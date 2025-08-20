Bà xã cựu thủ môn Liverpool gây tranh cãi khi diện váy xuyên thấu

Diện trang phục xuyên thấu trong tiệc sinh nhật con gái, Diletta Leotta - vợ cựu thủ môn Liverpool là Loris Karius gặp phải nhiều ý kiến trái chiều.
Thông qua phân tích "bã kẹo cao su" 5.700 tuổi tìm thấy ở Đan Mạch, các nhà nghiên cứu đã khôi phục bản đồ gene của người nhai nó, giới tính, chế độ ăn uống...
Chim maleo, báu vật sống chỉ có tại Indonesia, khiến giới nghiên cứu kinh ngạc khi chim non vừa thoát khỏi vỏ trứng đã có thể chạy và bay ngay.
Nếu iPhone chưa từng tồn tại, Nokia có thể vẫn thống trị, BlackBerry trở thành mạng xã hội lớn nhất, và smartphone sẽ chậm trễ nhiều năm mới bùng nổ.
Bên ngoài có hình như "ngón tay quỷ" nhưng quả haskap vị ngọt như mật ong và giàu dinh dưỡng.
Từng viral khắp mạng xã hội với đoạn video ghi lại khoảnh khắc trong đám cưới, cô dâu Minh Phụng hiện tại có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc.
Ca sĩ Phương Linh cá tính, trẻ trung khi để tóc ngắn năm 2013, hiện tại sở hữu vẻ mặn mà làm xiêu lòng người hâm mộ.
Mẫu xe sedan cỡ D - Nissan Teana 2026 sẽ chính thức được bán ra tại thị trường Trung Quốc vào quý IV năm nay với tên gọi Teana Plus.
Lê Gia Linh - một trong những "hot girl Muvik" đình đám một thời, mới đây đã khiến người hâm mộ bất ngờ với loạt ảnh street style cực chất.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Thìn cố gắng giành lấy cơ hội để phát triển sự nghiệp và tài chính có tin vui.
Nhờ có nhiều cửa sổ đón nắng, căn hộ luôn sáng sủa, mỗi góc nhỏ đều có thể trở thành nơi thư giãn hay background sống ảo tuyệt đẹp, ai nhìn cũng mê mẩn.
Tào Tháo bị chứng đau đầu giày vò trong khoảng 10 năm cuối đời. Căn bệnh này được cho là liên quan đến ma quỷ hoặc trúng "gió độc".
Tối 18/8, trên trang cá nhân, Gil Lê - Xoài Non đăng hình kỷ niệm một năm yêu với những khoảnh khắc đầy tình tứ, ngọt ngào.
Với biển mây trắng xóa và cảnh núi non hùng vĩ, Đỉnh Gió Tà Xùa (Sơn La) là điểm săn mây khiến du khách mê mẩn mỗi khi nhắc đến miền Bắc.
Thiều Bảo Trâm nhan sắc thăng hạng rõ rệt theo thời gian, người đẹp gây sốt khi xuất hiện với diện mạo sang chảnh, rạng rỡ, được khen “không có điểm gì để chê”.
Juky San không ngần ngại chia sẻ những khoảnh khắc khoe trọn đường cong gợi cảm trên trang cá nhân, thu hút hàng ngàn lượt tương tác và bình luận khen ngợi.
Những con giáp này không khéo nói ngọt, nhưng nổi tiếng sống nghĩa tình, đã giúp ai thì sẽ hết lòng, mãi là điểm tựa vững chắc.
Trận Gaza năm 332 TCN là một trong những cuộc chiến gian nan nhất trong chiến dịch chinh phục của Alexander Đại đế, đánh dấu bước ngoặt lớn tại vùng Cận Đông.
Dù đã tuyệt chủng hàng trăm triệu năm, loài Tulerpeton vẫn để lại những dấu ấn đặc biệt trong lịch sử tiến hóa của động vật có xương sống.
Mới đây, "hoa hậu ăn chơi nhất Việt Nam" Julia Hồ (Hồ Thùy Anh) khoe trọn vẻ đẹp trẻ trung, rạng rỡ sau khi tái hôn và chuyển đến Mỹ sinh sống.
Chỉ cách đảo Lớn chừng 15 phút đi ca nô, đảo Bé thuộc đặc khu Lý Sơn mang vẻ đẹp mộc mạc, yên bình, khiến du khách một lần ghé thăm đều khó lòng quên.