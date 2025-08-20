Hà Nội

Bà xã cựu thủ môn Liverpool gây tranh cãi khi diện váy xuyên thấu

Diện trang phục xuyên thấu trong tiệc sinh nhật con gái, Diletta Leotta - vợ cựu thủ môn Liverpool là Loris Karius gặp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Trầm Phương
Nữ MC thể thao nổi tiếng Diletta Leotta, gương mặt quen thuộc của DAZN Italy, đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi xuất hiện trong một bộ váy "trong suốt" lấp lánh tại buổi tiệc mừng sinh nhật lần thứ hai của con gái nhỏ, Aria. (Ảnh: IGNV)
Trong những hình ảnh được Leotta đăng tải trên Instagram, người đẹp 34 tuổi xuất hiện bên cạnh chồng là thủ môn Loris Karius và con gái trong không khí ấm áp, hạnh phúc. (Ảnh: IGNV)
Tuy nhiên, tâm điểm của sự chú ý rơi vào chiếc váy được nàng WAGs này diện. Bộ váy bó sát, đính đá, chất liệu xuyên thấu khiến cô bị một số người xem phản ứng là “không phù hợp với sự kiện dành cho trẻ em”.(Ảnh: IGNV)
Vấn đề thời trang gây tranh cãi không phải là điều mới mẻ với Leotta. Valentina Maceri, người dẫn chương trình phát sóng UEFA Champions League trên một đài truyền hình Thụy Sĩ, từng chỉ trích Diletta và một số đồng nghiệp của cô vì cho rằng phong cách của họ "thiếu thanh lịch" và "thô tục". (Ảnh: IGNV)
Mặc dù nhận không ít ý kiến trái chiều, Diletta vẫn theo đuổi phong cách gợi cảm, quyến rũ và tự tin trong mọi khoảnh khắc. (Ảnh: IGNV)
Diletta và Loris Karius bên nhau từ năm 2022 và chào đón cô con gái Aria vào năm 2023. (Ảnh: IGNV)
Mặc dù đã sinh em bé nhưng cô nàng MC vẫn giữ vững được phong độ nhan sắc cùng thân hình cực phẩm. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng sở hữu Instagram với hơn 9,2 triệu người theo dõi, nơi Diletta thường đăng tải những bức hình tham dự các sự kiện khác nhau, cũng như các khoảnh khắc đời thường. (Ảnh: IGNV)
Diletta Leotta không phải cái tên xa lạ với giới mộ điệu thể thao Ý. Cô là MC nổi tiếng của kênh thể thao DAZN và Radio 105, là gương mặt phủ sóng Giải bóng đá Vô địch quốc gia Italy Serie A, với hơn 10 năm trong nghề. (Ảnh: IGNV)
Trước khi gắn bó với thể thao, Diletta Leotta từng làm người dẫn bản tin thời tiết trên truyền hình. Cô tốt nghiệp chuyên ngành Luật tại Đại học Luiss ở Rome năm 2015, từng giành giải Hoa hậu thanh lịch trong cuộc thi Hoa hậu Italy 2009. (Ảnh: IGNV)
