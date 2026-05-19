Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Người phụ nữ Hà Nội hành hung hàng xóm trong chung cư bị phạt hơn 4 tháng tù

Ngày 19/5, TAND Hà Nội xử vụ người phụ nữ đánh hàng xóm chung cư về tội gây rối trật tự công cộng, hành vi bột phát, bị cáo bị phạt 4 tháng 10 ngày tù.

Bình Nguyên

Ngày 19/5, TAND khu vực 4 (TP Hà Nội) mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1982, trú tại chung cư CT5-ĐN2 Mỹ Đình 2) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng, khoảng 19h ngày 9/1/2026, tại nhà bị cáo ở phòng 1008 tầng 10, chung cư CT5 - ĐN 2 Mỹ Đình, phường Từ Liêm, TP Hà Nội, bị cáo Vân Anh bức xúc về việc hàng xóm là chị Nguyễn Thị H. (SN 1982) đăng tải lên hội nhóm của cư dân với nội dung nói xấu con trai mình. Bị cáo kể cho em họ của chồng là anh Nguyễn Duy Trung (SN 1994) nghe.

Khoảng 20h cùng ngày, khi chị H. vừa đi làm về đến trước cửa căn hộ của mình thì anh Trung đi từ căn hộ của Vân Anh ra (sát căn hộ của chị H.) và hỏi lý do trên.

Lúc này, Vân Anh từ trong nhà đi ra và mắng chị H., đồng thời tay trái túm tóc, tay phải đánh nhiều cái vào phía vùng đầu. Vân Anh vừa đánh vừa chửi hàng xóm.

Người em họ can ngăn, đẩy Vân Anh ra, giữ tay. Con gái bị cáo cũng ra can ngăn nhưng không được.

Khi Phó Ban quản trị tòa nhà và tổ trưởng tổ quản lý vận hành tòa nhà đi lên, Vân Anh dừng lại không đánh chị H. nhưng hai bên tiếp tục lời qua tiếng lại. Vợ chồng Vân Anh tiếp tục chửi hàng xóm.

Nạn nhân sau đó có đơn trình báo cơ quan công an kèm video từ camera an ninh. Chị H. cũng đăng lên các trang mạng xã hội.

1.jpg
Toàn cảnh phiên toà. Ảnh Phùng Anh/ Nguồn VTV

Quá trình điều tra, công an xác định, người nhà bị can Vân Anh tuy có mặt tại hiện trường nhưng không có hành vi giúp sức hay cổ vũ để bị cáo đánh chị H. Do đó, cơ quan điều tra không đề cập xử lý đối với những người này.

Kết luận giám định cho thấy, chị Nguyễn Thu H. tại thời điểm giám định là không có tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể.

Ngày hôm sau, 10/1/2026, bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh đến Công an phường Từ Liêm trình báo. Tại cơ quan điều tra, bị cáo khai nhận hành vi của mình như cáo buộc, thừa nhận việc đánh chị H. ở hành lang chung cư, nơi có nhiều hộ dân sinh sống là hoàn toàn sai trái, làm mất an ninh trật tự tại nơi cư dân sinh sống.

Camera ghi lại hình ảnh sự việc ngày 8/1/2026./Nguồn VTV

Viện kiểm sát ghi nhận bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đầu thú, xin khắc phục hậu quả cho chị H.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh mức án 4 tháng 10 ngày tù, được trả tự do sau phiên tòa. Theo nhận định của HĐXX, hành vi phạm tội của bị cáo là bột phát, không có chuẩn bị trước.

Mời độc giả xem video Bác sĩ cảnh báo: Dùng nồi chiên không dầu sai cách gây hại sức khỏe
#Hà Nội #hàng xóm #tòa án #gây rối #bột phát #chung cư

Bài liên quan

Xã hội

Đối tượng đánh người phụ nữ ở chung cư sẽ bị xử lý như thế nào?

Hiện vụ đánh người phụ nữ tại sảnh chung cư ở Hà Nội đang gây xôn xao dư luận. Nhiều độc giả đặt câu hỏi, đối tượng này có thể sẽ bị xử lý thế nào?

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tạm giữ hình sự Đặng Chí Thành (SN 1994, thường trú phường Bạch Mai, TP Hà Nội; nơi ở chung cư Sky Central 176 Định Công, phường Phương Liệt, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Thành là đối tượng đã đánh người phụ nữ ở sảnh thang máy chung cư Sky Central, phường Phương Liệt gây bức xúc dư luận.

capture.png
Đối tượng Thành tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Không đo thân nhiệt còn tát công an: Người phụ nữ Hải Phòng bị xử lý theo chế tài nào?

(Kiến Thức) - Với hành vi không chấp hành quy định phòng chống dịch và chống người thi hành công vụ khi tát trung úy công an, một người phụ nữ ở Hải Phòng đang bị tạm giữ để điều tra. Hành vi của người phụ nữ này gây bức xúc dư luận xã hội trong thời điểm cả nước căng mình chống dịch COVID-19.

Công an quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) đang thu thập, củng cố hồ sơ để xử lý bà Vũ Thị Thu Vân (SN 1977, trú tại số 92 Đình Đông, phường Đông Hải, quận Lê Chân) về hành vi không chấp hành quy định phòng chống dịch COVID-19, chống người thi hành công vụ.
Trước đó, vào 9h45 ngày 3/4, tại chốt kiểm tra y tế tầng hầm cửa lên chung cư 11 tầng D2 (thuộc phường Đồng Quốc Bình), bà Vân đi qua chốt kiểm tra để vào lấy xe và được các thành viên tổ y tế yêu cầu kiểm tra thân nhiệt. Bà Vân không đồng ý và cự cãi, sau đó hất máy đo và lấy xe bỏ đi.
Xem chi tiết

Xã hội

Dán hình kẻ sàm sỡ nơi công cộng, nhiều người đang vi phạm pháp luật

(Kiến Thức) - Không đồng tình với việc xử phạt Đỗ Mạnh Hùng, kẻ sàm sỡ cô gái trong thang máy mức chỉ 200.000 đồng, nhiều người dùng hình ảnh Hùng dán ở nơi công cộng như một "hình phạt bổ sung" cho kẻ sàm sỡ cô gái.

Những ngày qua, dư luận vẫn vô cùng bất bình trước mức xử phạt 200.000 đồng của Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đối với hành vi sàm sỡ cô gái trong thang máy của Đỗ Mạnh Hùng (sinh năm 1982, quê Hải Phòng). 
Dù rằng, việc xử phạt đối tượng Hùng là theo các quy định của pháp luật, tuy nhiên, số đông dư luận cho rằng mức phạt đó là chưa đủ răn đe, còn quá nhẹ đối với hành vi sàm sỡ cô gái của Hùng. 
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Cận cảnh công trình hồ điều hòa Cự Khối gần 1.000 tỷ ở Long Biên

Cận cảnh công trình hồ điều hòa Cự Khối gần 1.000 tỷ ở Long Biên

Dự án mương Việt Hưng - Cầu Bây và hồ điều hòa Cự Khối tại phường Long Biên đang được tăng tốc thi công với nhiều hạng mục đạt tiến độ tích cực. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần giảm úng ngập, nâng cao năng lực tiêu thoát nước và cải thiện cảnh quan khu vực phía Đông Hà Nội.

CSGT TP HCM ra quân cao điểm TTATGT

CSGT TP HCM ra quân cao điểm TTATGT

Cùng với các Đội, Trạm thuộc PC08, 100% quân số Đội CSGT Rạch Chiếc được huy động, đồng loạt thực hiện cao điểm xử lý TTATGT, nhất là các "điểm nóng".