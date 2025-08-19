Mẫu lookbook Hà Nội "oanh tạc" đường phố với style cực chất

Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Túc Anh Hoa - một trong những mẫu lookbook trẻ đầy triển vọng tại Hà Nội, vừa chia sẻ bộ ảnh mới với phong cách "girl phố" đầy cuốn hút.

Trầm Phương
Túc Anh Hoa (tên thật là Lê Thị Thanh Hoa, sinh năm 1999) là một mẫu lookbook Hà Nội khá có tiếng ở thời điểm hiện tại. Cô nàng có phong cách thời trang phóng khoáng, hiện đại đầy cuốn hút. (Ảnh: FBNV)
Cô nàng thu hút không chỉ trong những bức ảnh nghệ thuật chỉn chu, mà cả trong những khoảnh khắc đời thường vẫn thể hiện gu thời trang ấn tượng. Mới đây, Túc Anh Hoa vừa ghi điểm với thần thái chuyên nghiệp trong loạt ảnh đậm chất "street style". (Ảnh: FBNV)
Trong loạt ảnh này, Túc Anh Hoa lựa chọn một outfit đơn giản nhưng vô cùng tôn dáng: áo tank top ôm sát màu xanh rêu khéo léo khoe trọn đường cong, kết hợp cùng chân váy ngắn năng động tông be sáng. (Ảnh: FBNV)
Chiếc cardigan mỏng khoác ngoài không chỉ tăng thêm vẻ thanh lịch mà còn tạo điểm nhấn layer thú vị cho tổng thể trang phục. (Ảnh: FBNV)
Đặc biệt, đôi bốt cao cổ màu nude đã "nâng tầm" set đồ, mang đến một vẻ ngoài vừa quyến rũ, vừa mạnh mẽ và đậm chất "street style". (Ảnh: FBNV)
Không chỉ gây ấn tượng bởi trang phục, Túc Anh Hoa còn thể hiện khả năng biến hóa đa dạng biểu cảm trong từng khung hình. (Ảnh: FBNV)
Từ những khoảnh khắc tạo dáng tự tin, phóng khoáng bên lề đường, đến những ánh mắt hút hồn, biểu cảm lôi cuốn khi tương tác với chiếc điện thoại, cô nàng đã thành công truyền tải được tinh thần của một "girl phố" hiện đại và sành điệu. (Ảnh: FBNV)
Bối cảnh đường phố về đêm với ánh đèn vàng dịu nhẹ càng làm tăng thêm vẻ huyền ảo và cuốn hút cho bộ ảnh. (Ảnh: FBNV)
Bộ lookbook lần này của Túc Anh Hoa không chỉ là một gợi ý mix &amp; match trang phục thú vị cho những cô nàng yêu thích phong cách street style mà còn là minh chứng cho gu thẩm mỹ tinh tế và khả năng nắm bắt xu hướng thời trang nhanh nhạy của cô. (Ảnh: FBNV)
Phong cách phối đồ của Túc Anh Hoa là biến hóa, kết hợp giữa những item giản đơn thành một tổng thể vô cùng cuốn hút. Đặc biệt, các thiết kế được cô nàng ưa thích đa số đều là của brand mua ngay được tại Việt Nam, giá cả cũng rất dễ chịu. (Ảnh: FBNV)
