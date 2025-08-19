Hà Nội

“Hot girl trứng rán” khoe giao diện sắc sảo trong bộ ảnh bầu mới

Cộng đồng trẻ

“Hot girl trứng rán” khoe giao diện sắc sảo trong bộ ảnh bầu mới

Khác với hình ảnh ngọt ngào, nhẹ nhàng trong những bộ ảnh bầu trước, Trần Thanh Tâm gây chú ý với hình tượng sắc sảo, quyến rũ trong loạt hình ảnh mới.

Trầm Phương
Từ khi chính thức xác nhận mang thai con đầu lòng, "hot girl trứng rán" Trần Thanh Tâm thường xuyên cập nhật hình ảnh trong quá trình mang thai, cũng như thực hiện nhiều bộ ảnh bầu khác nhau. (Ảnh: FBNV)
Khác với hình tượng ngọt ngào, dịu dàng trong những bộ ảnh bầu trước, trong bộ ảnh mới đây, cô nàng đã lựa chọn phong cách hoàn toàn mới mẻ, cá tính và sắc sảo, khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ. (Ảnh: FBNV)
Trong bộ ảnh, Trần Thanh Tâm diện một chiếc váy maxi đen đơn giản kết hợp cùng áo crop top ôm sát, khoe trọn vẹn bụng bầu ở những tháng cuối thai kỳ. (Ảnh: FBNV)
Điểm nhấn mạnh mẽ nằm ở layout trang điểm đậm, sắc nét, đặc biệt là đôi mắt được kẻ eyeliner dài và phần má hồng, môi nude gợi cảm. (Ảnh: FBNV)
Mái tóc bạch kim suôn thẳng, được tạo kiểu cầu kỳ càng làm nổi bật vẻ đẹp "chuẩn Tây" đầy cuốn hút. (Ảnh: FBNV)
Thần thái của Trần Thanh Tâm trong bộ ảnh cũng được đánh giá cao với biểu cảm mạnh mẽ, ánh mắt lôi cuốn, tạo dáng chuyên nghiệp trước ống kính. (Ảnh: FBNV)
Bộ ảnh lần này đã nhận được nhiều phản ứng tích cực từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự "lột xác" đầy táo bạo của Trần Thanh Tâm, đồng thời dành những lời chúc tốt đẹp cho cô và em bé sắp chào đời. (Ảnh: FBNV)
Nhắc đến Trần Thanh Tâm, khán giả ngay lập tức nhớ đến câu nói "Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ, yêu không cần cớ..." đã làm mưa làm gió trên TikTok một thời. Tên tuổi của cô cũng gắn liền với nhiều ồn ào và tranh cãi. (Ảnh: FBNV)
Tuy nhiên, Trần Thanh Tâm đã không ngừng cố gắng hoàn thiện bản thân, từ phong cách thời trang, khả năng diễn xuất cho đến visual ngày càng sắc sảo.(Ảnh: FBNV)
Từ sau khi lấy chồng và đặc biệt là mang thai con đầu lòng, cô nàng được nhận xét trưởng thành, điễm tĩnh hơn. Cũng nhờ vậy, Thanh Tâm dần lấy lại thiện cảm và có số lượng người hâm mộ nhất định. (Ảnh: FBNV)
