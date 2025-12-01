Ba Lan biên chế trực thăng quân sự AW149 nội địa đầu tiên

Ba Lan đã tiếp nhận chiếc trực thăng vũ trang AW149 đầu tiên trong tổng số 32 chiếc được đặt hàng lắp ráp trong nước.

Lực lượng Vũ trang Ba Lan đã tiếp nhận lô chiếc trực thăng vũ trang đa năng Leonardo AW149 đầu tiên được sản xuất trong nước. Việc bàn giao này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực hiện đại hóa của Ba Lan, đồng thời góp phần nâng cao năng lực tác chiến trên không.

Chiếc trực thăng mang số hiệu 6709 đã được Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan, ông Władysław Kosiniak-Kamysz, chính thức bàn giao cho Lữ đoàn Kỵ binh Không quân số 25.

Chiếc trực thăng AW149 số hiệu 6709 trong buổi lễ bàn giao cho Lữ đoàn Kỵ binh Không quân số 25 Ba Lan. Ảnh: Milmag

Chuyến bay đầu tiên của AW149 diễn ra vào tháng 4 tại nhà máy PZL-Świdnik, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển. Ba Lan dự kiến mua tổng cộng 32 chiếc AW149, trong đó 27 chiếc sẽ được sản xuất trong nước, bổ sung cho 5 chiếc được lắp ráp tại nhà máy Vergiate, Ý. Việc bàn giao sẽ được thực hiện liên tục đến năm 2029.

Quân đội Ba Lan đã được cấp phép triển khai AW149 vào hoạt động từ tháng 1/2024. Quyết định này cho phép lực lượng vũ trang bắt đầu loại bỏ dần các dòng trực thăng cũ, cụ thể là Mil Mi-2 ‘Hoplite’ và một số biến thể của trực thăng đa năng PZL-Świdnik W-3PL Głuszec.

Ba Lan có chiến lược mua sắm nhiều trực thăng vũ trang hạng nặng nhằm hiện đại hóa không quân. Ảnh: Polis Frieting

Việc mua sắm AW149 nằm trong chiến lược mua sắm trực thăng quy mô lớn nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của Ba Lan. Chiến lược này bao gồm 96 trực thăng Boeing AH-64E Apache Guardian, 4 trực thăng Leonardo AW101 Merlin chuyên dụng cho nhiệm vụ trên biển và hêm 22 chiếc AW101 Merlin phục vụ nhiệm vụ trên bộ.

Trước đó, Ba Lan dự kiến mua 32 trực thăng Lockheed Martin S-70i Black Hawk. Tuy nhiên, do đánh giá lại nhu cầu quốc phòng, đặc biệt trong bối cảnh xung đột tại Ukraine, kế hoạch này đã bị hoãn lại.

Ba Lan cũng đang tích cực nghiên cứu mua sắm các loại trực thăng huấn luyện mới nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành ngày càng mở rộng. Một số ứng viên tiềm năng gồm Airbus H145, Bell 505 và Leonardo AW109.

Những sáng kiến này thể hiện cam kết của Ba Lan trong việc xây dựng lực lượng không quân mạnh mẽ, đa năng, sẵn sàng ứng phó với các thách thức an ninh ngày càng phức tạp.