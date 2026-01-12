Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Kiều Trinh Xíu khoe sắc rực rỡ trong váy đỏ, gương mặt trẻ trung gây chú ý

Cộng đồng trẻ

Kiều Trinh Xíu khoe sắc rực rỡ trong váy đỏ, gương mặt trẻ trung gây chú ý

Kiều Trinh Xíu mới đây gây chú ý khi diện váy đỏ lộng lẫy, khoe trọn nhan sắc ngọt ngào cùng gương mặt trẻ trung, trong veo dù đã bước sang tuổi 30.

Thiên Anh
Trong loạt hình được chia sẻ, Kiều Trinh Xíu lựa chọn thiết kế váy đỏ nổi bật với chất liệu mềm mại, bay bổng.
Trong loạt hình được chia sẻ, Kiều Trinh Xíu lựa chọn thiết kế váy đỏ nổi bật với chất liệu mềm mại, bay bổng.
Gam màu đỏ rực không chỉ giúp nàng hot girl trà sữa trở nên nổi bật giữa khung cảnh xanh mát mà còn tôn lên làn da trắng sáng cùng thần thái dịu dàng, nữ tính.
Gam màu đỏ rực không chỉ giúp nàng hot girl trà sữa trở nên nổi bật giữa khung cảnh xanh mát mà còn tôn lên làn da trắng sáng cùng thần thái dịu dàng, nữ tính.
Phom váy ngắn kết hợp phần cape mỏng nhẹ tạo cảm giác vừa quyến rũ, vừa thanh thoát, giúp hot girl trà sữa ghi điểm tuyệt đối trong mắt người hâm mộ.
Phom váy ngắn kết hợp phần cape mỏng nhẹ tạo cảm giác vừa quyến rũ, vừa thanh thoát, giúp hot girl trà sữa ghi điểm tuyệt đối trong mắt người hâm mộ.
Điểm nhấn nổi bật nhất trong loạt ảnh chính là gương mặt trẻ trung của Kiều Trinh Xíu.
Điểm nhấn nổi bật nhất trong loạt ảnh chính là gương mặt trẻ trung của Kiều Trinh Xíu.
Dù trang điểm nhẹ nhàng, Kiều Trinh Xíu vẫn toát lên vẻ trong trẻo với làn da mịn màng, đôi mắt to tròn long lanh và nụ cười ngọt ngào.
Dù trang điểm nhẹ nhàng, Kiều Trinh Xíu vẫn toát lên vẻ trong trẻo với làn da mịn màng, đôi mắt to tròn long lanh và nụ cười ngọt ngào.
Nhiều cư dân mạng nhận xét rằng nhan sắc của Kiều Trinh gần như không thay đổi so với thời điểm cô mới nổi tiếng, thậm chí ngày càng mặn mà, cuốn hút hơn theo thời gian.
Nhiều cư dân mạng nhận xét rằng nhan sắc của Kiều Trinh gần như không thay đổi so với thời điểm cô mới nổi tiếng, thậm chí ngày càng mặn mà, cuốn hút hơn theo thời gian.
Kiểu tóc búi thấp kết hợp vài lọn tóc buông nhẹ trước trán càng làm tôn lên đường nét thanh tú trên gương mặt.
Kiểu tóc búi thấp kết hợp vài lọn tóc buông nhẹ trước trán càng làm tôn lên đường nét thanh tú trên gương mặt.
Phong cách tạo hình này giúp Kiều Trinh Xíu vừa giữ được vẻ trẻ trung, dễ thương quen thuộc, vừa mang hơi hướng sang trọng, trưởng thành. Không ít người dành lời khen cho thần thái ngày càng tự tin, cuốn hút của cô nàng trong từng khung hình.
Phong cách tạo hình này giúp Kiều Trinh Xíu vừa giữ được vẻ trẻ trung, dễ thương quen thuộc, vừa mang hơi hướng sang trọng, trưởng thành. Không ít người dành lời khen cho thần thái ngày càng tự tin, cuốn hút của cô nàng trong từng khung hình.
Kiều Trinh Xíu, tên đầy đủ là Nguyễn Hoàng Kiều Trinh, sinh năm 1994, từng là cái tên “gây bão” mạng xã hội vào năm 2014 chỉ sau một đêm.
Kiều Trinh Xíu, tên đầy đủ là Nguyễn Hoàng Kiều Trinh, sinh năm 1994, từng là cái tên “gây bão” mạng xã hội vào năm 2014 chỉ sau một đêm.
Hình ảnh cô nàng đi mua bánh tráng trộn bất ngờ được lan truyền rộng rãi, từ đó nickname “hot girl bánh tráng trộn” ra đời và gắn liền với tên tuổi của cô suốt một thời gian dài. Gương mặt xinh xắn, nét đẹp tự nhiên cùng nụ cười hiền lành đã giúp Kiều Trinh nhanh chóng chiếm được cảm tình của cư dân mạng.
Hình ảnh cô nàng đi mua bánh tráng trộn bất ngờ được lan truyền rộng rãi, từ đó nickname “hot girl bánh tráng trộn” ra đời và gắn liền với tên tuổi của cô suốt một thời gian dài. Gương mặt xinh xắn, nét đẹp tự nhiên cùng nụ cười hiền lành đã giúp Kiều Trinh nhanh chóng chiếm được cảm tình của cư dân mạng.
Thiên Anh
#Phong cách thời trang của Kiều Trinh Xíu #Nét đẹp tuổi 30 #Chọn váy đỏ nổi bật #Vẻ trẻ trung và tươi trẻ #Nét đẹp tự nhiên #Kiều Trinh Xíu

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT