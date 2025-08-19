Mẫu lookbook Hà Nội "oanh tạc" đường phố với style cực chất

Túc Anh Hoa - một trong những mẫu lookbook trẻ đầy triển vọng tại Hà Nội, vừa chia sẻ bộ ảnh mới với phong cách "girl phố" đầy cuốn hút.
Túc Anh Hoa - một trong những mẫu lookbook trẻ đầy triển vọng tại Hà Nội, vừa chia sẻ bộ ảnh mới với phong cách "girl phố" đầy cuốn hút.
Con gái Phương Vy sánh bước cùng mẹ trên sàn catwalk. Thiều Bảo Trâm khoe chân dài quyến rũ trong chiếc đầm vàng rực rỡ.
Tử vi dự đoán trong 7 ngày tới, vận mệnh 12 con giáp thay đổi bất ngờ: Tý thăng tiến rực rỡ, Hợi hanh thông tài lộc, còn Tỵ lại đối mặt thử thách lớn.
Chuyên gia khuyên người dùng iPhone nên tắt tính năng làm mới ứng dụng nền để tiết kiệm pin, tránh giật lag và giúp máy hoạt động mượt mà hơn.
Vũ khí hiến tế thời kỳ đồ sắt ngoạn mục được khai quật ở Đan Mạch, bao gồm cả một chiếc áo giáp xích cực kỳ quý hiếm.
Sau 80 năm, những kỷ vật này dường như vẫn còn thấm đẫm âm hưởng hào hùng của những giờ khắc sục sôi lòng yêu nước trong cuộc Cách mạng Tháng 8.
Vườn quốc gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận 5 cá thể động vật hoang dã do người dân tự nguyện giao nộp. Trong đó, một con nai nặng khoảng 200 kg.
GPT-5 ra mắt gây thất vọng, làm dấy lên lo ngại bong bóng AI có thể xẹp nhanh, đe dọa hàng trăm tỷ USD đầu tư tại Silicon Valley.
Bugatti W16 Mistral mới tinh có giá chỉ 5 triệu Euro, nhưng 1 đại lý đã rao bán xe lướt với giá 9,52 triệu Euro, tương đương 11,1 triệu USD (hơn 270 tỷ đồng).
Omoda C7 vừa được trưng bày tại một sự kiện ở Hà Nội đã, nhanh chóng thu hút người dùng nhờ thiết kế cá tính, công nghệ hiện đại cùng loạt tính năng an toàn.
HMD vừa hồi sinh Nokia 3210 dưới phiên bản Barcelona Edition, giữ dáng cục gạch hoài cổ nhưng được bổ sung trí tuệ nhân tạo AI cực kỳ hiện đại.
Đơn vị tổ chức đấu giá chiếc Ferrari Daytona SP3 599+1 này sẽ có giá trên 3,5 triệu USD, nhưng khi kết quả cuộc đấu giá kết thúc, nó được trả đến 26 triệu USD.
Quân đội Mỹ kết hợp xe tăng Abrams M1A2 SEPv3 với máy bay không người lái trinh sát Skydio X2D Multiband trong cuộc tập trận chiến trường Pegasus Forge.
Không chỉ may mắn cuối năm Ất Tỵ, ba con giáp này còn tiếp tục bội thu tài lộc trong năm Bính Ngọ 2026, sự nghiệp và tiền bạc song hành.
Sự bùng nổ AI khiến nhu cầu điện tại Mỹ tăng kỷ lục, đẩy giá điện hộ gia đình tăng 30% và có thể tăng thêm 25% nữa trong vài năm tới.
Phương Ly - em gái ca sĩ Phương Linh mang đến tiết mục sôi động trong chung kết Em xinh say hi.
Rome là nơi lưu giữ nhiều kho báu khảo cổ kinh ngạc nhất thế giới. Và các chuyên gia vừa phát hiện thêm một kho báu nữa: một bức tượng đầu người khổng lồ.
Họ Chồn không chỉ nhanh nhẹn mà còn có kỹ năng đi săn siêu việt, từ rái cá dưới nước đến chồn sói trên cạn đều khiến kẻ thù khiếp sợ.
Quân đội Nga đã quyết liệt ngăn chặn Ukraine xây dựng tuyến phòng thủ mới ở phía bắc tỉnh Donetsk. Tổng thống Ukraine họp khẩn về tình hình Pokrovsk.
Sự khan hiếm và giá trị vượt trội khiến gỗ nhai bách trở thành biểu tượng của sự trường tồn và giàu sang.
Ca sĩ Tân Nhàn sở hữu vóc dáng thon gọn, quyến rũ ở tuổi 43. Mới đây, cô tung bộ ảnh gợi cảm đón sinh nhật.