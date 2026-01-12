Hà Nội

Cộng đồng trẻ

“Nàng thơ” Nguyễn Minh Trang dịu dàng trong tà áo dài bên Hồ Gươm

Xuất hiện tại Hồ Gươm trong tà áo dài gam sáng tinh khôi, Nguyễn Minh Trang ghi điểm tuyệt đối với nhan sắc trong trẻo.

Thiên Anh
Giữa không gian Hà Nội cổ kính, Nguyễn Minh Trang lựa chọn áo dài dáng suông mềm mại, tôn lên vẻ nữ tính và thần thái an nhiên. Thiết kế tối giản, gam màu trang nhã giúp tổng thể thêm thanh thoát, hài hòa với bối cảnh Hồ Gươm nắng nhẹ.
Cách phối khăn choàng mỏng, phụ kiện nhỏ xinh vừa đủ tạo điểm nhấn, không làm mất đi tinh thần truyền thống của trang phục.
Điểm thu hút nhất trong loạt ảnh chính là gương mặt trẻ trung của Minh Trang. Lối trang điểm trong veo, làn da mịn màng cùng ánh nhìn dịu dàng khiến nữ diễn viên toát lên vẻ đẹp thuần khiết, gần gũi.
Mái tóc đen uốn sóng nhẹ buông tự nhiên càng làm nổi bật những đường nét Á Đông mềm mại, mang đến cảm giác thanh xuân rất Hà Nội.
Không cần tạo dáng cầu kỳ, Minh Trang vẫn chinh phục người xem bằng thần thái tự tin, nhẹ nhàng. Từng cử chỉ, ánh mắt đều gợi cảm giác bình yên, đúng với hình ảnh “nàng thơ” mà cô theo đuổi nhiều năm qua.
Nhiều khán giả nhận xét, nhan sắc của nữ diễn viên sinh năm 1995 ngày càng mặn mà nhưng vẫn giữ được nét trong trẻo đặc trưng.
Nguyễn Minh Trang (sinh năm 1995, quê Hải Phòng) là gương mặt trẻ nổi bật của V-biz. Cô được biết đến qua loạt phim truyền hình và web drama như Yêu Trước Ngày Cưới, Bạch Mã Hoàng Tử, Tình Khúc Bạch Dương, Tháng 5 Để Dành, Bệnh Viện Thần Ái, Cây Táo Nở Hoa…
Bên cạnh đó, Minh Trang còn ghi dấu ấn trong nhiều MV đình đám như Một Đêm Say (Thịnh Suy), Thương Em Là Điều Anh Không Thể Ngờ (Noo Phước Thịnh), Đừng yêu nữa, em mệt rồi (Min).
Sở hữu chiều cao 1m70 cùng vóc dáng cân đối, Minh Trang được đánh giá cao ở gu thời trang tinh tế, linh hoạt giữa nét hiện đại và truyền thống.
Trên màn ảnh, Minh Trang chinh phục khán giả bằng diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc; ngoài đời, hình ảnh đời thường của nữ diễn viên luôn hướng tới sự trang nhã, nhẹ nhàng.
