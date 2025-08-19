Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Mẫu nhí Chu Diệp Anh nay lớn bổng, visual như hot girl với chân dài miên man

Cộng đồng trẻ

Mẫu nhí Chu Diệp Anh nay lớn bổng, visual như hot girl với chân dài miên man

Chu Diệp Anh, gương mặt diễn viên và mẫu nhí đình đám một thời, giờ đây đã bước sang tuổi 14 và khiến nhiều người bất ngờ với sự "lột xác" về ngoại hình.

Trầm Phương
Chu Diệp Anh sinh năm 2011, gây ấn tượng trong lòng khán giả với hình tượng em bé đáng yêu, ngọt ngào. Trong những hình ảnh mới, cô bé ngày nào nay đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, sở hữu visual như hot girl và được cộng đồng mạng kỳ vọng sẽ trở thành Hoa hậu trong tương lai. (Ảnh: FBNV)
Chu Diệp Anh sinh năm 2011, gây ấn tượng trong lòng khán giả với hình tượng em bé đáng yêu, ngọt ngào. Trong những hình ảnh mới, cô bé ngày nào nay đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, sở hữu visual như hot girl và được cộng đồng mạng kỳ vọng sẽ trở thành Hoa hậu trong tương lai. (Ảnh: FBNV)
Những hình ảnh đời thường mới nhất của Chu Diệp Anh cho thấy sự trưởng thành rõ rệt. Với gương mặt bầu bĩnh ngày nào, giờ đây cô bé đã có những đường nét thanh thoát, làn da trắng sáng và đôi mắt to tròn vẫn là điểm nhấn cuốn hút. (Ảnh: FBNV)
Những hình ảnh đời thường mới nhất của Chu Diệp Anh cho thấy sự trưởng thành rõ rệt. Với gương mặt bầu bĩnh ngày nào, giờ đây cô bé đã có những đường nét thanh thoát, làn da trắng sáng và đôi mắt to tròn vẫn là điểm nhấn cuốn hút. (Ảnh: FBNV)
Đặc biệt, phong cách ăn mặc của Chu Diệp Anh cũng trở nên thời thượng và có gu hơn, khoe trọn vóc dáng cao ráo cùng đôi chân dài miên man. (Ảnh: FBNV)
Đặc biệt, phong cách ăn mặc của Chu Diệp Anh cũng trở nên thời thượng và có gu hơn, khoe trọn vóc dáng cao ráo cùng đôi chân dài miên man. (Ảnh: FBNV)
Dù chỉ là những bức ảnh đời thường giản dị, thế nhưng cô bé vẫn toát lên thần thái đầy cuốn hút. (Ảnh: FBNV)
Dù chỉ là những bức ảnh đời thường giản dị, thế nhưng cô bé vẫn toát lên thần thái đầy cuốn hút. (Ảnh: FBNV)
Chu Diệp Anh đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ rất sớm. Cô bé bắt đầu làm người mẫu nhí từ năm 4 tuổi và sau đó bén duyên với điện ảnh, truyền hình. (Ảnh: FBNV)
Chu Diệp Anh đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ rất sớm. Cô bé bắt đầu làm người mẫu nhí từ năm 4 tuổi và sau đó bén duyên với điện ảnh, truyền hình. (Ảnh: FBNV)
Với gương mặt thanh tú, làn da trắng mịn và đôi mắt to tròn như búp bê, Diệp Anh cũng nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc của các tạp chí hay nhãn hàng thời trang, sản phẩm dành cho trẻ em. (Ảnh: FBNV)
Với gương mặt thanh tú, làn da trắng mịn và đôi mắt to tròn như búp bê, Diệp Anh cũng nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc của các tạp chí hay nhãn hàng thời trang, sản phẩm dành cho trẻ em. (Ảnh: FBNV)
Tên tuổi của Chu Diệp Anh được biết đến rộng rãi qua các vai diễn ấn tượng trong các bộ phim như "Ngược chiều nước mắt", "Hướng dương ngược nắng" và đặc biệt là vai bé Hoa trong "Thương ngày nắng về". (Ảnh: FBNV)
Tên tuổi của Chu Diệp Anh được biết đến rộng rãi qua các vai diễn ấn tượng trong các bộ phim như "Ngược chiều nước mắt", "Hướng dương ngược nắng" và đặc biệt là vai bé Hoa trong "Thương ngày nắng về". (Ảnh: FBNV)
Tuy đã đóng khá nhiều phim VTV nhưng Chu Diệp Anh lại gây ấn tượng với hai cảnh khóc. Từ đó mà khán giả nói vui rằng cô bé chính là "công chúa nước mắt" của phim giờ vàng, cứ rơi nước mắt là khiến người xem xúc động. (Ảnh: FBNV)
Tuy đã đóng khá nhiều phim VTV nhưng Chu Diệp Anh lại gây ấn tượng với hai cảnh khóc. Từ đó mà khán giả nói vui rằng cô bé chính là "công chúa nước mắt" của phim giờ vàng, cứ rơi nước mắt là khiến người xem xúc động. (Ảnh: FBNV)
Hiện tại, ở tuổi 14, Chu Diệp Anh vẫn duy trì độ hot của mình. Cô bé ngày nào giờ đã trở thành một tiểu mỹ nhân với gương mặt thanh tú, vóc dáng cân đối và thần thái tự tin. (Ảnh: FBNV)
Hiện tại, ở tuổi 14, Chu Diệp Anh vẫn duy trì độ hot của mình. Cô bé ngày nào giờ đã trở thành một tiểu mỹ nhân với gương mặt thanh tú, vóc dáng cân đối và thần thái tự tin. (Ảnh: FBNV)
Không ít người tin rằng, nếu phát triển đúng hướng, Diệp Anh hoàn toàn có thể trở thành một trong những biểu tượng nhan sắc thế hệ mới của showbiz Việt. (Ảnh: FBNV)
Không ít người tin rằng, nếu phát triển đúng hướng, Diệp Anh hoàn toàn có thể trở thành một trong những biểu tượng nhan sắc thế hệ mới của showbiz Việt. (Ảnh: FBNV)
Trầm Phương
#Chu Diệp Anh #mẫu nhí #visual hot girl #gương mặt xinh đẹp #diễn viên nhí #Mẫu nhí Chu Diệp Anh nay lớn bổng

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT