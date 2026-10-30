Iran thông báo 3 tàu chở dầu trúng thủy lôi, bốc cháy ở Hormuz

Iran cho biết 3 tàu chở dầu đã va phải thủy lôi và bốc cháy khi đang cố gắng đi qua eo biển Hormuz bằng tuyến đường "không được cho phép".

AP đưa tin, đài truyền hình nhà nước Iran dẫn thông tin từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 29/10 cho biết 3 tàu chở dầu đã va phải thủy lôi và bốc cháy trong 24 giờ qua khi đang cố gắng đi qua eo biển Hormuz bằng tuyến đường "không được cho phép".

Bản báo cáo không nêu cụ thể các tàu chở dầu này mang cờ nước nào hoặc cung cấp chi tiết về thương vong. Hãng AP chưa thể xác minh thông tin này.

Một số tàu thương mại ở khu vực eo biển Hormuz trong bức ảnh chụp ngày 6/9/2026. Ảnh: AP/Vahid Salemi.

Hải quân Iran cho biết thêm các tàu chở dầu đã tắt hệ thống radar và định vị, đồng thời phớt lờ các cảnh báo khi cố gắng rời khỏi khu vực eo biển qua tuyến đường bị hạn chế.

"Các tàu bị hư hại và bị bỏ lại ngoài khơi bờ biển phía nam của tuyến đường thủy này", theo thông báo của IRGC.

Hải quân Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo rằng tuyến đường này bị rải đầy thủy lôi, đồng thời quy trách nhiệm cho chủ tàu và thủy thủ đoàn vì đã sử dụng tuyến đường này.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong khu vực do lo ngại các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran có thể tiếp diễn.

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