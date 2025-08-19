Hà Nội

Ngắm nhìn "hot girl Hà thành" Lê Phương Anh trong thiết kế bikini cuốn hút

Cộng đồng trẻ

Dù không quá thường xuyên cập nhật hình ảnh lên trang cá nhân, thể nhưng mỗi lần Lê Phương Anh đăng ảnh đều khiến fan phải xuýt xoa vì sắc vóc xinh đẹp.

Trầm Phương
Lê Phương Anh, gương mặt nổi tiếng trong giới hot girl Hà Thành, một lần nữa đốt mắt cộng đồng mạng khi chia sẻ những hình ảnh mới nhất trong trang phục bikini. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh được đăng tải, Lê Phương Anh diện bikini với những thiết kế khác nhau. Trong một khung hình, Phương Anh cùng một người bạn tạo dáng đầy quyến rũ bên hồ bơi vô cực, với ánh đèn thành phố lấp lánh phía sau.(Ảnh: IGNV)
Ở một tấm hình khác, cô tự tin chụp selfie trước gương với bộ bikini màu xanh dương, khoe trọn vòng eo thon gọn và đôi chân dài miên man. (Ảnh: IGNV)
Loạt ảnh nhanh chóng nhận được sự chú ý lớn bởi vóc dáng nuột nà, đường cong nóng bỏng và thần thái tự tin, cuốn hút của cô. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ gây ấn tượng về hình thể, Lê Phương Anh còn ghi điểm với gương mặt xinh đẹp, làn da trắng sáng và nụ cười tươi tắn. (Ảnh: IGNV)
Lê Phương Anh là hot girl quen mặt với giới trẻ Hà thành. Cô nàng sở hữu hơn 500.000 người theo dõi trên Instagram. (Ảnh: IGNV)
Những hình ảnh cô nàng diện áo dài trắng từng phủ sóng khắp các diễn đàn mạng xã hội với vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng hotgirl 9X cũng đã từng nổi đình đám trên báo trung khi những hình ảnh của cô nàng được đăng tải trên mạng với nhiều lời khen có cánh. (Ảnh: IGNV)
Hiện tại, dù không hoạt động nghệ thuật nhưng Phương Anh vẫn có lượng fan hâm mộ cực "khủng", mỗi hình ảnh đăng tải đều thu hút về rất nhiều sự chú ý. (Ảnh: IGNV)
Xinh đẹp và nổi tiếng là thế, nhưng ít ai biết rằng Lê Phương Anh đã là mẹ 2 con. Tuy nhiên nàng hotgirl rất kín tiếng về đời tư và hình ảnh con cái. (Ảnh: IGNV)
