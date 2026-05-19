Người phụ nữ Hà Nội hành hung hàng xóm trong chung cư bị phạt hơn 4 tháng tù

Ngày 19/5, TAND Hà Nội xử vụ người phụ nữ đánh hàng xóm chung cư về tội gây rối trật tự công cộng, hành vi bột phát, bị cáo bị phạt 4 tháng 10 ngày tù.

Ngày 19/5, TAND khu vực 4 (TP Hà Nội) mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1982, trú tại chung cư CT5-ĐN2 Mỹ Đình 2) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng, khoảng 19h ngày 9/1/2026, tại nhà bị cáo ở phòng 1008 tầng 10, chung cư CT5 - ĐN 2 Mỹ Đình, phường Từ Liêm, TP Hà Nội, bị cáo Vân Anh bức xúc về việc hàng xóm là chị Nguyễn Thị H. (SN 1982) đăng tải lên hội nhóm của cư dân với nội dung nói xấu con trai mình. Bị cáo kể cho em họ của chồng là anh Nguyễn Duy Trung (SN 1994) nghe.

Khoảng 20h cùng ngày, khi chị H. vừa đi làm về đến trước cửa căn hộ của mình thì anh Trung đi từ căn hộ của Vân Anh ra (sát căn hộ của chị H.) và hỏi lý do trên.

Lúc này, Vân Anh từ trong nhà đi ra và mắng chị H., đồng thời tay trái túm tóc, tay phải đánh nhiều cái vào phía vùng đầu. Vân Anh vừa đánh vừa chửi hàng xóm.

Người em họ can ngăn, đẩy Vân Anh ra, giữ tay. Con gái bị cáo cũng ra can ngăn nhưng không được.

Khi Phó Ban quản trị tòa nhà và tổ trưởng tổ quản lý vận hành tòa nhà đi lên, Vân Anh dừng lại không đánh chị H. nhưng hai bên tiếp tục lời qua tiếng lại. Vợ chồng Vân Anh tiếp tục chửi hàng xóm.

Nạn nhân sau đó có đơn trình báo cơ quan công an kèm video từ camera an ninh. Chị H. cũng đăng lên các trang mạng xã hội.

Toàn cảnh phiên toà. Ảnh Phùng Anh/ Nguồn VTV

Quá trình điều tra, công an xác định, người nhà bị can Vân Anh tuy có mặt tại hiện trường nhưng không có hành vi giúp sức hay cổ vũ để bị cáo đánh chị H. Do đó, cơ quan điều tra không đề cập xử lý đối với những người này.

Kết luận giám định cho thấy, chị Nguyễn Thu H. tại thời điểm giám định là không có tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể.

Ngày hôm sau, 10/1/2026, bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh đến Công an phường Từ Liêm trình báo. Tại cơ quan điều tra, bị cáo khai nhận hành vi của mình như cáo buộc, thừa nhận việc đánh chị H. ở hành lang chung cư, nơi có nhiều hộ dân sinh sống là hoàn toàn sai trái, làm mất an ninh trật tự tại nơi cư dân sinh sống.

Camera ghi lại hình ảnh sự việc ngày 8/1/2026./Nguồn VTV

Viện kiểm sát ghi nhận bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đầu thú, xin khắc phục hậu quả cho chị H.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh mức án 4 tháng 10 ngày tù, được trả tự do sau phiên tòa. Theo nhận định của HĐXX, hành vi phạm tội của bị cáo là bột phát, không có chuẩn bị trước.