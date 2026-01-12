Kiều Trinh Xíu khoe sắc rực rỡ trong váy đỏ, gương mặt trẻ trung gây chú ý

Kiều Trinh Xíu mới đây gây chú ý khi diện váy đỏ lộng lẫy, khoe trọn nhan sắc ngọt ngào cùng gương mặt trẻ trung, trong veo dù đã bước sang tuổi 30.
Hoa hậu Jennifer Phạm chọn trang phục cảm hứng cô gái vùng cao khi làm giám khảo. Huyền My khoe hình ảnh đầu tiên của năm 2026.
Hoa đỗ mai nở rộ trên nhiều triền đồi ở phường Vũng Tàu, tạo điểm check-in nổi bật giữa phố biển, hút đông đảo du khách và người dân đến tham quan, chụp ảnh.
Có vẻ như K2 Black Panther thường được coi là một trong những xe tăng chiến đấu chủ lực tiên tiến nhất thế giới hiện nay.
Hàng trăm đôi giày da cổ bí ẩn đã trôi dạt vào một bãi biển ở Anh. Liệu những đôi giày này có liên quan đến một vụ đắm tàu thế kỷ 19?
Giữa thế giới khủng long đa dạng cuối kỷ Phấn Trắng, Nomingia nổi bật bởi những đặc điểm giải phẫu hiếm gặp và nhiều bí ẩn tiến hóa.
Tại CES 2026, MSI trình làng dàn mainboard thế hệ mới với tâm điểm là UNIFY-X “vua ép xung” và dòng B850 được nâng cấp mạnh mẽ.
Từ nay tới Tết Bính Ngọ 2026, 3 con giáp này làm gì cũng gặp quý nhân, vận trình thăng hoa, đón lộc, trúng số lớn.
Dưới đây là một số loài hoa theo quan niệm dân gian, dù đẹp nhưng bị cho là kém may mắn, không nên trưng trong nhà dịp năm mới.
Đặt cây xanh trong phòng tắm không chỉ giúp không gian trở nên sinh động mà còn có tác dụng hút ẩm, lọc không khí, giảm mùi khó chịu.
Trên hướng mặt trận Kostiantynivka, Nga chiếm được ít nhất 18 km vuông lãnh thổ trong vòng 24 giờ; trên hướng Zaporizhzhia, giao tranh diễn ra ác liệt.
Hóa thạch được phát hiện cách đây gần 100 năm mới được các chuyên gia xác định là một loài khủng long mỏ vịt mới sống vào cuối kỷ Phấn trắng.
Sau hơn 10 năm gắn bó với người dùng Việt, ASUS bất ngờ tạm dừng mảng smartphone, để lại nhiều tiếc nuối cho Zenfone và ROG Phone từng rất được yêu thích.
Nhỏ bé nhưng đầy bí ẩn, tắc kè hoa lùn có râu (Rieppeleon brevicaudatus) khiến giới nghiên cứu và người yêu thiên nhiên đặc biệt chú ý.
Khám phá tàn tích Aquilea với bức tranh sàn khảm cổ đại từ thế kỷ 4, nổi bật với họa tiết hoa văn guilloche bắt mắt và tình trạng bảo quản xuất sắc.
Hiện tại chiếc Lexus LC 500h siêu hiếm Việt Nam này đã được đăng ký biển số trúng đấu giá là 72A-772.22, chỉ 40 triệu đồng, xe đang ở phường Vũng Tàu, TP.HCM.
Tại Consumer Electronics Show 2026 (CES 2026), BMW Group không chỉ mang đến một mẫu xe điện mới, mà còn thể hiện một tầm nhìn khác biệt về tương lai của ôtô.
Sau thành công của các mẫu máy đọc sách màu, người dùng đang chờ đợi liệu Rakuten Kobo sẽ tung phần cứng mới năm 2026 hay án binh bất động.
Nằm ở miền đông Indonesia, Vườn quốc gia Lorentz là vùng hoang dã hiếm hoi hội tụ núi tuyết, rừng mưa và biển nhiệt đới.
Sau nhiều năm tách riêng, Realme chính thức trở lại làm thương hiệu con của OPPO nhằm hợp nhất nguồn lực và giảm chi phí cạnh tranh toàn cầu.
Trong năm 2026, xu hướng thiết kế nội thất nhà bếp không chỉ dừng lại ở thẩm mỹ mà còn phản ánh lối sống, tính bền vững và sự kết nối cảm xúc.