cao nhất tại khu vực miền Đông Nam Bộ có thể đạt 36-39 độ C, cao hơn trung bình nhiều năm, làm gia tăng nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành Nam Bộ đang bước vào cao điểm mùa khô với nền nhiệt tăng mạnh, nắng nóng gay gắt xuất hiện trên diện rộng ngay từ đầu tháng 4, sau khi khu vực này đã trải qua nhiều ngày oi bức kéo dài từ nửa cuối tháng 3.

Diễn biến này được đánh giá phù hợp với quy luật thời tiết hằng năm, song năm nay có xu hướng đến sớm và cường độ cao hơn trung bình.

Xem chi tiết

Xã hội

Dự báo thời tiết 6/4: Nắng nóng gia tăng, chiều tối có mưa dông

Nắng nóng gia tăng trên diện rộng trong ngày 6/4, nhiều nơi nhiệt độ tăng cao; chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa dông kèm lốc, sét, gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 6/4, thời tiết trên cả nước có xu hướng gia tăng nắng nóng, trong khi chiều tối và đêm vẫn có khả năng xuất hiện mưa dông.

Tại khu vực Bắc Bộ, thời tiết phổ biến đêm không mưa, ngày nắng. Đáng chú ý, khu vực Tây Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng trên diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ tăng cao vào trưa và đầu giờ chiều, khiến cảm giác oi bức gia tăng rõ rệt, đặc biệt tại các đô thị lớn.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới