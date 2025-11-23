Hà Nội

Trực thăng Ukraine bắn hạ UAV Nga bằng súng máy Mỹ

Quân sự

Trực thăng Ukraine bắn hạ UAV Nga bằng súng máy Mỹ

Trực thăng Ukraine hạ UAV Shahed-136/Geran-2 Nga bằng súng máy M134 Minigun. Kyiv cho thấy sự linh hoạt trong việc hạ UAV Nga bằng đạn thay vì tên lửa đắt tiền.

Thiên Đăng
Lực lượng Vũ trang Ukraine đang áp dụng nhiều giải pháp khác nhau để chống lại máy bay không người lái Nga — từ việc phát triển UAV FPV đánh chặn đến việc sử dụng UAV siêu nhẹ và UAV huấn luyện làm công cụ săn máy bay không người lái. Ảnh: @Archer83Able.
Chi phí thấp của mỗi máy bay không người lái đã buộc Kiev phải áp dụng các biện pháp sáng tạo, vì chi phí cao của các hệ thống chuyên dụng như NASAMS hoặc IRIS-T SLM khiến việc sử dụng chúng để chống lại máy bay không người lái trở nên không bền vững, do khó khăn trong việc bổ sung tên lửa. Ảnh: @Archer83Able.
Mới đây, một đoạn clip mới lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, từ một trực thăng Ukraine thời Liên Xô cũ, một xạ thủ điều khiển súng máy M134 Minigun đã bắn hạ một máy bay không người lái tấn công dòng Shahed-136/Geran-2 của Nga. Ảnh: @Archer83Able.
Đoạn clip này xuất hiện vào thời điểm Nga đang triển khai hàng trăm máy bay không người lái mỗi ngày — con số này vẫn tiếp tục tăng — trong khi lực lượng phòng thủ Ukraine huy động mọi nguồn lực sẵn có để chống lại mối đe dọa này. Ảnh: @Archer83Able.
Đoạn clip được quay từ góc nhìn thứ nhất, cho thấy xạ thủ trên trực thăng Ukraine bắn hạ một máy bay không người lái Shahed-136/Geran-2 của Nga sau khi bắn hai loạt đạn, tổng cộng khoảng tám giây bằng khẩu Minigun M134. Ảnh: @Archer83Able.
Việc sử dụng súng máy mini M134 đa năng do Mỹ sản xuất cho nhiệm vụ này là hoàn toàn hợp lý, bởi đạn của nó cực kỳ rẻ so với tên lửa phòng không thông thường. Ảnh: @Archer83Able.
Súng máy này có thể bắn tới 6.000 viên đạn mỗi phút mà không bị quá nhiệt. Ảnh: @Archer83Able.
“Thành viên phi hành đoàn của một chiếc trực thăng Ukraine đã bắn hạ một chiếc OWA-UAV tầm xa Shahed-136/Geran-2 của Nga bằng súng máy M134 Minigun gắn bên hông”, Kênh Tin tức quân sự và xung đột @Archer83Able chia sẻ trên nền tảng X. Ảnh: @Archer83Able.
Thông tin chi tiết về đoạn clip này vẫn còn khan hiếm. Ảnh: @Archer83Able.
Hiện tại, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã và đang triển khai phi đội trực thăng của mình như một phần của mạng lưới phòng thủ chống lại các máy bay không người lái do Moscow triển khai hàng ngày, đặc biệt là các trực thăng Mi-8/Mi-17 và Mi-24. Ảnh: @Archer83Able.
Kyiv cho thấy sự linh hoạt của mình trong việc tiêu diệt UAV địch bằng đạn thay vì tên lửa đắt tiền. Ảnh: @Archer83Able.
#Trực thăng #Ukraine #UAV #Nga #súng máy #Mỹ

