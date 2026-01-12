Hà Nội

Loài mèo hoang dã kỳ lạ nhìn như rái cá, chỉ có ở châu Mỹ

Loài mèo hoang dã kỳ lạ nhìn như rái cá, chỉ có ở châu Mỹ

Cư trú trong các khu rừng rậm châu Mỹ, loài beo chồn (Herpailurus yagouaroundi) mang vẻ ngoài khác lạ và lối sống kín đáo hiếm thấy ở họ mèo.

T.B (tổng hợp)
Beo chồn có ngoại hình rất khác lạ. Beo chồn có thân hình dài, chân ngắn, đầu nhỏ và đuôi dài khiến chúng mang nét giống rái cá hoặc chồn thay vì một loài mèo săn mồi mạnh mẽ. Ảnh: Pinterest.
Có màu lông đa dạng đáng ngạc nhiên. Beo chồn có thể mang màu xám tro, nâu sẫm, đỏ hung hoặc đen, đôi khi hai cá thể cùng mẹ lại có màu lông hoàn toàn khác nhau. Ảnh: Pinterest.
Beo chồn hoạt động ban ngày nhiều hơn các loài mèo khác. Không giống báo hay mèo rừng thường săn mồi ban đêm, loài này lại ưa di chuyển và kiếm ăn vào ban ngày, giúp tránh cạnh tranh với các loài thú ăn thịt lớn. Ảnh: Pinterest.
Phạm vi phân bố của beo chồn trải dài khắp châu Mỹ. Chúng sinh sống từ miền Nam Hoa Kỳ, qua Trung Mỹ đến tận Argentina, thích nghi tốt với rừng rậm, savan, đầm lầy và cả vùng bụi gai khô hạn. Ảnh: Pinterest.
Thức ăn của beo chồn khá đa dạng. Chúng săn chim, bò sát, động vật gặm nhấm, thỏ và đôi khi cả cá, cho thấy khả năng thích nghi cao với nhiều hệ sinh thái khác nhau. Ảnh: Pinterest.
Không gầm hay kêu lớn. Beo chồn giao tiếp bằng tiếng rít, tiếng huýt nhẹ hoặc âm thanh giống tiếng chim, khác biệt rõ rệt so với tiếng gầm của các loài mèo lớn. Ảnh: Pinterest.
Beo chồn có tập tính sống đơn độc và kín đáo. Chúng thường tránh tiếp xúc với con người, di chuyển nhanh và thấp sát mặt đất, khiến việc quan sát ngoài tự nhiên trở nên khó khăn. Ảnh: Pinterest.
Tình trạng bảo tồn của loài vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Dù chưa bị xếp vào nhóm nguy cấp toàn cầu, Puma yagouaroundi đang chịu áp lực từ mất môi trường sống và xung đột với con người ở nhiều khu vực. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Sống Cùng Chó Sói / VTV2
#Loài mèo hoang dã kỳ lạ #Beo chồn và ngoại hình độc đáo #Phân bố rộng khắp châu Mỹ #Thói quen sinh hoạt ban ngày #Chế độ ăn đa dạng của beo chồn #Giao tiếp bằng âm thanh nhẹ nhàng

