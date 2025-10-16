Trực thăng Black Hawk không người lái cuộc cách mạng của Quân đội Mỹ

S70 UHawk loại bỏ phi công khỏi chiếc trực thăng Black Hawk UH-60L cũ để biến nó thành một máy bay không người lái cỡ lớn với hệ thống MATRIX.

Bên thềm triển lãm AUSA 2025, hãng Sikorsky đã chính thức ra mắt hệ thống máy bay không người lái S70, còn gọi là UHawk, biến một chiếc trực thăng Black Hawk UH-60L cũ thành một máy bay không người lái cỡ lớn bằng cách loại bỏ hoàn toàn phi công khỏi buồng lái.

Hiện tại, Sikorsky đã phát triển một nguyên mẫu của dòng máy bay không người lái (UAV) mới này và dự kiến sẽ bắt đầu bay thử nghiệm trong năm 2026, một lãnh đạo Sikorsky cho biết tại AUSA 2025

UH-60L Black Hawk khi được nâng cấp thành máy bay không người lái. Ảnh: Sikorsky

Erskine “Ramsey” Bentley, Giám đốc Chiến lược và Phát triển Kinh doanh của Sikorsky Advanced Programs cho biết: “Chúng tôi đang giới thiệu thành viên mới nhất trong gia đình Black Hawk. Về cơ bản, chúng tôi đã lấy một chiếc Black Hawk và sử dụng hệ thống tự động hóa MATRIX của mình để biến chiếc máy bay này thành một UAV.”

Ông Bentley giải thích rằng ý tưởng về S70 được hình thành trong cuộc trao đổi giữa các lãnh đạo Lục quân Mỹ và ban điều hành Sikorsky tại hội nghị AUSA năm ngoái, và chỉ trong vòng một năm, nguyên mẫu đã được phát triển bằng nguồn vốn nội bộ của công ty mẹ Lockheed, do đây không phải là một yêu cầu hiện tại của Lục quân.

Theo ông Bentley, nguyên mẫu này được tạo ra từ một chiếc UH-60L đời cũ mà công ty đã mua lại từ Lục quân. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Lục quân Mỹ đang loại bỏ dần các mẫu UH-60L như một phần của kế hoạch hiện đại hóa lực lượng hàng không quy mô lớn.

Trước đây, Lục quân Mỹ từng thử nghiệm các phiên bản Black Hawk không người lái, bao gồm cả chương trình ALIAS của Cơ quan Dự án Nghiên cứu Quốc phòng Tiên tiến (DARPA). Tuy nhiên, ông Bentley cho biết UHawk là một khung máy bay được cải tiến hoàn toàn từ đầu để tận dụng tối đa khả năng bay điều khiển từ xa.

Các kỹ sư của Sikorsky đã “thiết kế lại hoàn toàn” phần đầu của UH-60L bằng cách lắp đặt cửa dạng vỏ sò và một đường dốc, ông Bentley cho biết, giúp “toàn bộ khoang hành khách và buồng lái cho các hoạt động hậu cần hoặc hỗ trợ nhiệm vụ.”

Nhờ bỏ đi buồng lái, việc lên xuống phương tiện có thể thông qua phía đầu máy bay. Ảnh: Sikorsky

Điều này cho phép binh sĩ có thể điều khiển các phương tiện mặt đất không người lái (UGV) đi vào từ phía trước máy bay, còn phía sau có thể chứa khoảng 40 đến 50 loại thiết bị phóng khác nhau trong một “ống đựng” chuyên dụng.

“Khi Lục quân tiến hành một cuộc đổ bộ đường không, bạn có thể hình dung UHawk sẽ bay trước đội hình binh sĩ. Khi UHawk tiếp cận khu vực bãi đáp, nó sẽ phóng các thiết bị từ hai bên thân máy bay, từ ống đựng thiết bị phóng của chúng tôi. Sau đó, khi hạ cánh, nó sẽ thả UGV xuống, rồi máy bay rời đi, tất cả đều diễn ra trước khi binh sĩ đặt chân xuống mặt đất." - ông Bentley giải thích.

Bên cạnh nhiệm vụ tấn công, ông Bentley cho biết trực thăng không người lái này còn có thể thực hiện các nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa và hỗ trợ hỏa lực. Ngoài ra, máy bay còn có thể chở theo một khối phóng của pháo phản lực HIMARS dọc theo thân.

Trực thăng Black Hawk nguyên bản được đưa vào hoạt động trong Lục Quân Hoa Kỳ vào năm 1979.

Về cách vận hành S70, ông Igor Cherepinsky, Giám đốc Sikorsky Innovations, cho biết máy bay có thể được điều khiển qua máy tính bảng bởi một người vận hành “được đào tạo tối thiểu”. Tùy vào từng nhiệm vụ, người điều khiển có thể lựa chọn mức độ kiểm soát đối với máy bay thông qua hệ thống tự động MATRIX.

“Nếu bạn ra lệnh cho máy bay bay từ sân bay A đến sân bay B, ví dụ vậy, và nó nhận biết đang ở không phận dân sự, nó sẽ chọn lộ trình phù hợp, tuân thủ các quy trình dân sự. Nếu ở không phận quân sự, nó sẽ thực hiện các thao tác phù hợp với môi trường quân sự,” ông Cherepinsky nói.

“Hệ thống này có mức độ tự động hóa rất cao, nhưng trong một số trường hợp có thể không hoàn toàn như ý muốn, vì vậy chúng tôi cung cấp khả năng điều chỉnh mức độ tự động hóa này.”

Về định hướng phát triển tiếp theo của S70, các lãnh đạo Sikorsky cho biết sẽ có thêm thông tin sau khi hoàn thành thử nghiệm bay vào năm tới. Hiện tại, Lục quân Mỹ là khách hàng trọng tâm, nhưng máy bay cũng có thể được sử dụng bởi các lực lượng khác hoặc các tổ chức dân sự cho các nhiệm vụ nhân đạo, ví dụ như cứu trợ thiên tai.

“Chúng tôi kỳ vọng máy bay này sẽ được sử dụng rộng rãi trong Lục quân cho các nhiệm vụ hỗ trợ hậu cần trong điều kiện tranh chấp, cũng như phục vụ khách hàng quốc tế,” ông Bentley nói. “Chúng tôi cũng thấy tiềm năng ứng dụng trong cứu trợ thiên tai và các lĩnh vực thương mại, dân sự khác như chữa cháy rừng.”

Nhìn về tương lai xa, ông Cherepinsky cho biết không loại trừ khả năng chuyển đổi phiên bản M của Black Hawk UH-60 thành một mẫu tương tự S70.

“Tất cả phụ thuộc vào yếu tố kinh tế và giá thành,” ông nói. “Hiện tại chúng tôi tập trung vào UH-60L, nhưng ai mà biết được.”