Nàng WAGs Doãn Hải My diện đồ bơi khoe sắc vóc như thời còn son rỗi

Cộng đồng trẻ

Doãn Hải My - bà xã Đoàn Văn Hậu đã chứng minh câu nói "gái một con mòn con mắt" với loạt ảnh mới được đăng tải lên trang cá nhân.

Trầm Phương
Mới đây, nàng WAGs Doãn Hải My đã khiến cộng đồng mạng "đứng ngồi không yên" khi chia sẻ những hình ảnh diện đồ bơi trên bãi biển. Bộ ảnh này đã chứng minh rằng dù đã là mẹ một con, Doãn Hải My vẫn giữ được nhan sắc và hình thể đáng ngưỡng mộ (Ảnh: FBNV)
Trong loạt ảnh, Doãn Hải My diện một bộ đồ bơi liền thân màu đen với phần ngực màu trắng. (Ảnh: FBNV)
Thiết kế tối giản nhưng tinh tế này đã tôn lên đường cong mềm mại, vòng eo thon gọn và đôi chân dài miên man của cô. (Ảnh: FBNV)
Nhan sắc rạng rỡ, thần thái tươi tắn và nụ cười ngọt ngào của Doãn Hải My đã chinh phục mọi ánh nhìn. (Ảnh: FBNV)
Thay vì những bộ bikini táo bạo, người đẹp chọn thiết kế kín đáo nhưng vẫn tôn dáng triệt để. Điều này không chỉ giúp cô giữ được hình ảnh thanh lịch, nhẹ nhàng của mẹ bỉm sữa mà còn khẳng định gu thẩm mỹ hiện đại. (Ảnh: FBNV)
Bên cạnh vẻ đẹp vóc dáng, thần thái của Doãn Hải My cũng nhận được nhiều lời khen ngợi. Cô tạo dáng chuyên nghiệp bên những hàng dừa xanh mát, khi thì e ấp, khi lại tự tin, rạng rỡ. Dù ở bất kỳ góc máy nào, nàng WAGs này vẫn toát lên vẻ cuốn hút tự nhiên. (Ảnh: FBNV)
Với nhan sắc ngày càng thăng hạng và phong cách tinh tế, Doãn Hải My xứng danh là một trong những nàng WAGs nổi bật nhất hiện nay của làng bóng đá Việt. (Ảnh: FBNV)
Sau đám cưới, Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường ngọt ngào, khiến người hâm mộ phải xuýt xoa. (Ảnh: FBNV)
Cả hai đồng hành cùng nhau mọi lúc, mọi nơi. Những ngày Đoàn Văn Hậu phải sang nước ngoài chữa bệnh, Doãn Hải My cũng là người kề cạnh ủng hộ ông xã. (Ảnh: FBNV)
Xuất hiện bên cạnh chồng, Hải My luôn ghi điểm với hình ảnh dịu dàng, nữ tính nhưng không kém phần sang trọng, quyến rũ. (Ảnh: FBNV)
#Doãn Hải My #WAGs #bà mẹ một con #đồ bơi #vóc dáng săn chắc #bóng đá Việt

