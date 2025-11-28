Trung Quốc trình diễn trực thăng tấn công Z-20T mới

Hà Nội

Quân sự

Trung Quốc vừa trưng bày mẫu trực thăng tấn công Z-20T tại Triển lãm trực thăng Trung Quốc lần thứ 7 ở Thiên Tân.

Thiên Đăng
Được phát triển bởi Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC), trực thăng tấn công Z-20T đã chứng minh khả năng cơ động tiên tiến, và tích hợp hỏa lực trong các màn trình diễn bay trực tiếp. Ảnh: @AVIC.
Thực ra, Z-20T ra mắt sau lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng trong cuộc duyệt binh quân sự vào ngày 3 tháng 9, nơi nó thu hút sự chú ý của toàn cầu, vì trực thăng tấn công Z-20T này kết hợp khả năng vận tải hàng không và tấn công trên cùng một nền tảng duy nhất. Ảnh: @AVIC.
Trong phiên khai mạc triển lãm, Z-20T đã thực hiện một loạt các động tác phức tạp như lượn vòng, leo cao nhanh và hạ cánh chính xác theo hình chữ O. Những cuộc trình diễn bay này được các quan chức quốc phòng và quan sát viên quốc tế chứng kiến. Ảnh: @AVIC.
Điều này cũng đã nhấn mạnh tính linh hoạt, khả năng chiến đấu đa dạng và khả năng sẵn sàng triển khai trong nhiều môi trường hoạt động khác nhau của Z-20T. Ảnh: @AVIC.
Theo Zhu Minfeng, phó giám đốc thiết kế tại Viện Nghiên cứu và Phát triển Trực thăng Trung Quốc, Z-20T được thiết kế để thực hiện các hoạt động vận tải cũng như tấn công và hỗ trợ ở nhiều địa hình khác nhau, bao gồm vùng núi hiểm trở, vùng rừng rậm và cả môi trường thành phố. Ảnh: @AVIC.
Ông giải thích rằng, trực thăng tấn công Z-20T có thể tấn công mục tiêu của kẻ thù, hỗ trợ lực lượng mặt đất và chống lại các mối đe dọa trên bộ và cả trên không. Ảnh: @AVIC.
Z-20T là bước tiến vượt bậc so với trực thăng vận tải chiến thuật Z-20 cơ bản, giúp thúc đẩy nỗ lực theo đuổi nền tảng trực thăng thế hệ thứ tư hoàn toàn nội địa của Trung Quốc. Ảnh: @AVIC.
Ông Zhu Minfeng nhấn mạnh rằng, mục tiêu của thiết kế này là kết hợp tính linh hoạt của trực thăng vận tải với sức mạnh của nền tảng tấn công. Ảnh: @AVIC.
Về mặt kỹ thuật, trực thăng tấn công Z-20T được trang bị động cơ tua-bin trục công suất cao và hệ thống rô-to được thiết kế lại cho phép đạt hiệu suất nâng đặc biệt ở những vùng có độ cao lớn. Ảnh: @AVIC.
Máy bay trực thăng này còn được trang bị hệ thống điều khiển bay điện tử tiên tiến và công nghệ chống đóng băng, cho phép hoạt động ổn định trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, bao gồm mưa đá và gió lớn. Ảnh: @AVIC.
Hệ thống điều khiển fly-by-wire và công nghệ giảm rung chủ động đảm bảo sự ổn định khi bay, giúp bay mượt hơn, đồng thời giảm bớt sự mệt mỏi cho phi công. Ông Zhu Minfeng cũng lưu ý rằng, các hệ thống này cung cấp cho phi công khả năng kiểm soát nhạy bén, giúp họ thực hiện điều hướng ở độ cao thấp, và dễ dàng thực hiện các thao tác nhanh chóng ngay cả khi chịu tải nặng. Ảnh: @AVIC.
Để nhận biết nhiệm vụ, trực thăng này còn tích hợp nhiều cảm biến, bao gồm radar thời tiết và tránh va chạm tiên tiến, camera tầm nhìn ban đêm và hệ thống giám sát môi trường. Ảnh: @AVIC.
Buồng lái được trang bị màn hình hiển thị tình huống kỹ thuật số và các công cụ theo dõi tình trạng để đảm bảo chẩn đoán máy bay, và quản lý năng lượng trực thăng theo thời gian thực. Ảnh: @AVIC.
Bằng cách kết hợp vận chuyển quân, hộ tống và tấn công trên cùng một khung máy bay, Z-20T giúp giảm thiểu những hạn chế về hậu cần và nâng cao khả năng sống sót trong toàn bộ nhiệm vụ. Ảnh: @AVIC.
Về mặt hình thức, Z-20T có nét tương đồng với Sikorsky S-70 và UH-60 Black Hawk của Mỹ, những loại trực thăng chủ lực trong biên chế Quân đội Mỹ. Ảnh: @AVIC.
Thiên Đăng
