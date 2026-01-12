Hà Nội

Khám phá vũ khí cổ xưa của vua Thời Trung Cổ tại Ba Lan

Kho tri thức

Khám phá vũ khí cổ xưa của vua Thời Trung Cổ tại Ba Lan

Vũ khí cổ xưa có liên quan đến các vị vua Thời Trung Cổ huyền thoại được tìm thấy trong hồ gần pháo đài hoàng gia ở Ba Lan.

Thiên Đăng (Theo foxnews)
Các nhà khảo cổ học đến từ Bảo tàng triều đại Piast tại Lednica gần đây đã trục vớt được một vũ khí Thời Trung Cổ từ một hồ nước tên là Lednica ở miền Trung Ba Lan. Ảnh: @Bảo tàng triều đại Piast.
Di vật được cho là có liên quan đến những người cai trị hoàng gia của đất nước. Ảnh: @Bảo tàng triều đại Piast.
Cụ thể, họ đã tìm thấy một ngọn giáo có niên đại từ thời Mieszko I hoặc Bolesław Đại Đế, hai nhân vật huyền thoại trong quá trình hình thành Ba Lan Thời Trung Cổ vào thế kỷ thứ 10 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Bảo tàng triều đại Piast.
Trả lời phỏng vấn Fox News Digital, giám đốc Bảo tàng triều đại Piast cho biết, hồ Lednica đã làm các nhà khoa học ngạc nhiên trong nhiều thập kỷ, và vũ khí mới được tìm thấy càng làm tăng thêm sự bí ẩn trường tồn của địa điểm này. Ảnh: @Bảo tàng triều đại Piast.
Mũi giáo này có cán gắn được trang trí công phu, tinh xảo, nó là ví dụ đặc biệt về vũ khí Thời Trung Cổ sơ kỳ ở Bắc và Đông Âu. Ảnh: @Bảo tàng triều đại Piast.
Phần cán có trang trí móng vuốt và mỏ chim, được bổ sung bởi các hàng chấm nhỏ li ti tạo thành nền của hoa văn cực kỳ ấn tượng. Ảnh: @Bảo tàng triều đại Piast.
Những chiến binh thuộc tầng lớp hoàng gia vua chúa, hoặc là các vua chúa Ba Lan Thời Trung Cổ có thể đã trực tiếp sử dụng chúng. Ảnh: @Bảo tàng triều đại Piast.
#Vũ khí #vua #Thời Trung Cổ #kim loại #hồ nước

