Thế giới

Bà Maria Corina Machado đạt Giải Nobel Hòa bình 2025

Giải Nobel Hòa bình 2025 đã thuộc về bà Maria Corina Machado - nữ chính trị gia người Venezuela.

Theo Hồng Anh/VOV.VN

Hôm 10/10, Ủy ban Nobel Hòa bình đã quyết định trao Giải Nobel Hòa bình năm 2025 cho bà Maria Corina Machado - một nữ chính trị gia người Venezuela.

nobel.png
Bà Maria Corina Machado. Ảnh: Reuters.

Năm nay có 338 cá nhân và tổ chức được đề cử cho giải Nobel Hòa bình, bao gồm 244 cá nhân và 94 tổ chức. Con số này gia tăng đáng kể so với năm 2024, thời điểm có 286 cá nhân và tổ chức được đề cử.

Trước đó vào năm 2024, Nihon Hidankyo - tổ chức của Nhật Bản - đã được nhận giải Nobel Hòa bình. Họ là những người sống sót sau vụ ném bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki và đang vận động chống lại vũ khí hạt nhân.

Giải Nobel Hòa bình, trị giá 11 triệu crown Thụy Điển, tương đương khoảng 1 triệu USD, dự kiến ​​sẽ được trao tại Oslo vào ngày 10/12, kỷ niệm ngày mất của nhà phát minh Thụy Điển Alfred Nobel, người sáng lập ra giải thưởng này vào năm 1895.

